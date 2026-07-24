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Забота о себе
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15:29, 24 июля 2026Забота о себе

Врач раскрыл загрязненный наибольшим количеством микробов предмет

Микробиолог Тетро: Через терминалы для оплаты могут передаваться респираторные вирусы
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andriiii / Shutterstock / Fotodom

Многие люди считают, что самой загрязненной поверхностью является сиденье унитаза или дверная ручка, но это не так, утверждает микробиолог Джейсон Тетро. В разговоре с изданием HuffPost он раскрыл предмет, на котором находится наибольшее количество микробов.

По мнению Тетро, наибольшую опасность для здоровья представляют кнопки для введения PIN-кода, расположенные на терминале для оплаты покупок, которые есть на кассе практически каждого магазина. Дело в том, что этим устройством ежедневно пользуются сотни людей, многие из которых не соблюдают правила гигиены, предупредил он.

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«Чтобы ввести PIN-код, нужно надавить [на кнопки], и этого давления достаточно, чтобы на руке осталось большое количество микробов», — подчеркнул доктор. Таким способом могут передаваться, к примеру, респираторные вирусы, а также бактерии, связанные с пищевым отравлением. Если говорить именно о магазинах, то второй по опасности вещью там являются тележки и корзины, добавил врач.

Ранее инфекционист Андрей Матюхин предупредил об опасности тараканов в квартире. Медик заявил, что они на лапках и в кишечнике переносят опасные бактерии и яйца гельминтов.

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