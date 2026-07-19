Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 19 июля 2026Россия

Восемь человек оказались ранены при ударах ВСУ в Курской области

Губернатор: Восемь человек оказались ранены при ударах ВСУ в Курской области за сутки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Katvic / Shutterstock / Fotodom  

Стало известно количество пострадавших при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в канале на платформе «Макс».

За сутки оказались ранены восемь человек. В том числе в Курске 36-летний мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ног, 41-летняя женщина — акубаротравму, а у 69-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом бедра слева. Отмечается, чтопострадавших доставили в областную больницу.

«Во Льгове у 40-летнего гражданина Республики Беларусь множественные осколочные ранения бедра и поясницы. Также пострадал водитель автобуса, по которому пришелся удар БПЛА [беспилотного летательного аппарата]», — добавил губернатор.

Ранее в июле сообщалось, что в Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали две женщины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе выступили с внезапным заявлением после ночного удара по Киеву
    Восемь человек оказались ранены при ударах ВСУ в Курской области
    Бывший вратарь «Уфы» стал командиром взвода СВО
    «Заряжены и продолжаем». ВС России атаковали военные предприятия и склады в Киеве, горит порт в Одессе
    В Московской области потушили пожар после атаки беспилотника
    Овечкин оценил вероятность отъезда в Россию сразу после побития рекорда Гретцки
    В России предложили легализовать угнанные в недружественных странах машины
    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире
    Нарколог назвал самый ранний и точный признак бытового алкоголизма
    Россиянам напомнили о самых частых поломках машин из-за плохого бензина
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok