Использование атакованных Украиной складов для военных поставок опровергли

Сообщения о военном назначении атакованных Украиной складов опровергли

Украинские власти заявили, что ВСУ нанесли удар по логистическим центрам в Тамбовской и Московской областях, так как они использовались в обеспечении поставок комплектующих для производства дронов.

Однако известно, что склады маркетплейса являются логистическими площадками для гражданских товаров, а сама площадка продает товары, предназначенные для обычных мирных граждан. Они продаются обычными поставщиками и не включают в себя какие-либо военные товары.

То, что склады интернет-магазинов не являются военными объектами, подтвердил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. «Склады интернет-магазинов не являются военными объектами. В данной ситуации я убежден, что удары по Ногинску, Электростали и Котовску Тамбовской области представляют из себя попытку запугать наше население, нанести как можно больший ущерб гражданской инфраструктуре и экономике», — сказал Безпалько.

Евгений Первышов, губернатор Тамбовской области, назвал удар спланированной безжалостной атакой против мирных жителей, указав, что погибшие и пострадавшие — это обычные сотрудники ночной смены на складе.

Военкор Александр Коц также указывает, что данные про «военные грузы» фейк. «По этой логике "военным объектом" становится любой мешок в любом уголке страны — от почтового отделения до аптеки. Удобно. И не надо потом объяснять, почему поражающими элементами добивали кладовщиц», — отметил Коц.

Удар ВСУ был, скорее, направлен на создание проблем российской экономике. На это, в частности, указывает Коц: «Крупнейший маркетплейс страны — это миллионы заказов в сутки, миллионы продавцов, налоги, занятость. Разбить хаб — значит поднять сроки доставки, обрушить оборот малого и среднего бизнеса, спровоцировать волну возвратов и претензий». А основными пострадавшими становится малый и средний бизнес, который явно не занимается продажей товаров прямого военного назначения.

Военный блогер Юрий Подоляка же указал, что удар по гражданским складам — шаг отчаяния Киева и «признание его поражения в войне против российского тыла».

Информация не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».