В сети распространился фейк о новом пособии для семей с детьми школьного возраста

Данные о пособии в размере МРОТ для семей с детьми школьного возраста — фейк

В социальных сетях появилась недостоверная информация о том, что по поручению президента России Владимира Путина введено новое денежное пособие в размере МРОТ. Оно якобы распространяется на семьи, где воспитываются дети школьного возраста.

На самом деле никаких новых пособий для данной категории граждан не вводилось. Новость является кликбейт-рекламой, направленной на мгновенное привлечение внимания и получение максимального количества кликов за счет интриги или провокации. В России действуют различные меры поддержки семей с детьми, однако указа о подобной выплате власти не выпускали. Это можно проверить, посетив портал официального опубликования правовых актов или сайт Кремля.

Подделку выдает некорректное содержание, отсутствие знаков препинания и вызывающее оформление. Так, в новости за май есть следующая фраза: «Оформить выплату можно в январе 2026 года. Выплата будет выплачиваться в феврале». Она указывает на заготовку с прошлого года. Кроме того, текст пестрит восклицательными знаками и эмодзи для привлечения внимания.

Для убедительности авторы сообщения прикрепили скриншот зачисления 50 тысяч рублей, датированный 2020 годом. Во-первых, в тексте обещается пособие за 2026 год, а не 2020-й. А, во-вторых, федеральный МРОТ тогда был равен 12 130 рублям. В 2026 году он составил 27 093 рубля в месяц, но никак не 50 тысяч.

Подобные фейки публикуются регулярно. Например, в преддверии 8 Марта в соцсетях распространили фейк о выплате для всех россиянок, а осенью в соцсетях публиковалась недостоверная информация о новогодней выплате для каждого гражданина РФ. Эти новости не нашли подтверждения.

Примечательно, что слухи о пособии не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».