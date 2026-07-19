Туристы по всему миру полюбили новый способ путешествовать. Что такое медленный туризм и кому он подходит?

«Лента.ру»: Медленный туризм назвали новым трендом в 2026 году

Современный человек научился превращать в гонку практически все — работу, спорт, саморазвитие и даже отдых. За несколько дней отпуска многие успевают посетить десятки достопримечательностей, сменить несколько городов и ежедневно проходить по 25 тысяч шагов. Но все больше путешественников признаются, что после таких марафонов возвращаются домой еще более уставшими, чем были до поездки. Именно поэтому на смену пресловутому «галопом по Европам» пришел тренд на медленный туризм, который за последние годы превратился в массовое явление. Почему туристы начали сознательно отказываться от насыщенных маршрутов и способен ли медленный туризм заменить привычные поездки — разбиралась «Лента.ру».

Турист — больше не турист, а путешественник

Медленный туризм не означает, что весь отпуск нужно провести на шезлонге или несколько суток добираться до соседнего города на старом поезде. Скорость здесь вообще не главное. Slow travel скорее предлагает больше не измерять успех путешествия количеством посещенных мест, а вместо этого задержаться на несколько дней там, где обычно туристы проводят лишь пару часов — в одном конкретном районе большого туристического города, деревушке в горах или на ферме, где жизнь уже много лет течет в одном и том же ритме.

Туристы отдыхают на холме Пникс, глядя на храм Парфенон на афинском Акрополе, Греция Фото: Petros Giannakouris / AP

Путешественница из Москвы Анастасия рассказала «Ленте.ру», как однажды прожила в Палермо, Сицилия, около недели и загорелась идеей вернуться туда на месяц.

«Я понимаю, что неделя — это не так много, но все это время я никуда не спешила. Каждый день я ходила в одну и ту же кофейню, где берут шот эспрессо местные дедушки, затем неспешно прогуливалась по улицам Палермо, заглядывала на зловонные рынки, в злачные закоулки, знакомилась с местными в барах и просила показать их любимые места в городе», — делится девушка.

По ее словам, за это время ей удалось по-настоящему узнать философию сицилийцев и пересмотреть отношение к собственной жизни. Этот опыт стал для нее более ценным, нежели посещение музеев и достопримечательностей.

«Каждый день у сицилийцев — это день сурка. Но никакой скуки в этом нет, они просто научились получать удовольствие от простых вещей в жизни — встреч с друзьями, прогулок, вкусной еды. Я общалась с парнем, которому 30 лет, из них последние 10 лет он проработал в баре. Когда я спросила, не хочет ли он чего-то большего в жизни, он ответил, что у него и так уже все есть. Для жителей мегаполисов это непостижимо!» — удивляется Анастасия.

Термин медленный туризм (slow travel) появился в Италии в конце 1980-х. Концепция появилась благодаря движению slow food, которое основал кулинарный активист Карло Петрини в знак протеста после открытия ресторанов быстрого питания. В 2010-х годах slow travel окончательно закрепился в массах благодаря туристическим медиа и тревел-блогерам. Немалую роль в популяризации медленного туризма сыграли книга и одноименный фильм с Джулией Робертс в главной роли — «Ешь, молись, люби». Героиня переживает развод и творческий кризис, поэтому в поисках себя отправляется в кругосветное путешествие. Она наслаждается местной кухней и учится жить без чувства вины в Италии, в Индии много медитирует для того, чтобы простить себя, а в Индонезии заводит роман и обретает душевный покой.

Кадр из фильма «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс в главной роли Кадр: фильм «Ешь, молись, люби»

В самостоятельную концепцию slow travel начал превращаться в 2000-х годах и спустя несколько лет уже стал предметом академических исследований. Его ключевыми атрибутами считаются внимательность к местной культуре, более длительное пребывание в одном регионе, отказ от жесткого расписания и акцент на способе передвижения.

Если в обычном отпуске чаще всего выбирают самый быстрый транспорт, чтобы успеть как можно больше, то в slow travel отдают предпочтение поездке на поезде, автобусе, велосипеде, общественном транспорте или пешим прогулкам. Таким образом, медленное перемещение больше не считается потерей времени, а скорее делает поездку более фактурной и глубокой.

При этом единого строгого определения у медленного туризма до сих пор нет. Обычно путешественники проводят от двух недель до трех месяцев в одном месте. Главное — это максимальное погружение в культуру, а вот способы для этого у всех разные. Кто-то покупает продукты на местных рынках и знакомится с локалами в небольших пекарнях, в то время как другие — снимают на длительный срок квартиры в старом фонде, много ходят пешком и изучают историю каждого здания.

Фонтан Нептуна на одноименной площади в Болонье, Италия Фото: Simone Padovani / Getty Images

Понятие slow travel не стоит путать с экотуризмом, который заключается в том, что гости посещают нетронутые уголки природы или заботятся об улучшении жизни местного населения. В данном случае slow — это познание, спокойствие и отказ от ритма жизни мегаполисов.

В последние годы туристические платформы причисляют медленные путешествия к главным трендам. Согласно исследованию Booking.com за 2026 год, 43 процента опрошенных планировали избегать перегруженных туристами направлений, а 42 процента — путешествовать вне пикового сезона.

Кому подходит этот формат?

Были люди, которые называли меня «фальшивым кочевником», потому что я медленно передвигаюсь и не скачу с места на место. Для меня места — это не бездушные объекты, которыми можно пользоваться и выбрасывать, поэтому я хочу узнать их как можно глубже пользователь Reddit под ником ADF21a

Медленный формат путешествий чаще выбирают люди, уставшие от постоянной спешки в обыденной жизни, информационной перегрузки и завалов на работе. Особенно такой подход распространен среди самодостаточных путешественников — «цифровых кочевников», которые могут работать удаленно из любой точки мира.

Путешественница работает за ноутбуком в Хургаде, Сома-Бей, Египет Фото: Eyeswideopen / Getty Images

Slow travel подходит пенсионерам, семьям с маленькими детьми, энтузиастам, пытающимся освоить культуру другой страны, и бюджетным туристам, которые предпочитают в поездках сокращать расходы — чаще всего это молодые люди из поколения Z или миллениалы.

Так, удаленщики отмечают, что постоянное перемещение сбивает концентрацию на работе, так как страдает и логистика (отсутствует стабильный интернет), и эмоциональный фон от нагрузки и регулярных стрессов после переездов. «В прошлом году я осела в городе в Латинской Америке примерно на шесть месяцев, и это был самый продуктивный период в моей жизни, потому что я перестала тратить ментальную энергию на "где я сегодня ужинаю" и могла реально думать о работе. Ирония в том, что в итоге я исследовала город гораздо лучше, чем могла бы за двухнедельный спринт, потому что у меня было время найти те районы, которые никто не вносит в списки», — отметила пользовательница Reddit под псевдонимом erickjose1003.

Отдыхающий лежит в гамаке на берегу горной реки Катунь на территории глэмпинга «Чепош парка» в Республике Алтай Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Однако медленный туризм точно не подойдет тем людям, которые начинают скучать на второй день после приезда и стремятся увидеть как можно больше мест за малый срок. Путешественники также отмечают: slow travel не может считаться наиболее «правильным» способом знакомства с другими странами, это в первую очередь вопрос личных предпочтений туриста. При этом многие пользователи Reddit заявили, что отдавать предпочтение медленному туризму начали только в зрелом возрасте.

Когда ты сам попробовал быстрое перемещение и понял, что половину из этого не можешь вспомнить, ты сам выбираешь более медленный подход пользователь Reddit под ником DipityLive

Что говорят психологи?

Специалисты объясняют стремление к медленным путешествиям желанием замедлить темп своей жизни в целом (slow life). Так, психолог Мария Зуева подчеркнула, что в мире долгое время насаждались «культ продуктивности» и «успешный успех», которые привели к массовому выгоранию на работе. Неудивительно, что в отпуске туристы предпочли осознанный отдых.

Тренд на slow life — это не эстетика социальных сетей, а жизненно необходимая защитная реакция нашей психики на хронический стресс и информационный перегруз. Человеческий мозг эволюционно не приспособлен к круглосуточной бомбардировке уведомлениями и токсичной многозадачности Мария Зуева психолог

Медленный туризм помогает выйти из режима постоянной спешки, а осознанность усиливает положительные эмоции от поездки. По мнению специалистов, путешествия без жесткого расписания и списка задач помогают человеку «перезагрузиться» и получить качественный отдых.

Отдых не должен превращаться в еще один список задач Таня Далтон американский психолог

Популярные страны и места для медленного туризма

Наиболее популярной страной для медленного туризма считается родина самого термина — Италия. Лучшие регионы для этого — Тоскана, Умбрия, Апулия, Сицилия и Пьемонт. Здесь путешественники посещают агрофермы и винодельни, гуляют по историческим центрам без насыщенной экскурсионной программы и ездят на поезде между городами.

Туристы фотографируются на фоне Колизея в Риме, Италия Фото: Paul Rovere / Getty Images

Особенно в концепции slow travel ценится отдых у океана или на берегу моря, который можно получить в Португалии на острове Мадейра или в Испании на Менорке, где отпуск проходит более спокойно, в отличие от популярной и насыщенной туристической жизнью Майорки. Многие туристы отдают предпочтение и Японии — городам Киото, Нара, префектуре Нагано с сельской местностью. Летают «медленные туристы» и в Индию на Гоа, а также в Словению, где посещают озеро Блед, Триглавский национальный парк и долину реки Соча.

Где найти места для медленного туризма в России?

Виды города Сортавала и парка Ваккосалми, Карелия, Россия Фото: Екатерина Аболмасова/Коммерсантъ

Медиахолдинг Rambler&Co спросил у пользователей, какой отдых они предпочитают в стиле slow travel, и узнал, что наиболее привлекательным сценарием медленного туризма без поездок в другие страны для россиян остается отдых на природе. Так, 26 процентов респондентов выбрали вариант с дачей или домом за городом, 15 процентов готовы исследовать собственный город — гулять пешком, ходить в парки и на выставки.

Остаться дома и отоспаться или, наоборот, уйти с палаткой в лес или горы, чтобы максимально отключиться от людей и гаджетов, выбрали 14 процентов. При этом для 31 процента россиян «медленный» формат всегда связан со сменой локации.

Перевал Кату-Ярык в долине Чулышман в Республике Алтай Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В самих путешествиях россияне ищут не насыщенную культурную программу, а возможность переключиться. Для этого идеально подходит Карелия: здесь популярен отдых в эко-отелях, аренда лесных домиков с каминами и спа-комплексами (например, на Ладожских шхерах или берегу озера Янисъярви).

На Алтай едут за премиальным отдыхом с бассейнами и банями, а также за отпуском в горных глэмпингах, где можно часами наблюдать за природой. Популярностью пользуется и старинный город Суздаль.