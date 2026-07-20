Водонаева раскритиковала родителей с шумными детьми словами «не блещут умом»

Водонаева раскритиковала родителей, которые берут капризных детей в публичные места

Популярная российская блогерша, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева раскритиковала родителей, которые берут шумных детей в общественные места. В своем Telegram-канале она высказалась о них словами «не блещут умом».

Водонаева пожаловалась на случай, который произошел с ней во время посещения индейской резервации Миккосуки в штате Флорида, США. Блогерша рассказала, что отправилась на лодке смотреть аллигаторов, однако впечатление от поездки ей испортили иностранные туристы с громко плачущим ребенком.

«Я глубоко убеждена в том, что родители, которые таскают с собой в публичные места капризных детей (этому было лет семь-восемь) или маленьких детей, которые могут доставлять дискомфорт окружающим, — не блещут умом», — заявила она.

Звезда «Дома-2» добавила, что, по ее мнению, терпеть крики ребенка должны только его родные. «Я никогда, пока Богдан (сын Водонаевой, родился в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым — прим. «Ленты.ру») был мелкий, не ходила с ним туда, где мы можем помешать людям отдыхать, обедать и прочее», — написала она.

Ранее Водонаева опубликовала видео с полной девушкой на электросамокате и разозлила пользователей сети. Они обвинили блогершу в высмеивании людей с лишним весом.