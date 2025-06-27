Сообщение о внедрении в России системы слежки оказалось недобросовестной рекламой

В апреле в соцсетях начали расходиться утверждения о том, что в России с 1 июля якобы заработает система фиксации лиц граждан с помощью видеонаблюдения и передачи данных в силовые ведомства. Однако это сообщение оказалось недобросовестной рекламой.

Один из первых сообщение опубликовал Telegram-канал «Мигранты — все как есть». «Общественные камеры на улицах, рамки в торговых центрах и даже домофоны — будут фиксировать лица граждан и сразу же передавать все данные в органы "правопорядка"», — говорилось в публикации. Также заявлялось, что граждан якобы будут разделять на «пригодные» слои.

Кроме того, пользователям сети предлагалось узнать, в каком списке они якобы находятся, и обезопасить близких. Для этого их призывали вступить в соответствующий их городу проживания Telegram-канал. Далее в сообщении приводился список Telegram-каналов с разбивкой городам. При попытке вступить в канал пользователю приходило сообщение от бота о том, что нужно подать заявку, которую одобрит администратор.

Однако после подачи заявки пользователь получал уведомление о том, что для ее одобрения нужно подписаться на другой канал — «Россия Live». В уведомлении указано, что этот канал публикует «самое главное из жизни страны».

Аналогичные схемы, в рамках которых внимание пользователя привлекают какой-либо громкой новостью, а затем предлагают перейти по ссылке, как правило, используются в рамках недобросовестной рекламы для привлечения подписчиков в Telegram-каналы. При этом в большинстве случаев «новость», используемая для привлечения внимания, не соответствует действительности — например, ранее в сети распространялась реклама с призывом вступить в Telegram-канал президента России Владимира Путина, хотя в действительности у главы государства нет аккаунтов в соцсетях.

В сообщении не приводятся доказательства того, что в России действительно заработает система слежки за гражданами.

Авторы публикаций обозначили предполагаемую систему как «Глаз Бога». Однако в действительности так называется созданный российским программистом сервис. 15 августа 2021 года Таганский суд Москвы заблокировал сайт сервиса, признав информацию на нем запрещенной. В марте 2025 года разработчик одноименного Telegram-бота приостановил работу после обысков у поставщиков его информации.

Сообщения о запуске государством системы с аналогичным названием не поступало из официальных источников — о ней не сообщали в правительстве России, в профильных министерствах — к примеру, в Минцифры. Законопроект о разработке и внедрении такой системы не был опубликован на сайте официальных правовых актов, где выкладываются такие документы.

Авторы каналов также пишут, что россиян будут разделять на «пригодные» слои, однако в России сейчас не действуют платформы социального рейтинга. Ранее была запущена система социального рейтинга «Мы», разработанная Российским государственным социальным университетом, однако она находится на ранней стадии и требует доработки и контроля за использованием данных.

«Не сама система социального рейтинга, а именно сложности оценки вызывают очень много вопросов. Поэтому Китай к этому подходит очень аккуратно. Плюс в КНР оказалось, что хотя формально социальный рейтинг в Китае выставляется государственными компаниями, многие частные организации, например службы такси, торговые площадки, онлайн-магазины, оказывается, могут даже при неправильном использовании информации повлиять на социальный рейтинг человека, например, на его поступление в вуз», — отмечал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Вместе с тем Минцифры планирует создать сервис интеллектуальной обработки видео с камер наблюдения. Информация об этом есть в паспорте ведомственной программы цифровой трансформации министерства. Уточнялось, что сервис позволит получать, хранить и обрабатывать с применением технологий искусственного интеллекта (включая компьютерное зрение) видеоданные с камер наблюдения, поступающие из субъектов Российской Федерации.

Замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко также рассказывал о планах по созданию в стране единой платформы видеонаблюдения. Он отмечал, что система будет направлена на предотвращение правонарушений, аналитику, которую возможно собирать для предотвращения ЧС.

«[В планах] единая платформа видеонаблюдения, которая позволит собрать видеопотоки с региональных платформ безопасных городов и регионов по всем субъектам РФ, создать единый гибкий контакт-центр, который в случае, не дай бог, возникновения чрезвычайных ситуаций позволит перекидывать голосовую нагрузку с одного субъекта на другой, для того чтобы люди могли дозвониться и получить необходимые консультации и необходимую поддержку», — говорил Угнивенко.

О том, что подобный сервис будет направлен на некое разделение граждан на «пригодные» слои, не упоминалось.

Утверждение о запуске в России системы для слежки за гражданами и передачи данных в силовые ведомства не получило распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».