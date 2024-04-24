Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:42, 24 апреля 2024Интернет и СМИ

Информация о Telegram-канале Путина оказалась фейком

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Telegram-канал «Родительское Всероссийское Сопротивление» заявил, что президент России Владимир Путин якобы завел свой канал в Telegram. Однако эта информация оказалась фейком.

«Мы уже не один раз наблюдали за тем, как главе государства его окружение дает, мягко выражаясь, неточные данные о том, что происходит в стране. (...) Нам кажется, что прямой контакт с народом тут важен не только для народа, но и для президента», — утверждалось в публикации.

К посту прикреплена ссылка якобы на канал президента. При переходе на нее появляется сообщение о том, что канал называется «Путин в Telegram», в нем состоят 988 тысяч подписчиков и для вступления необходимо подать заявку. «Общественно-политический агрегатор: цитаты, аналитика, мнения», — говорится в описании канала. Однако когда пользователь подает заявку для вступления в этот канал, ему приходит сообщение от бота о необходимости подписаться на другой канал о жизни в Москве.

В самом же канале «Путин в Telegram» публикуются различные новости.

Материалы по теме:
«Мы подняли восстание» Провокаторы толкают россиян на массовые беспорядки. Как они работают и кто за ними стоит?
«Мы подняли восстание»Провокаторы толкают россиян на массовые беспорядки. Как они работают и кто за ними стоит?
13 ноября 2023
Детки в сетке. Россия отмечает Всемирный день безопасного интернета. От чего нужно защищать подрастающее поколение?
Детки в сетке.Россия отмечает Всемирный день безопасного интернета. От чего нужно защищать подрастающее поколение?
7 февраля 2024

У Владимира Путина нет аккаунтов в социальных сетях, поскольку у главы государства нет времени вести их, в 2021 году сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Весной 2023 года Песков заявил, что Путин не нуждается в ведении соцсетей или Telegram-канала. «В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?» — говорил официальный представитель Кремля.

При этом официальный канал в Telegram есть у пресс-службы Владимира Путина. Он называется «Кремль. Новости». Как и у большинства официальных аккаунтов, его подлинность заверена специальной галочкой.

В Telegram нередко распространяются фейковые сообщения, которые в действительности представляют собой рекламу других каналов. Как правило, пользователя завлекают громкой новостью, для прочтения которой необходимо перейти по ссылке и вступить в другой канал.

Утверждения о том, что Владимир Путин якобы завел канал в Telegram, не распространились в российских СМИ. Некоторые медиа опубликовали опровержение информации (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ура, что еще сказать». Заместителя Шойгу задержали по делу об огромной взятке. Что об этом говорят военкоры и депутаты?

      Названы последствия атаки БПЛА на российский регион

      Байден раскрыл сроки отправки новых военных поставок США на Украину

      Кулеба прокомментировал восклицанием решение Конгресса США о помощи Украине

      Американская баскетболистка Грайнер высказалась о пребывании в российской тюрьме

      80-летнюю туристку ограбили во время жестокого нападения в Европе

      Байден подписал законопроект о военной помощи Украине и другим союзникам

      Адвокат оценил шансы на досрочное освобождение Ефремова

      Шойгу рассказал о планах по пуску «Ангары» с Плесецка

      «Москвич» повысил цену своего электрокара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше