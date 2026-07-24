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14:18, 24 июля 2026 (обновлено: 14:41, 24 июля 2026)Экономика

Банк России оценил ситуацию с ростом заработных плат

ЦБ: В России замедлился рост заработных плат
Кирилл Луцюк

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В России постепенно снижается напряженность на рынке труда. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Центральный банк сослался на результаты опросов, которые показали, что в стране улучшилась обеспеченность предприятий работниками. В то же время планы компаний по индексации заработных плат в текущем году не изменились. Рост последних замедлился, но все еще опережает темпы повышения производительности труда. Безработица же по-прежнему удерживается на исторически минимальных значениях.

Ранее россиян призвали не менять работу без необходимости, так как 2027 год будет довольно тяжелым для рынка труда. Многие компании уже начали замораживать проекты и отказываться от дополнительных расходов. Новых вакансий становится все меньше, а оценка эффективности новичков — все жестче.

В правительстве полагают, что в ближайшие несколько лет в производственные отрасли российской экономики нужно будет привлекать примерно по 100 тысяч квалифицированных специалистов ежегодно.

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