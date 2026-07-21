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13:33, 21 июля 2026Интернет и СМИ

Данные о выплате 27 500 рублей всем россиянам оказались фейком

В сети распространился фейк о внеочередных выплатах россиянам
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В сети распространилась информация о том, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ о единовременных выплатах россиянам в зависимости от их возраста. Это сообщение носит фейковый характер.

Стоит отметить, что социальные выплаты в России всегда адресованы конкретным социальным группам и чаще всего приурочены к каким-либо событиям. В российском законодательстве имеется специальный Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. В документе говорится, что он обеспечивает качественное и эффективное расходование средств, направляемых на ежемесячные денежные выплаты и предоставление социальных услуг, социальных доплат к пенсии.

Известно, что новости о внеплановых выплатах российским гражданам всегда изначально публикуются на официальных сайтах. Однако данная информация распространилась исключительно в небольших сообществах социальных сетей и Telegram-каналах без ссылки на официальные ресурсы.

Ни на одном из верифицированных государственных порталов информация о пособии всем гражданам России в зависимости от возраста не найдена. В том числе такой новости нет и на сайте Социального фонда России, логотип которого нарисован на изображении к ложной публикации.

В распространяемой новости вместо официального адреса размещены короткие ссылки, которые мошенники используют якобы для оформления денег. В действительности эти уловки как правило направлены на то, чтобы направить пользователя на фишинговый сайт и завладеть личными данными жертвы в корыстных целях. Подобный инструмент часто используется в фейковых новостях про внеочередные выплаты.

Фишинговый сайт — это мошеннический веб-ресурс, созданный для кражи конфиденциальных данных пользователей: логинов, паролей, номеров банковских карт и персональных данных. Внешне он детально копирует интерфейс, логотипы и стиль реальных сервисов — банков, интернет-магазинов, социальных сетей или государственных порталов (например, Госуслуг). Также подобные ссылки могут уводить на сторонние ресурсы или Telegram-канал для их дальнейшей раскрутки, говорится на портале Минцифры.

Новости о фейковых пособиях периодически распространяются в небольших пабликах и Telegram-каналах и рассчитаны на наивное восприятие пользователей. Данная информация распространения в СМИ не получила.

Подобные сообщения о социальной помощи возрастным группам уже распространялись в сети, однако тоже оказались фейком. Соответствующего подтверждения на официальных ресурсах тогда также не оказалось.

Таким образом, новость о масштабных выплатах россиянам всех возрастов оказалась фейковой. Публикация не получила подтверждения на государственных сайтах и не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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