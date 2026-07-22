22 июля 2026 года в России вспоминают подвиг защитников неба Москвы, отразивших первую немецкую атаку на столицу во время Великой Отечественной войны. В мире тем временем чествуют трудоголиков. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 22 июля, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в России

День защитников неба Москвы

22 июля в России отмечается День защитников неба Москвы — праздник, посвященный успешному отражению первой нацистской авиационной атаки в 1941 году в ходе Великой Отечественной войны. В ночь на 22 июля свыше 200 бомбардировщиков Германии попытались совершить налет на столицу, но их встретил шквальный огонь советской армии. В итоге удалось сбить 22 самолета врага.

Фото: Наум Грановский / РИА Новости

Праздники в мире

Всемирный день мозга

С 2014 года 22 июля в мире отмечается День мозга. Это самый загадочный орган, который исследуется учеными и по сей день. Дату приурочили к основанию Всемирной Федерации неврологии, которая объединяет почти полторы сотни профессиональных сообществ неврологов по всей планете.

День трудяги

22 июля свой «профессиональный» праздник отмечают трудоголики — люди, которые готовы не только качественно выполнять свою работу, но и брать дополнительные задачи, работать по выходным или часто ездить в командировки. В этот день важно и похвалить себя за усердный труд, и в то же время задуматься, не вредит ли он здоровью или отношениям с семьей и близкими. Также самое время наконец выдохнуть и посвятить время любимым людям или хобби.

Какие еще праздники отмечают в мире 22 июля

День находок;

День толстяка и толстушки;

День летнего отдыха.

Какой церковный праздник 22 июля

Успенский Колоцкий женский монастырь Фото: Viktorianec / Wikipedia

Праздник Колочской иконы Божией Матери

Православные верующие 22 июля отмечают праздник Колочской иконы Божией матери, которая явилась в 1413 году в деревне Колоча Смоленской губернии. Образ обнаружил крестьянин Лука, который принес его домой к больному родственнику, прикованному к постели. Когда немощный коснулся иконы, он тут же исцелился, — и слухи о великом чуде распространились по всей губернии. Множество людей начали стекаться в избу Луки, чтобы помолиться перед чудотворной иконой.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 июля

День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;

День памяти преподобных Патермуфия и Коприя;

День памяти священномученика Кирилла, епископа Гортинского.

Приметы на 22 июля

Если черника до сих пор не созрела, осень будет очень холодной.

Если утром не было тумана, а роса мелкая — днем будет ливень.

Если устроить ссору — заболеешь.

Кто родился 22 июля

Кирилл Толмацкий (Децл) Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, прославился еще в 16 лет, когда прогремел на только появившейся русской локализации MTV с песнями «Пятница», «Вечеринка» и «Слезы». Он читал рэп о школе и молодежных проблемах, которые волновали всех его сверстников, а потому быстро обрел огромную популярность. С течением времени Децл все больше стал уходить в андеграунд и взял псевдоним Le Truk, а в своем творчестве начал затрагивать более глубокие и духовные темы.

Децла неожиданно не стало всего в 35 лет: ему стало плохо после частного концерта в Ижевске, причиной случившегося назвали острую сердечную недостаточность. Часть поклонников до сих пор не верит, что рэпера больше нет, они ссылаются на старое интервью, в котором Децл говорит, что хочет инсценировать свой уход в 35 лет.

Мирей Матье (80 лет)

22 июля 80 лет исполняется французской эстрадной певице Мирей Матье. Свой первый песенный конкурс она выиграла в 16 лет, а уже через четыре года записала композицию C’est ton nom («Твое имя»), которая сделала ее мировой знаменитостью. Второй легендарной песней Матье стала Pardonne-moi ce caprice d’enfant («Прости меня за мой детский каприз»), исполненная в 1970-м.

Мирей Матье — одна из легендарных французских певиц, чьи записи достигли тиражей в размере 55 миллионов копий синглов и 133 миллионов копий альбомов по всему миру.

Кто еще родился 22 июля