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14:23, 24 июля 2026 (обновлено: 15:02, 24 июля 2026)Мир

Президент Бангладеш ушел в отставку с фразой «все кончено»

Президент Бангладеш Шахабуддин подал в отставку из-за состояния здоровья
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mohammad Ponir Hossain / File Photo / Reuters

Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин подал в отставку из-за состояния своего здоровья. Об этом сообщает бангладешский портал bdnews24.

«Я болен, поэтому все кончено», — заявил он.

При этом на вопрос, подписал ли он заявление об отставке, президент ответил: «Я вам уже сказал. Остальное вы поймете сами». Ожидается, что уже в пятницу, 24 июля, парламент официально объявит о принятии его отставки.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что парламент начнет процедуру отстранения от должности президента республики Тамаша Шуйока.

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