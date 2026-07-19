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00:05, 19 июля 2026Россия

19 июля: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

19 июля в России отмечается День Москвы-реки, а также праздник пирожков с малиновым вареньем. В мире вспоминают о важности дружбы и о том, как ценно заводить новых приятелей даже в солидном возрасте. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 19 июля и какие приметы соответствуют этому дню.

Праздники в России

День металлурга

День металлурга в России — праздник с переходящей датой, отмечается каждое третье воскресенье июля. В 2026 году празднование приходится на 19 июля.

Праздник в честь представителей металлургической отрасли учредили в Советском Союзе, чтобы подчеркнуть заслуги металлургов в Великой Отечественной войне и в послевоенном восстановлении экономики. 28 сентября 1957 года вышел указ Президиума Верховного совета СССР, который постановил отмечать День металлурга в третье воскресенье июля.

Праздник широко отмечают в России, особенно в городах, где металлургические предприятия считаются градообразующими. Поздравления в этот день принимают плавильщики, нагревальщики, разливщики, инженеры и другие специалисты, занятые в металлургии.

День Москвы-реки

19 июля отмечается день главной водной магистрали российской столицы — Москвы-реки. Ученые считают, что ее возраст — не меньше 12 тысяч лет! Ее длина составляет 473 километра, 80 из которых приходятся на Москву. Самая узкая часть реки — неподалеку от Кремля, а самая широкая проходит вблизи стадиона «Лужники». В самой глубокой части Москва-река доходит до 14 метров.

День пирожков с малиновым вареньем

Фото: sweet marshmallow / Shutterstock / Fotodom

С 2015 года 19 июля в России отмечают неофициальный, но вкусный праздник — День пирожков с малиновым вареньем. В честь праздника принято печь угощения с этой ароматной летней ягодой и делиться ими с друзьями и близкими. Кстати, в России есть еще и День малинового варенья, но отмечается он 16 августа.

Праздники в мире

День новых друзей

Еще один из неофициальных, но важных праздников мирового масштаба — День новых друзей, который отмечается 19 июля. Родом это торжество из США, где его празднуют еще и 19 октября, и 19 января.

Этот день призван напомнить взрослым людям о ценности дружбы, ведь именно она является большой поддержкой во многих жизненных начинаниях. День новых друзей — отличный повод осознать, что иногда стоит лишь вновь по-детски посмотреть на мир — и найти друга будет не так сложно, как кажется.

Какие еще праздники отмечают в мире 19 июля

  • Международный день ретейнера;
  • Праздник клюканий.

Какой церковный праздник 19 июля

Празднование Собора Радонежских святых

Икона преподобного Сергия Радонежского со сценами его жития, XVI век

Икона преподобного Сергия Радонежского со сценами его жития, XVI век

Фото: Viktor Kornushin / Russian Look / Globallookpress.com

19 июля православные христиане отмечают празднование Собора Радонежских святых. Это торжество, которое Церковь установила в честь 775 святых угодников, которые жили и служили на Радонежье, или Радонежской земле, — территории, которая сейчас занимает одновременно часть и Московской, и Владимирской областей и является одним из центров русского православия.

Дату установили в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, которого считают основателем монастыря, впоследствии ставшего Троице-Сергиевой лаврой. А также в честь последователей Сергия — иконописца Андрея Рублева, монаха-воина Александра Пересвета.

Какие еще церковные праздники отмечают 19 июля

  • Праздник Богородско-Уфимской иконы Божией матери;
  • День памяти преподобного Сисоя Великого;
  • День обретения мощей праведной девы Иулиании, княжны Ольшанской.

Приметы на 19 июля

  • Если 19 июля дождливо, то и вся осень будет такой.
  • Если заметили первые желтые листья на деревьях — осень и зима будут ранними.
  • Если утром пройтись по росе босиком — здоровье укрепится, а болезни отступят.

Кто родился 19 июля

Владимир Маяковский (1893-1930)

Владимир Маяковский

Владимир Маяковский

Фото: Николай Петров / РИА Новости

19 июля — день рождения одного из главных поэтов творческого направления футуризм Владимира Маяковского. Мало кто знает, но в жизни поэт был очень мнительным человеком и страшно боялся бактерий — дело в том, что его отца не стало после заражения от укола иглой для сшивания документов, и в итоге Маяковский всю жизнь избегал иголок и булавок, а также постоянно мыл руки.

Поэт прославился не только стихами и поэмами вроде «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник» и «Нате!», но и сложным характером. Он постоянно ввязывался в незаконные акции, например, его подозревали в пособничестве женщинам — политическим каторжанкам из Новинской тюрьмы в Москве. Будучи несовершеннолетним, Маяковский даже отсидел 11 месяцев в «Бутырке» — за словесные провокации и драки во время судебных процессов.

Василий Ливанов (91 год)

Легендарный советский и российский актер воплотил на экране и в театре сотни ролей, однако самая первая киноработа едва не стала для него последней: это была картина «Неотправленное письмо». Съемки велись в течение восьми месяцев в тайге, режиссер Михаил Калатозов заставлял актеров подолгу находиться на 20-градусном морозе и кричать, чтобы перебить ветер. Тогда Ливанов сорвал голос, две недели молчал, а потом навсегда заговорил с хрипотцой. Актер посчитал, что на этом его карьере конец, но оказалось, что это только начало.

Необычный хриплый голос открыл ему новые способности — например, в озвучании мультфильмов. Голосом Ливанова говорят Карлсон, Крокодил Гена, Удав и еще десятки любимых героев. Кроме того, он — заслуженный Шерлок Холмс: британская королева Елизавета II даровала советскому актеру Орден Британской империи за создание самого близкого к оригиналу образа сыщика.

Василий Ливанов

Василий Ливанов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кто еще родился 19 июля

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