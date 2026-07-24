Президент Бангладеш ушел в отставку с фразой «все кончено»

Президент Бангладеш Шахабуддин подал в отставку из-за состояния здоровья

Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин подал в отставку из-за состояния своего здоровья. Об этом сообщает бангладешский портал bdnews24.

«Я болен, поэтому все кончено», — заявил он.

При этом на вопрос, подписал ли он заявление об отставке, президент ответил: «Я вам уже сказал. Остальное вы поймете сами». Ожидается, что уже в пятницу, 24 июля, парламент официально объявит о принятии его отставки.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что парламент начнет процедуру отстранения от должности президента республики Тамаша Шуйока.

