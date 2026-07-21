21 июля принято разрешать себе поесть немного вредностей по случаю праздника нездоровой пищи. Православные христиане в этот день отмечают обретение одной из главных святынь — Казанской иконы Божией Матери. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 21 июля, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в мире

День нездоровой пищи

21 июля во всем мире отмечают неофициальный праздник — День нездоровой пищи. По такому случаю можно не сдерживать себя и съесть все то вредное, в чем мы обычно привыкли себя ограничивать: бургеры, картофель фри, чипсы, лимонады, хот-доги и сладости.

Главное — вовремя остановиться! Ведь еще в 2008 году американские ученые провели исследование и доказали, что такого рода продукты действуют на мозг словно наркотик и вырабатывают стойкую зависимость.

Какие еще праздники отмечают в мире 21 июля

Национальный день Бельгии;

День переучета;

День «или».

Какой церковный праздник 21 июля

Явление иконы Казанской Божией Матери

Явление иконы Казанской Божией Матери произошло 21 июля (по новому стилю) 1579 года. После пожара, который уничтожил часть Казанского кремля, девятилетней Матроне явилась во сне Богородица, которая повелела сказать архиепископу, что Ее образ покоится на пепелище.

Матрона сделала все, что ей было передано, но никто не стал слушать маленькую девочку. Еще дважды Богородица являлась Матроне с теми же словами, пока в итоге девочка вместе с матерью сама не пошла рыть руками толстый слой пепла, чтобы найти икону.

Образ действительно отыскали там, где и говорила Богородица, причем икона оказалась не тронута огнем. На месте ее обретения по указу Ивана Грозного построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала та самая девочка.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Какие еще церковные праздники отмечают 21 июля

День памяти священномученика Прокопия;

День памяти Прокопия Устюжского, юродивого и чудотворца;

День памяти священномученика Феодора Распопова.

Приметы на 21 июля

Если начать что-то новое 21 июля, обязательно столкнешься с неудачей.

Если тронуть березу в этот день, а тем более сорвать с нее листья, — лишишься достатка.

Если признаться в любви — получишь взаимный ответ.

По народному календарю 21 июля — Прокопьев день, или Прокопий Жнец. Крестьяне на Руси отмечали, что к этому дню обычно поспевает черника, и приговаривали: «Поспела черника — поспела и рожь».

Кто родился 21 июля

Александр Македонский (356 до н.э. — 323 до н.э.)

Предположительно, 21 июля родился Александр Македонский — основатель Македонской империи и один из самых знаменитых полководцев в истории. Он прославился как военачальник, не проигравший ни одной битвы и при этом завоевавший огромные территории.

Александр, став царем Македонии в 336 году до нашей эры, начал войну с Персией и смог подчинить себе Вавилон, Сузу и Персеполь. Став правителем Персидской империи, он продолжил завоевания и смог покорить Индию и Среднюю Азию.

Михаил Задорнов Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Советский и российский писатель и сатирик Михаил Задорнов тоже родился 21 июля. Он, сын известного писателя Николая Задорнова, будто и не планировал становиться звездой. Задорнов поступил в МАИ и окончил его по специальности инженер-механик, однако еще в студенческие годы начал выступать в университетском театре, а позже в свободное время писал юмористические монологи, выступать с которыми начал в 1980-х.

Задорнова моментально полюбили жители всего Советского Союза. А 31 декабря 1991 года, к их удивлению, именно сатирик, а не глава государства, обратился к согражданам с новогодним обращением. Речь президента Бориса Ельцина тоже показали в тот год, но уже позже.

Кто еще родился 21 июля