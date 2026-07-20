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19:31, 20 июля 2026Культура

Uma2rman выступит на фестивале SummerSound

Группа Uma2rman вошла в число участников фестиваля SummerSound x билайн
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Группа Uma2rman выступит на фестивале «SummerSound x билайн», который пройдет в июле и августе в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов, полученном редакцией «Ленты.ру».

«Настоящие, ироничные и лиричные, их песни вдохновляют и согревают, радуют и объединяют людей самых разных возрастов и профессий», — так описывают музыку Uma2rman организаторы фестиваля.

Uma2rman выступит 22 июля в Москве на «Дизайн заводе», 29 июля — в Нижнем Новгороде в «Ракушке» и 5 августа — в Санкт-Петербурге на «10/12 Мануфактуре».

Фестиваль «SummerSound x билайн» пройдет в 2026 году в десятый раз. Среди артистов, которые на нем выступят, — Полина Гагарина, Дельфин, «Три дня дождя», Лолита, Zoloto, Beautiful Boys, «Комната культуры» и другие. Полный список концертов и билеты можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.

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