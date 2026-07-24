Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 24 июля 2026Мир

На Вэнса устроили скоординированную атаку в его партии

WP: Вице-президент США Вэнс столкнулся с онлайн-атаками со стороны членов его партии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: William Maclean / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс столкнулся с онлайн-атаками со стороны членов его партии. Союзники вице-президента утверждают, что атаки являются частью скоординированной попытки подорвать его политическую репутацию, сообщает Washington Post (WP).

Противники американского вице-президента используют лозунг «Вэнс — никогда» (Never Vance). Республиканца обвиняют в том, что он «непригоден» для должности вице-президента из-за его попыток заключить мирное соглашение с Ираном.

Критики также говорят, что Вэнс принимает политические решения, которые не поддерживает президент США Дональд Трамп. Они сравнивают его с экс-президентом Бараком Обамой и сенатором Берни Сандерсом.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио готов уступить вице-президенту Джей Ди Вэнсу, если тот решит участвовать в выборах президента в 2028 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия разбомбила военную выставку под Киевом. Там были видные представители украинской оборонки
    Петербуржец после аварии очень удивил инспекторов ДПС
    Женщина с редкой болезнью стала лечиться укусами роя пчел
    Долги мужа подвели россиянку под реальный срок
    Вучич обвинил Запад в нарушении важного обещания России
    Россияне на похоронах увидели в гробу тело другой женщины
    Карпов ответил на санкции против Дворковича
    В Венгрии сделали неутешительное признание о Европе и России
    Ловкость рук стащившей телефон воровки-карманницы попала на видео
    Набиуллина оценила долговую нагрузку бюджета
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok