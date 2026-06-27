Бизнес
27 июня 2026, 07:30

McDonald’s зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях

Бургеры в McDonald’s хорошо продаются, но зарабатывает компания вовсе не на них. PlayStation продает консоли почти в убыток, а Bosch получает 60% выручки вовсе не с продажи бытовой техники. Собрали шесть историй о том, как за фасадом знакомых брендов скрывается совсем другой бизнес, чем кажется покупателю.
McDonald’s зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

На чем зарабатывает McDonald's

Историю McDonald's обычно подают как революцию в общепите. Но финансовая модель компании ближе к рынку недвижимости, чем к ресторанному бизнесу.

Большинством ресторанов сети управляют франчайзи — это предприниматели, которые работают под брендом McDonald's, платят за это роялти и обязаны следовать стандартам корпорации. А вот земля и здания, где стоят рестораны, чаще всего принадлежат самому McDonald's. Сначала корпорация скупает лучшие локации, а затем сдает их партнерам в долгосрочную аренду.

© Brybry26/Wikipedia

Бургеры в этой схеме — не цель, а инструмент. Они приводят посетителей, посетители приносят выручку франчайзи, франчайзи платят аренду, а аренда превращается в стабильную прибыль корпорации.

McDonald's в цифрах (данные за 2025 год):

  • более 43 000 ресторанов по всему миру
  • около 93% из них работают по франшизе
  • 17 000 объектов недвижимости в собственности
  • земельные участки на $30 млрд
  • около 50% годовой выручки приносят аренда и роялти
  • к концу 2027 года сеть планирует вырасти до 50 000 заведений — это самый быстрый темп в ее истории

Эту логику еще в 1950-х годах сформулировал Гарри Зонненборн — финансовый советник Рэя Крока, одного из первых владельцев сети. На лекции перед студентами он сказал: «Единственная причина, по которой мы продаем гамбургеры по 15 центов — это то, что они лучший источник выручки для наших арендаторов».

Для покупателя McDonald's продает еду. А с точки зрения экономики — монетизирует недвижимость.

На чем зарабатывает Bosch

Полки магазинов бытовой техники забиты товарами Bosch — микроволновки, пылесосы, холодильники, стиральные машины, миксеры. Логично предположить, что именно на этом немецкий концерн и зарабатывает. Но это не так: основную выручку Bosch приносит автомобильное направление.

По данным годового отчета компании за 2025 год, на автобизнес приходится 61,4% всей выручки. Речь идет о разработке и поставках автокомпонентов: тормозных систем, рулевого управления, топливных форсунок, свечей зажигания, фильтров, а также электромоторов и батарей для электрокаров.

Среди клиентов Bosch — практически все крупные автопроизводители мира: от Volkswagen и BMW до Toyota и Tesla.

© «Теперь вы знаете»

Сама компания называет автомобильное подразделение «жемчужиной Bosch». И это не маркетинговая риторика: концерн входит в топ-10 крупнейших поставщиков автокомпонентов в мире. Как Sony зарабатывает на Pl

Как Sony (не) зарабатывает на PlayStation

Знаменитую «плойку» от Sony знают даже те, кто ни разу не держал геймпад в руках. Но основной доход подразделение PlayStation получает не от продажи приставок, а от игр, подписок и внутриигровых покупок.

Цифры из годового отчета Sony за 2025-й это подтверждают. Из общей выручки игрового подразделения на консоли пришлось всего около 20%. Остальные 80% принесли игры, дополнения и сетевые сервисы.

© «Теперь вы знаете»

Сами консоли при этом продаются с минимальной наценкой, а иногда и в убыток. За 5 лет с момента выхода PS5 Sony продала консолей на $136 млрд, но рентабельность составила всего 5%. Прибыль приносят не «коробки», а то, что внутри: игры, сервисы, подписки.

Показательна и динамика. За 2025 год Sony продала 16 млн консолей PS5 — на 2,5 млн меньше, чем годом ранее. А вот игр для PS4 и PS5 продали 317,9 млн копий — рост на 14 млн.

«Железо» продается хуже, а зарабатывает компания все больше.

Летом 2025 года Sony официально объявила о смене бизнес-модели. Курс — на расширение платформы и удержание пользователей в экосистеме.

«В игровом бизнесе мы все больше отходим от модели, ориентированной на железо, к платформенной модели, которая расширяет сообщество и повышает вовлеченность», — заявил вице-президент Sony Садахико Хаякава.

Та же модель работает и в других индустриях

Gillette продает бритвенные станки почти по себестоимости, но зарабатывает на сменных кассетах. Принтеры HP и Epson часто стоят дешевле, чем комплект картриджей для них. Принцип один: дать пользователю «вход» подешевле, а потом годами получать выручку с расходников и сервиса. PlayStation — та же логика, только вместо картриджей — игры и подписки.

На чем на самом деле зарабатывает Amazon

Amazon знают как крупнейший интернет-магазин планеты. Но более прибыльное направление компании Джеффа Безоса находится далеко за пределами электронной торговли — в облаках.

Речь о подразделении Amazon Web Services (AWS). Это облачная инфраструктура, которой пользуются тысячи компаний по всему миру: от стартапов до Netflix, Airbnb и крупных банков. AWS сдает в аренду серверные мощности, хранилища данных, инструменты для аналитики и машинного обучения. Клиент не покупает железо, а платит за использование — как за электричество.

По итогам 2025 года выручка AWS составила $142 млрд долларов. И хотя в общей структуре доходов Amazon облака приносят меньше, чем розница ($464 млрд), маржинальность облачного бизнеса в разы выше, чем у торговли товарами.

© «Теперь вы знаете»

Параллельно Amazon построила еще один быстрорастущий бизнес — рекламную платформу внутри собственного маркетплейса. Бренды платят за то, чтобы их товары показывались выше в поиске и в карточках конкурентов. Учитывая, что через Amazon ежедневно проходят сотни миллионов поисковых запросов о покупках, рекламные доходы стали третьим крупным источником прибыли — после розницы и облаков.

Как устроен бизнес Red Bull

Обычно компании платят миллионы за спонсорство, чтобы их логотип мелькал на футболках спортсменов или болидах. Red Bull зашёл с другой стороны — он не спонсирует, а владеет.

У бренда шесть футбольных клубов, включая «РБ Лейпциг», который играет в Бундеслиге. Есть команды в «Формуле-1», MotoGP, хоккее, парусном спорте, скейтбординге и серфинге. И каждая такая команда — не статья расходов, а самостоятельный бизнес.

© HOCH ZWEI/Global Look Press

Возьмем «Нью-Йорк Ред Буллз». Red Bull получает деньги с продажи билетов, мерча и прав на телетрансляции. В обычной схеме бренд платит телеканалу за рекламу. Здесь телеканал сам платит Red Bull — и попутно крутит его логотип в эфире несколько часов подряд.

Прыжок из стратосферы

В 2012 году австриец Феликс Баумгартнер прыгнул с парашютом с высоты 39 км — из стратосферы. Прямую трансляцию на YouTube смотрели 8 млн человек одновременно (рекорд для платформы на тот момент). Red Bull потратил на проект около 50 млн долларов. По оценкам маркетологов, медийный эффект — упоминания в СМИ, ролики, обложки журналов — принес бренду около 6 млрд долларов рекламной отдачи.

У компании есть и собственная медиастудия — Red Bull Media House. Она производит фильмы, сериалы, документалки, журналы и подкасты. Годовая выручка студии — больше $1 млрд. По сути, это полноценный медиахолдинг внутри производителя напитков.

И самое любопытное: у Red Bull нет ни одного собственного завода. Производство и розлив напитка отдан на аутсорс австрийской компании Rauch.

Получается, Red Bull — это огромное медиа- и спортивное агентство, которое владеет рецептом энергетика и продает эмоции. А банка с напитком — это просто мерч, который оплачивает весь этот праздник.

Почему Bloomberg — скорее не СМИ, а аренда клавиатур и софта

Для большинства людей Bloomberg — это деловое СМИ: сайт с новостями, аналитикой и тематический телеканал. Но 80% выручки головной компании Bloomberg L.P. приносят не медиа и не реклама, а специальные компьютеры, которые обычный человек никогда не видел.

Называется устройство Bloomberg Terminal. Это рабочая станция для финансистов: системный блок с фирменным софтом, два монитора, особая клавиатура с цветными клавишами для быстрых команд и сканер отпечатков пальцев для входа.

© Travis Wise/Wikipedia

Терминал собирает в одном окне все, что нужно трейдеру или аналитику: котировки бирж со всего мира, новости в реальном времени, финансовую отчетность компаний, аналитические модели и встроенный мессенджер для общения с коллегами по рынку.

Пользуются терминалом трейдеры, портфельные управляющие, аналитики инвестбанков и руководители финансовых компаний. Для них это рабочий инструмент — без него сложно конкурировать на рынке, где решения принимаются за секунды.

$28 000

в год стоит доступ к одному рабочему месту Bloomberg Terminal. У компании около 350 000 активных подписок по всему миру

Бизнес-модель устроена так, что отказаться от терминала практически невозможно. Финансист, который привык к интерфейсу Bloomberg, теряет в скорости при переходе на любую альтернативу. А скорость на бирже — это деньги. Поэтому банки и фонды платят такие деньги и почти никогда не отказываются от подписки.

Сам Майкл Блумберг — основатель компании и бывший мэр Нью-Йорка — стал одним из богатейших людей мира именно благодаря терминалам.

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