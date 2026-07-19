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14:07, 19 июля 2026Бывший СССР

ВС России атаковали места сборки и хранения беспилотников ВСУ

ВС России поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ большой дальности
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России атаковали места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

Нанесено поражение не только местам сборки и хранения БПЛА, удары пришлись и по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемых ВСУ. Также атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее сообщалось, что ВС России выполнили одну из самых массированных баллистических атак по целям на Украине: удары совершены по Киеву, Одессе и Запорожью.

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