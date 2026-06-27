Бургеры в этой схеме — не цель, а инструмент. Они приводят посетителей, посетители приносят выручку франчайзи, франчайзи платят аренду, а аренда превращается в стабильную прибыль корпорации.

McDonald's в цифрах (данные за 2025 год):

более 43 000 ресторанов по всему миру

около 93% из них работают по франшизе

17 000 объектов недвижимости в собственности

земельные участки на $30 млрд

около 50% годовой выручки приносят аренда и роялти

к концу 2027 года сеть планирует вырасти до 50 000 заведений — это самый быстрый темп в ее истории

Эту логику еще в 1950-х годах сформулировал Гарри Зонненборн — финансовый советник Рэя Крока, одного из первых владельцев сети. На лекции перед студентами он сказал: «Единственная причина, по которой мы продаем гамбургеры по 15 центов — это то, что они лучший источник выручки для наших арендаторов».

Для покупателя McDonald's продает еду. А с точки зрения экономики — монетизирует недвижимость.