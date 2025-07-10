Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:32, 10 июля 2025Интернет и СМИ

В Соцфонде опровергли сообщение о якобы положенной всем россиянам новой выплате

В Соцфонде опровергли сообщение о новой выплате всем россиянам
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Telegram-каналах в июле начали распространяться утверждения, что все россияне якобы могут претендовать на выплату в размере 15 тысяч рублей от Социального фонда РФ. Однако в Соцфонде опровергли эту информацию.

Так, сообщение выложил канал «Детские пособия и выплаты». «С 8 июля 2025 года всем гражданам РФ зачислят по 15 тысяч рублей от Социального фонда РФ. Для получения выплаты необходимо подать заявку в срок до 13 июля», — говорится в публикации. Утверждается, что главное условие для одобрения заявки — российское гражданство, а деньги якобы выплатят в течение пяти дней. Доход заявителя якобы не будет иметь значения, утверждается в сообщении.

В посте присутствует кнопка с подписью «Подать заявку», предполагающая, что гражданин, перейдя по ссылке, сможет оформить выплату. Однако в действительности при нажатии на нее пользователя просят подать заявку на вступление в Telegram-канал «Пособия России», в котором якобы содержится информация о разнообразной поддержке от государства.

При подаче заявки на вступление в канал пользователю приходит сообщение от бота, в котором утверждается, что «из-за большой нагрузки не удалось обработать заявку в канал». «Вы уже получили новую выплату по госпрограмме 2025?» — также спрашивает бот. При взаимодействии с ботом он начинает присылать ряд новых сообщений, в которых пользователя настоятельно уговаривают перейти по новой ссылке. При переходе по ней снова появляется сообщение о том, что пользователю нужно подать заявку для вступления в канал «Пособия России».

Данный алгоритм характерен для недобросовестной рекламы Telegram-каналов. Как правило, в таких публикациях внимание пользователя привлекают громкой новостью и призывают перейти по ссылке, после чего он вступает во взаимодействие с ботом и подает заявку на вступление в канал. В большинстве случаев информация, которая содержится в рекламе, неправдоподобная — например, ранее пользователей уверяли, что президент России Владимир Путин завел канал в Telegram.

Материалы по теме:
Материнский капитал в 2025 году: сумма на первого и второго ребенка, как получить, как потратить
Материнский капитал в 2025 году:сумма на первого и второго ребенка, как получить, как потратить
28 марта 2025
Пособие по безработице в 2025 году: кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
Пособие по безработице в 2025 году:кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
28 марта 2025

Аналогичная реклама утверждала, что в России с 1 июля якобы заработает система фиксации лиц граждан с помощью видеонаблюдения и передачи данных в силовые ведомства, что не соответствует действительности.

Официальный аккаунт Социального фонда России во «ВКонтакте» заявил «Ленте.ру» об отсутствии данных относительно выплаты всем гражданам России в размере 15 тысяч рублей. «Информация о данных выплатах не поступала», — ответили в Соцфонде. Кроме того, информагентству «Дон 24» в Соцфонде сообщили, что утверждения о якобы положенной всем гражданам новой выплате являются фейком.

Недостоверные утверждения о том, что всем россиянам доступна новая выплата от Соцфонда, не впервые циркулируют в соцсетях и мессенджерах. Так, аналогичное сообщение распространялось в январе, феврале, апреле. При этом региональные отделения Соцфонда опровергали информацию о якобы положенной всем гражданам выплате.

Россиянам в 2025 году действительно доступен ряд выплат — к примеру, единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Однако при одобрении этой выплаты учитывается как доход семьи, так и другие условия. Подробности об этой и других льготах можно узнать на официальном сайте Соцфонда.

Утверждения о том, что всем россиянам положена новая выплата от Соцфонда в размере 15 тысяч рублей, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковника СБУ застрелили в Киеве. Он «создавал много проблем» для России

    В Армении заявили о возможных санкциях со стороны России

    Торговая война Трампа обернулась для Германии неожиданным результатом

    Американские бомбардировщики B-1B получат больше гиперзвуковых ракет

    России предрекли неожиданные вливания в экономику из-за Трампа

    Мерц обратился к Путину

    Избивавшему бездомных по заданию Украины россиянину дали срок

    Известный российский актер заявил о необходимости заменить суставы

    «Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги. Почему это называют оскорблением для всего футбола?

    «Ты не нужен, ты никого после себя не оставил». В Госдуме предложили ввести «налог на достойную старость» для бездетных россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости