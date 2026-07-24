Банк России оценил ситуацию с ростом заработных плат

ЦБ: В России замедлился рост заработных плат

В России постепенно снижается напряженность на рынке труда. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Центральный банк сослался на результаты опросов, которые показали, что в стране улучшилась обеспеченность предприятий работниками. В то же время планы компаний по индексации заработных плат в текущем году не изменились. Рост последних замедлился, но все еще опережает темпы повышения производительности труда. Безработица же по-прежнему удерживается на исторически минимальных значениях.

Ранее россиян призвали не менять работу без необходимости, так как 2027 год будет довольно тяжелым для рынка труда. Многие компании уже начали замораживать проекты и отказываться от дополнительных расходов. Новых вакансий становится все меньше, а оценка эффективности новичков — все жестче.

В правительстве полагают, что в ближайшие несколько лет в производственные отрасли российской экономики нужно будет привлекать примерно по 100 тысяч квалифицированных специалистов ежегодно.