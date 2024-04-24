Информация о Telegram-канале Путина оказалась фейком

Telegram-канал «Родительское Всероссийское Сопротивление» заявил, что президент России Владимир Путин якобы завел свой канал в Telegram. Однако эта информация оказалась фейком.

«Мы уже не один раз наблюдали за тем, как главе государства его окружение дает, мягко выражаясь, неточные данные о том, что происходит в стране. (...) Нам кажется, что прямой контакт с народом тут важен не только для народа, но и для президента», — утверждалось в публикации.

К посту прикреплена ссылка якобы на канал президента. При переходе на нее появляется сообщение о том, что канал называется «Путин в Telegram», в нем состоят 988 тысяч подписчиков и для вступления необходимо подать заявку. «Общественно-политический агрегатор: цитаты, аналитика, мнения», — говорится в описании канала. Однако когда пользователь подает заявку для вступления в этот канал, ему приходит сообщение от бота о необходимости подписаться на другой канал о жизни в Москве.

В самом же канале «Путин в Telegram» публикуются различные новости.

У Владимира Путина нет аккаунтов в социальных сетях, поскольку у главы государства нет времени вести их, в 2021 году сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Весной 2023 года Песков заявил, что Путин не нуждается в ведении соцсетей или Telegram-канала. «В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?» — говорил официальный представитель Кремля.

При этом официальный канал в Telegram есть у пресс-службы Владимира Путина. Он называется «Кремль. Новости». Как и у большинства официальных аккаунтов, его подлинность заверена специальной галочкой.

В Telegram нередко распространяются фейковые сообщения, которые в действительности представляют собой рекламу других каналов. Как правило, пользователя завлекают громкой новостью, для прочтения которой необходимо перейти по ссылке и вступить в другой канал.

Утверждения о том, что Владимир Путин якобы завел канал в Telegram, не распространились в российских СМИ. Некоторые медиа опубликовали опровержение информации (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».