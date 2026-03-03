В сети распространили фейк о выплате для всех россиянок к 8 Марта

В соцсетях распространились данные, что россиянки получат выплаты к 8 Марта — Международному женскому дню. Утверждалось, что выплаты указом президента России Владимира Путина получат «все женщины», максимальные выплаты обещают до 55 тысяч рублей.

Однако подобные указы Путиным не подписывались, что можно проверить, посетив официальный портал опубликования правовых актов, или сайт Кремля.

Публикации имеют признаки фальсификации. Одна из таких, размещенная в паблике в Telegram заявляет об указе президента о выплатах, но также зачем-то добавляет к сообщению эмблему партии «Единая Россия» — видимо, для усиления правдоподобности. Также в начале сообщения утверждается, что выплаты получат «все женщины», но ниже отмечено, что основанием для них будет являться год рождения. Фраза «деньги придут на карту в течение суток» звучит весьма неправдоподобно и явно нацелена на усиление ощущения легких и быстрых денег. Ссылки в сообщениях могут использоваться мошенниками для выманивания персональных данных.

Подобный фейк появился и в Ивановской области — в одном из местных Telegram -каналов утверждалось, что с 1 марта женщинам начали зачислять 9500 рублей от Социального фонда в честь предстоящего праздника, а для их получения необходимо до 9 марта подать соответствующую заявку. Ссылка вела в группу «МФЦ. Все о пособиях и льготах». Но в ивановском отделении Соцфонда информацию о выплатах женщинам к 8 марта не подтвердили, назвав ее вбросом.

Государственные органы не будут распределять бюджетные средства или собирать различные заявки в мессенджерах, тем более если речь идет об иностранном Telegram. Заявления на различные выплаты будут принимаются в личном кабинете на портале «Госуслуги», и озвучиваются официальными релизами профильных ведомств (в данном случае —Социального фонда России или Минтруда).

Меры господдержки, как правило, носят адресный характер — например, к 8 Марта могут быть проведены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам и супругам участников боевых действий, или многодетным матерям. Но и в таких случаях условия выплат будут куда более конкретизированы, и распространятся через официальные ресурсы госорганов.

Федеральные выплаты к 8 Марта сейчас только предлагается проводить, да и то не всем — так, замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб призвал выплачивать как минимум два минимальных размера оплаты труда (МРОТ) женщинам, работающим учителями и врачами, а также многодетным мамам. Однако пока что это лишь предложение — официальных решений пока что не принималось.

Фейки о массовых выплатах регулярно появляются в соцсетях. Так, похожий фейк распространяли в июле 2025 года. Тогда его опровергли в Соцфонде РФ.

Информация не распространялась в крупных российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».