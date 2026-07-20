Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:35, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Водонаева раскритиковала родителей с шумными детьми словами «не блещут умом»

Водонаева раскритиковала родителей, которые берут капризных детей в публичные места
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Популярная российская блогерша, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева раскритиковала родителей, которые берут шумных детей в общественные места. В своем Telegram-канале она высказалась о них словами «не блещут умом».

Водонаева пожаловалась на случай, который произошел с ней во время посещения индейской резервации Миккосуки в штате Флорида, США. Блогерша рассказала, что отправилась на лодке смотреть аллигаторов, однако впечатление от поездки ей испортили иностранные туристы с громко плачущим ребенком.

«Я глубоко убеждена в том, что родители, которые таскают с собой в публичные места капризных детей (этому было лет семь-восемь) или маленьких детей, которые могут доставлять дискомфорт окружающим, — не блещут умом», — заявила она.

Звезда «Дома-2» добавила, что, по ее мнению, терпеть крики ребенка должны только его родные. «Я никогда, пока Богдан (сын Водонаевой, родился в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевымприм. «Ленты.ру») был мелкий, не ходила с ним туда, где мы можем помешать людям отдыхать, обедать и прочее», — написала она.

Ранее Водонаева опубликовала видео с полной девушкой на электросамокате и разозлила пользователей сети. Они обвинили блогершу в высмеивании людей с лишним весом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путину доложили о контроле трассы «Новороссия»
    В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о сбое в работе App Store
    Раскрыт один из лучших способов позаботиться о себе
    Нетаньяху изменил решение по признанию геноцида армян из-за давления постсоветской страны
    Водонаева раскритиковала родителей с шумными детьми словами «не блещут умом»
    В России назвали условие для продолжения диалога с США
    В России на продажу выставлен очень дорогой внедорожник Toyota с уникальной опцией
    Главком ВСУ посетил одно из самых горячих направлений фронта
    Российская частная медицина попросила дать ей бензин
    Назван главный поставщик дронов ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok