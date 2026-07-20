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14:46, 20 июля 2026Мир

В Турции предположили смещение Зеленского с власти

Санджак: Мэр Киева Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак заявил, что публичная критика кадровых решений Владимира Зеленского со стороны мэра Киева Виталия Кличко может положить начало объединению политических противников Зеленского, которые попытаются добиться смещения главы киевского режима. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации уточняется, что глава Украины просчитался, когда уволил министра обороны страны Михаила Федорова. По мнению эксперта, заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации недовольных политикой Зеленского сил.

«Если такая группа сформируется, она способна предпринять попытку отстранить его от власти», — сказал Санджак.

Ранее Кличко высказался, что увольнение Михаила Федорова со своего поста стало серьезной ошибкой власти. Он указал, что был шокирован, когда узнал о решении Зеленского. По мнению главы города, такие кадровые изменения наносят ущерб обороноспособности страны.

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