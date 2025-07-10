В Соцфонде опровергли сообщение о якобы положенной всем россиянам новой выплате

В Соцфонде опровергли сообщение о новой выплате всем россиянам

В Telegram-каналах в июле начали распространяться утверждения, что все россияне якобы могут претендовать на выплату в размере 15 тысяч рублей от Социального фонда РФ. Однако в Соцфонде опровергли эту информацию.

Так, сообщение выложил канал «Детские пособия и выплаты». «С 8 июля 2025 года всем гражданам РФ зачислят по 15 тысяч рублей от Социального фонда РФ. Для получения выплаты необходимо подать заявку в срок до 13 июля», — говорится в публикации. Утверждается, что главное условие для одобрения заявки — российское гражданство, а деньги якобы выплатят в течение пяти дней. Доход заявителя якобы не будет иметь значения, утверждается в сообщении.

В посте присутствует кнопка с подписью «Подать заявку», предполагающая, что гражданин, перейдя по ссылке, сможет оформить выплату. Однако в действительности при нажатии на нее пользователя просят подать заявку на вступление в Telegram-канал «Пособия России», в котором якобы содержится информация о разнообразной поддержке от государства.

При подаче заявки на вступление в канал пользователю приходит сообщение от бота, в котором утверждается, что «из-за большой нагрузки не удалось обработать заявку в канал». «Вы уже получили новую выплату по госпрограмме 2025?» — также спрашивает бот. При взаимодействии с ботом он начинает присылать ряд новых сообщений, в которых пользователя настоятельно уговаривают перейти по новой ссылке. При переходе по ней снова появляется сообщение о том, что пользователю нужно подать заявку для вступления в канал «Пособия России».

Данный алгоритм характерен для недобросовестной рекламы Telegram-каналов. Как правило, в таких публикациях внимание пользователя привлекают громкой новостью и призывают перейти по ссылке, после чего он вступает во взаимодействие с ботом и подает заявку на вступление в канал. В большинстве случаев информация, которая содержится в рекламе, неправдоподобная — например, ранее пользователей уверяли, что президент России Владимир Путин завел канал в Telegram.

Аналогичная реклама утверждала, что в России с 1 июля якобы заработает система фиксации лиц граждан с помощью видеонаблюдения и передачи данных в силовые ведомства, что не соответствует действительности.

Официальный аккаунт Социального фонда России во «ВКонтакте» заявил «Ленте.ру» об отсутствии данных относительно выплаты всем гражданам России в размере 15 тысяч рублей. «Информация о данных выплатах не поступала», — ответили в Соцфонде. Кроме того, информагентству «Дон 24» в Соцфонде сообщили, что утверждения о якобы положенной всем гражданам новой выплате являются фейком.

Недостоверные утверждения о том, что всем россиянам доступна новая выплата от Соцфонда, не впервые циркулируют в соцсетях и мессенджерах. Так, аналогичное сообщение распространялось в январе, феврале, апреле. При этом региональные отделения Соцфонда опровергали информацию о якобы положенной всем гражданам выплате.

Россиянам в 2025 году действительно доступен ряд выплат — к примеру, единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Однако при одобрении этой выплаты учитывается как доход семьи, так и другие условия. Подробности об этой и других льготах можно узнать на официальном сайте Соцфонда.

Утверждения о том, что всем россиянам положена новая выплата от Соцфонда в размере 15 тысяч рублей, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».