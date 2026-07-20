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15:54, 20 июля 2026Бывший СССР

Зеленский встретился с военными на фоне слухов об отставке Сырского

«Страна.ua»: Зеленский провел встречу с военными на фоне слухов об отставке Сырского
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными на фоне слухов об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Зеленский продолжает встречи с военными на фоне протестов за отставку Сырского и слухов о том, что главком вскоре будет уволен», — сказано в материале.

Отмечается, что сегодня Зеленский провел встречу с заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком.

В июле на Украине сменилось руководство Минобороны: министр обороны Михаил Федоров был отправлен в отставку. По данным «Украинской правды», одной из причин этого стали затяжные конфликты с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, при этом издание не исключало и возможной отставки самого главкома. На этом фоне в ряде украинских городов начались протесты: участники акций требуют вернуть Федорова на пост министра и отправить Сырского в отставку.

20 июля стало известно об отставке Сырского с должности.

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