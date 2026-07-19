Восемь человек оказались ранены при ударах ВСУ в Курской области

Губернатор: Восемь человек оказались ранены при ударах ВСУ в Курской области за сутки

Стало известно количество пострадавших при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в канале на платформе «Макс».

За сутки оказались ранены восемь человек. В том числе в Курске 36-летний мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ног, 41-летняя женщина — акубаротравму, а у 69-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом бедра слева. Отмечается, чтопострадавших доставили в областную больницу.

«Во Льгове у 40-летнего гражданина Республики Беларусь множественные осколочные ранения бедра и поясницы. Также пострадал водитель автобуса, по которому пришелся удар БПЛА [беспилотного летательного аппарата]», — добавил губернатор.

Ранее в июле сообщалось, что в Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали две женщины.