McDonald’s зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях
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На чем зарабатывает McDonald's
Историю McDonald's обычно подают как революцию в общепите. Но финансовая модель компании ближе к рынку недвижимости, чем к ресторанному бизнесу.
Большинством ресторанов сети управляют франчайзи — это предприниматели, которые работают под брендом McDonald's, платят за это роялти и обязаны следовать стандартам корпорации. А вот земля и здания, где стоят рестораны, чаще всего принадлежат самому McDonald's. Сначала корпорация скупает лучшие локации, а затем сдает их партнерам в долгосрочную аренду.
Бургеры в этой схеме — не цель, а инструмент. Они приводят посетителей, посетители приносят выручку франчайзи, франчайзи платят аренду, а аренда превращается в стабильную прибыль корпорации.
McDonald's в цифрах (данные за 2025 год):
- более 43 000 ресторанов по всему миру
- около 93% из них работают по франшизе
- 17 000 объектов недвижимости в собственности
- земельные участки на $30 млрд
- около 50% годовой выручки приносят аренда и роялти
- к концу 2027 года сеть планирует вырасти до 50 000 заведений — это самый быстрый темп в ее истории
Эту логику еще в 1950-х годах сформулировал Гарри Зонненборн — финансовый советник Рэя Крока, одного из первых владельцев сети. На лекции перед студентами он сказал: «Единственная причина, по которой мы продаем гамбургеры по 15 центов — это то, что они лучший источник выручки для наших арендаторов».
Для покупателя McDonald's продает еду. А с точки зрения экономики — монетизирует недвижимость.
На чем зарабатывает Bosch
Полки магазинов бытовой техники забиты товарами Bosch — микроволновки, пылесосы, холодильники, стиральные машины, миксеры. Логично предположить, что именно на этом немецкий концерн и зарабатывает. Но это не так: основную выручку Bosch приносит автомобильное направление.
По данным годового отчета компании за 2025 год, на автобизнес приходится 61,4% всей выручки. Речь идет о разработке и поставках автокомпонентов: тормозных систем, рулевого управления, топливных форсунок, свечей зажигания, фильтров, а также электромоторов и батарей для электрокаров.
Среди клиентов Bosch — практически все крупные автопроизводители мира: от Volkswagen и BMW до Toyota и Tesla.
Сама компания называет автомобильное подразделение «жемчужиной Bosch». И это не маркетинговая риторика: концерн входит в топ-10 крупнейших поставщиков автокомпонентов в мире. Как Sony зарабатывает на Pl
Как Sony (не) зарабатывает на PlayStation
Знаменитую «плойку» от Sony знают даже те, кто ни разу не держал геймпад в руках. Но основной доход подразделение PlayStation получает не от продажи приставок, а от игр, подписок и внутриигровых покупок.
Цифры из годового отчета Sony за 2025-й это подтверждают. Из общей выручки игрового подразделения на консоли пришлось всего около 20%. Остальные 80% принесли игры, дополнения и сетевые сервисы.
Сами консоли при этом продаются с минимальной наценкой, а иногда и в убыток. За 5 лет с момента выхода PS5 Sony продала консолей на $136 млрд, но рентабельность составила всего 5%. Прибыль приносят не «коробки», а то, что внутри: игры, сервисы, подписки.
Показательна и динамика. За 2025 год Sony продала 16 млн консолей PS5 — на 2,5 млн меньше, чем годом ранее. А вот игр для PS4 и PS5 продали 317,9 млн копий — рост на 14 млн.
«Железо» продается хуже, а зарабатывает компания все больше.
Летом 2025 года Sony официально объявила о смене бизнес-модели. Курс — на расширение платформы и удержание пользователей в экосистеме.
«В игровом бизнесе мы все больше отходим от модели, ориентированной на железо, к платформенной модели, которая расширяет сообщество и повышает вовлеченность», — заявил вице-президент Sony Садахико Хаякава.
Gillette продает бритвенные станки почти по себестоимости, но зарабатывает на сменных кассетах. Принтеры HP и Epson часто стоят дешевле, чем комплект картриджей для них. Принцип один: дать пользователю «вход» подешевле, а потом годами получать выручку с расходников и сервиса. PlayStation — та же логика, только вместо картриджей — игры и подписки.
На чем на самом деле зарабатывает Amazon
Amazon знают как крупнейший интернет-магазин планеты. Но более прибыльное направление компании Джеффа Безоса находится далеко за пределами электронной торговли — в облаках.
Речь о подразделении Amazon Web Services (AWS). Это облачная инфраструктура, которой пользуются тысячи компаний по всему миру: от стартапов до Netflix, Airbnb и крупных банков. AWS сдает в аренду серверные мощности, хранилища данных, инструменты для аналитики и машинного обучения. Клиент не покупает железо, а платит за использование — как за электричество.
По итогам 2025 года выручка AWS составила $142 млрд долларов. И хотя в общей структуре доходов Amazon облака приносят меньше, чем розница ($464 млрд), маржинальность облачного бизнеса в разы выше, чем у торговли товарами.
Параллельно Amazon построила еще один быстрорастущий бизнес — рекламную платформу внутри собственного маркетплейса. Бренды платят за то, чтобы их товары показывались выше в поиске и в карточках конкурентов. Учитывая, что через Amazon ежедневно проходят сотни миллионов поисковых запросов о покупках, рекламные доходы стали третьим крупным источником прибыли — после розницы и облаков.
Как устроен бизнес Red Bull
Обычно компании платят миллионы за спонсорство, чтобы их логотип мелькал на футболках спортсменов или болидах. Red Bull зашёл с другой стороны — он не спонсирует, а владеет.
У бренда шесть футбольных клубов, включая «РБ Лейпциг», который играет в Бундеслиге. Есть команды в «Формуле-1», MotoGP, хоккее, парусном спорте, скейтбординге и серфинге. И каждая такая команда — не статья расходов, а самостоятельный бизнес.
Возьмем «Нью-Йорк Ред Буллз». Red Bull получает деньги с продажи билетов, мерча и прав на телетрансляции. В обычной схеме бренд платит телеканалу за рекламу. Здесь телеканал сам платит Red Bull — и попутно крутит его логотип в эфире несколько часов подряд.
В 2012 году австриец Феликс Баумгартнер прыгнул с парашютом с высоты 39 км — из стратосферы. Прямую трансляцию на YouTube смотрели 8 млн человек одновременно (рекорд для платформы на тот момент). Red Bull потратил на проект около 50 млн долларов. По оценкам маркетологов, медийный эффект — упоминания в СМИ, ролики, обложки журналов — принес бренду около 6 млрд долларов рекламной отдачи.
У компании есть и собственная медиастудия — Red Bull Media House. Она производит фильмы, сериалы, документалки, журналы и подкасты. Годовая выручка студии — больше $1 млрд. По сути, это полноценный медиахолдинг внутри производителя напитков.
И самое любопытное: у Red Bull нет ни одного собственного завода. Производство и розлив напитка отдан на аутсорс австрийской компании Rauch.
Получается, Red Bull — это огромное медиа- и спортивное агентство, которое владеет рецептом энергетика и продает эмоции. А банка с напитком — это просто мерч, который оплачивает весь этот праздник.
Почему Bloomberg — скорее не СМИ, а аренда клавиатур и софта
Для большинства людей Bloomberg — это деловое СМИ: сайт с новостями, аналитикой и тематический телеканал. Но 80% выручки головной компании Bloomberg L.P. приносят не медиа и не реклама, а специальные компьютеры, которые обычный человек никогда не видел.
Называется устройство Bloomberg Terminal. Это рабочая станция для финансистов: системный блок с фирменным софтом, два монитора, особая клавиатура с цветными клавишами для быстрых команд и сканер отпечатков пальцев для входа.
Терминал собирает в одном окне все, что нужно трейдеру или аналитику: котировки бирж со всего мира, новости в реальном времени, финансовую отчетность компаний, аналитические модели и встроенный мессенджер для общения с коллегами по рынку.
Пользуются терминалом трейдеры, портфельные управляющие, аналитики инвестбанков и руководители финансовых компаний. Для них это рабочий инструмент — без него сложно конкурировать на рынке, где решения принимаются за секунды.
в год стоит доступ к одному рабочему месту Bloomberg Terminal. У компании около 350 000 активных подписок по всему миру
Бизнес-модель устроена так, что отказаться от терминала практически невозможно. Финансист, который привык к интерфейсу Bloomberg, теряет в скорости при переходе на любую альтернативу. А скорость на бирже — это деньги. Поэтому банки и фонды платят такие деньги и почти никогда не отказываются от подписки.
Сам Майкл Блумберг — основатель компании и бывший мэр Нью-Йорка — стал одним из богатейших людей мира именно благодаря терминалам.