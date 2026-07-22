Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 22 июля 2026Россия

22 июля: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Леонид Доренский / РИА Новости

22 июля 2026 года в России вспоминают подвиг защитников неба Москвы, отразивших первую немецкую атаку на столицу во время Великой Отечественной войны. В мире тем временем чествуют трудоголиков. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 22 июля, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в России

День защитников неба Москвы

22 июля в России отмечается День защитников неба Москвы — праздник, посвященный успешному отражению первой нацистской авиационной атаки в 1941 году в ходе Великой Отечественной войны. В ночь на 22 июля свыше 200 бомбардировщиков Германии попытались совершить налет на столицу, но их встретил шквальный огонь советской армии. В итоге удалось сбить 22 самолета врага.

Фото: Наум Грановский / РИА Новости

Праздники в мире

Всемирный день мозга

С 2014 года 22 июля в мире отмечается День мозга. Это самый загадочный орган, который исследуется учеными и по сей день. Дату приурочили к основанию Всемирной Федерации неврологии, которая объединяет почти полторы сотни профессиональных сообществ неврологов по всей планете.

День трудяги

22 июля свой «профессиональный» праздник отмечают трудоголики — люди, которые готовы не только качественно выполнять свою работу, но и брать дополнительные задачи, работать по выходным или часто ездить в командировки. В этот день важно и похвалить себя за усердный труд, и в то же время задуматься, не вредит ли он здоровью или отношениям с семьей и близкими. Также самое время наконец выдохнуть и посвятить время любимым людям или хобби.

Какие еще праздники отмечают в мире 22 июля

  • День находок;
  • День толстяка и толстушки;
  • День летнего отдыха.

Какой церковный праздник 22 июля

Успенский Колоцкий женский монастырь

Успенский Колоцкий женский монастырь

Фото: Viktorianec / Wikipedia

Праздник Колочской иконы Божией Матери

Православные верующие 22 июля отмечают праздник Колочской иконы Божией матери, которая явилась в 1413 году в деревне Колоча Смоленской губернии. Образ обнаружил крестьянин Лука, который принес его домой к больному родственнику, прикованному к постели. Когда немощный коснулся иконы, он тут же исцелился, — и слухи о великом чуде распространились по всей губернии. Множество людей начали стекаться в избу Луки, чтобы помолиться перед чудотворной иконой.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 июля

  • День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
  • День памяти преподобных Патермуфия и Коприя;
  • День памяти священномученика Кирилла, епископа Гортинского.

Приметы на 22 июля

  • Если черника до сих пор не созрела, осень будет очень холодной.
  • Если утром не было тумана, а роса мелкая — днем будет ливень.
  • Если устроить ссору — заболеешь.

Кто родился 22 июля

Кирилл Толмацкий (Децл) (1983-2019)

Кирилл Толмацкий (Децл)

Кирилл Толмацкий (Децл)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, прославился еще в 16 лет, когда прогремел на только появившейся русской локализации MTV с песнями «Пятница», «Вечеринка» и «Слезы». Он читал рэп о школе и молодежных проблемах, которые волновали всех его сверстников, а потому быстро обрел огромную популярность. С течением времени Децл все больше стал уходить в андеграунд и взял псевдоним Le Truk, а в своем творчестве начал затрагивать более глубокие и духовные темы.

Децла неожиданно не стало всего в 35 лет: ему стало плохо после частного концерта в Ижевске, причиной случившегося назвали острую сердечную недостаточность. Часть поклонников до сих пор не верит, что рэпера больше нет, они ссылаются на старое интервью, в котором Децл говорит, что хочет инсценировать свой уход в 35 лет.

Мирей Матье (80 лет)

22 июля 80 лет исполняется французской эстрадной певице Мирей Матье. Свой первый песенный конкурс она выиграла в 16 лет, а уже через четыре года записала композицию C’est ton nom («Твое имя»), которая сделала ее мировой знаменитостью. Второй легендарной песней Матье стала Pardonne-moi ce caprice d’enfant («Прости меня за мой детский каприз»), исполненная в 1970-м.

Мирей Матье — одна из легендарных французских певиц, чьи записи достигли тиражей в размере 55 миллионов копий синглов и 133 миллионов копий альбомов по всему миру.

Кто еще родился 22 июля

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский назвал имя нового главкома ВСУ
    Российские «Герани» вывели из строя украинскую газоперерабатывающую установку
    Рогозин высмеял назначение нового главкома ВСУ
    Новый главком ВСУ Драпатый объявлен в розыск
    Российский вратарь не пропустил ни одного мяча в матче Лиги чемпионов
    Пленный боец ВСУ рассказал о хаосе на позициях украинской армии
    Стало известно еще об одной отставке в ВСУ
    США отказались передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов
    Семья с полугодовалым ребенком едва не задохнулась в застрявшем лифте
    Экс-глава Минобороны Украины назвал стоящую перед новым главкомом ВСУ задачу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok