Данные о выплате 30 тысяч рублей родившимся с 1950 по 1991 год оказались фейком

В соцсетях появилась информация о новом указе президента России Владимира Путина, согласно которому граждане страны, родившиеся в период с 1950 по 1991 год включительно, получат единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей.

В реальности официальных документов, подтверждающих эту информацию, нет на ресурсах, где публикуются решения такого рода и иные правовые акты. В самой новости для изучения якобы подробностей о новом указе предлагается перейти по сторонней ссылке, которая ведет на закрытый канал. Таким образом, можно сделать вывод, что данная публикация — это кликбейт, благодаря которому пытаются распиарить закрытый канал и привлечь туда как можно больше пользователей. В том числе это может являться фишингом для сбора персональных данных.

Вероятно, поводом для появления данного фейка стало неверное толкование информации о накопительной части пенсии. В ряде случаев единовременная выплата пенсионных накоплений действительно предусмотрена для мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, однако только при соблюдении определенных условий, связанных с размером накопительной пенсии. Кроме того, некоторые граждане, появившиеся на свет до распада СССР, действительно могут рассчитывать на денежную поддержку от государства, но это никак не связано с годом рождения.

В том числе в стране существует компенсация по советским вкладам в Сбербанке, действовавшим на 20 июня 1991 года. Размер выплаты не фиксированный, а зависит от остатка на счете на момент указанной даты. Трехкратный коэффициент для родившихся по 1945 год, двукратный — для 1946-1991 годов рождения. Выплачивается эта компенсация в Сбербанке при наличии вклада.

Официальные социальные выплаты оформляются исключительно через «Госуслуги» или Социальный фонд России без участия посредников и сторонних сервисов.

Аналогичные посты в интернете расходятся не первый год. Изначально они появились в начале 2017 года, и далее появлялись несколько лет подряд. В 2022-м подобные данные опровергла уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она подчеркнула, что официально решения о подобных выплатах не принимались.

Подобные фейки часто появляются в соцсетях для привлечения внимания пользователей. Только несколько дней назад сообщалось, что в ряде пабликов распространилась недостоверная информация о том, что в России якобы введена выплата в 10 тысяч рублей ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. В этом случае ссылка на получение информации также вела на закрытый канал. Еще раньше в сети распространился фейк о новом пособии для семей с детьми школьного возраста в размере МРОТ. Новость также являлась кликбейт-рекламой, направленной на мгновенное привлечение внимания и получение максимального количества кликов за счет интриги или провокации.

Данные о единовременной выплате в размере 30 тысяч рублей для родившихся в период с 1950 по 1991 год включительно, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».