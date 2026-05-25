В Сети распространили фейк о выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми

Данные о выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми к 1 июня оказались фейком

В ряде пабликов в соцсетях сообщили, что в России якобы введена выплата в 10 тысяч рублей ко Дню защиты детей, отмечаемому 1 июня. Утверждается, что прием заявлений уже начался и ведется, по одним публикациям, с 10 мая, по другим — с 21 мая. Также прилагается ссылка на «инструкцию», как эту выплату получить. Информация подается так, что, согласно ней, 10 тысяч рублей смогут получить все российские семьи с несовершеннолетними детьми.

Первый признак недостоверности публикаций — ссылки на «инструкцию» ведут в закрытый канал в «Макс» под названием «Семейный Юрист», что может являться попросту рекламой, либо и вовсе мошенничеством.

Но главное, что на федеральном уровне не предусмотрено никаких единовременных выплат ко Дню защиты детей для всех семей.

Подобные меры поддержки есть в ряде регионов — к примеру, в Самарской области с 2025 года введена выплата в 1500 рублей на каждого ребенка, но и в этом случае их могут получить не все семьи, а лишь многодетные и постоянно живущие в регионе (есть и несколько других условий).

Также недавно была введена похожая ежегодная семейная выплата для работающих родителей двух и более детей. Здесь также есть ряд дополнительных критериев для ее назначения — низкий доход, отсутствие долгов по налогам и алиментам и другие. При этом сумма выплаты определяется в каждом конкретном случае исходя из системы ее подсчета.

Полностью реальные меры поддержки семей с детьми можно найти на сайтах Минтруда и Соцфонда РФ.

Источником фейка может быть высказанное на днях предложение депутата Госдумы Николая Новичкова о выплатах семьям с детьми 10 тысяч рублей по модели безусловного базового дохода к 1 июня и 1 сентября. Также с похожим предложением о выплатах к 1 июня выступил и заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. Однако пока что все это остается лишь предложениями.

Кроме того, в 2024 году ряд депутатов ГД вносили похожий законопроект — «О ежегодной выплате семьям, имеющим детей, к Международному дню защиты детей», тогда его широко освещали в СМИ. Однако он был отклонен в ходе первого чтения, и, таким образом, не был принят. Также фейк мог ориентироваться на выплату в 10 тысяч рублей на детей в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. Но эти выплаты давно завершены и не возобновлялись в таком формате.

Подобный фейк уже не в первый раз распространяется в преддверии 1 июня. К примеру, похожее происходило и в прошлом году, однако его, в частности, опровергал адвокат Эмин Гейдаров. Он указал, что такая информация могла начать распространяться из-за недопонимания: перед этим появилось много новостей о повышении размера единого пособия с июня. Но это будет не повсеместная индексация, а ежегодный пересмотр для семей, у которых истек срок действия предыдущей выплаты и ухудшилось материальное положение.

В этом году новый фейк также уже был опровергнут — так, эксперт в сфере социального и пенсионного законодательства Владимир Белов подчеркивал, что никаких разовых массовых пособий к 1 июня государство в 2026 году не вводило.

Информация не получила широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».