Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
© Создано при помощи нейросети
Что такое везение и можно ли считать его даром
Для начала нужно решить, что именно понимать под везением или удачей. Встречаются разные определения: «благоприятное стечение обстоятельств» и «позитивно воспринимаемое событие, возникшее в результате случайного стечения обстоятельств». Второе включает в себя два аспекта: событие само по себе и его восприятие.
Например, можно сказать: «Мне не повезло: в детстве на меня упал бабушкин буфет, я получил сотрясение мозга, и пришлось лежать в больнице». Грустно? Да, весьма.
Но возможен и другой взгляд: «Мне повезло: в детстве на меня упал бабушкин буфет, а я отделался всего лишь сотрясением мозга. Еще и в больнице полежал, пропустил несколько дней школы».
Чувствуете разницу? Ситуация одна и та же, а восприятие разное.
Здесь нет призыва к токсичному позитиву: учитесь видеть во всем хорошее и не замечать плохого. Важно уметь видеть разные стороны и последствия событий — уже достаточное количество исследований , насколько наше восприятие событий и себя в них влияет на дальнейшую жизнь.
Выходит, событие может быть не только объективно «удачным» — вы сами можете считать его таковым. Но и здесь не все так однозначно.
Потому что можно сказать «ему повезло» и про человека, которому достался в наследство хорошо отлаженный бизнес, и про того, кто смог с первого раза найти свою нишу на рынке и запустить прибыльный стартап, и про предпринимателя, который пришел к успеху через годы, неудачи и кредиты.
В итоге везением можно назвать:
- благоприятное стечение обстоятельств, на которое вы не влияли;
- ваши активные действия, которые привели к желаемому результату (в том числе случаи, когда вы успешно воспользовались удачными обстоятельствами);
- а также ситуации, которые мы сами воспринимаем как удачные (по индивидуальным критериям).
Именно поэтому так важно определить для себя, что именно вы считаете везением.
Людей, обладающих чем, вы считаете везучими? Это что-то материальное или нематериальное, чего нет у вас, но чего вам бы очень хотелось? Или это какой-то способ достижения целей, который подвластен другому человеку, но пока недоступен вам? Вам нужно именно то, что есть у везучего человека, или вы готовы научиться быть везучим в своем стиле? Есть ли что-то, что вам важно заполучить именно везением?
Если да, то проверьте, не происходит ли такого, что из-за ожидания какой-то большой удачи вы упускаете возможности получить желаемое своими силами или использовать «маленькие везения».
Если вы поняли, что для вас везение — это стечение обстоятельств без вашего участия, то тогда это действительно дар, а не навык. В такой ситуации везение оказывается вне зоны вашего влияния, и что-то сделать с ним вы не в силах.
Если же везение для вас — хоть в какой-то степени результат ваших действий, или способ их совершать, или ваш выбор относиться к ситуациям определенным образом, то такое везение можно прокачать. Но сначала нужно разобраться, какие механизмы и навыки лежат в основе везения.
Что лежит в основе везения
1. Восприятие себя удачливым
Здесь вполне успешно может работать эффект самосбывающегося пророчества: если вы во что-то верите, вы более восприимчивы к информации, которая подтверждает это убеждение, и склонны интерпретировать события в соответствии с ним.
Помимо этого, вы можете неосознанно действовать так, чтобы подтверждать свое убеждение на практике.
Так что если вы убеждены в своей удачливости, то, вероятно, будете часто находить этому подтверждение и вести себя так, чтобы эта удачливость проявлялась в жизни.
2. Собственные критерии везения
Вы выбираете, что именно считать причиной случившихся событий. Для кого-то это мир в целом или действия других людей, для кого-то — стечение обстоятельств или судьба, для кого-то — результат его собственных действий.
В психологии это называют локусом контроля — внешним или внутренним.
Если вы больше событий приписываете удаче, то вы скорее будете считать себя более везучим. Если же вы склонны видеть в происходящем результат ваших собственных действий, то вы можете не считать себя везучим — но и невезучим тоже.
3. Планирование и учет собственного опыта
Статистически вероятнее найти более удачный сценарий среди заранее продуманных трех-четырех вариантов, чем одного или двух.
А накопленный опыт позволит оценить, когда имеет смысл вложиться в развитие идеи и идти несмотря ни на что, а когда стоит сменить направление.
Можно научиться подстраховываться, не полагаясь только на удачу или судьбу. Иногда действительно стоит слушать свою интуицию или действовать под влиянием эмоций, а иногда куда выгоднее брать паузу и взвешивать все варианты.
4. Позитивное отношение к себе
Позитивное отношение к самому себе, собственным навыкам и знаниям положительно сказывается на психологической устойчивости и умении достигать своих целей.
Не нужно считать себя самым лучшим и идеальным во всем — достаточно не обесценивать на регулярной основе свои умения.
Когда вы знаете, что можете положиться на себя и свою способность действовать, вам будет проще замечать и использовать разные возможности, которые подбрасывает вам жизнь.
Например, более уверенный в своих навыках человек скорее откликнется на вакансию с несколькими требованиями, которым он пока не соответствует. Он будет готов прийти на собеседование и либо выдержать чувство неловкости, если выяснится, что он действительно не подходит для этой должности, либо побороть свою тревогу, если его примут на работу и ему придется учиться на ходу.
5. Отношение к ошибкам как к опыту
Если вы решите попробовать повысить шанс успеха путем увеличения количества событий, в которых нам может повезти, то даже с точки зрения статистики вам придется столкнуться и с большим количеством неудач.
Везучие люди умеют относиться к таким исходам критически, но не критикующе.
Сравните фразы: «Мои действия не привели к желаемому результату, я не до конца продумал план. Что я в следующий раз могу сделать лучше?» и «Вот я дурак, не подумал нормально, теперь уж точно никогда ничего не получится». Разница здесь очевидна.
6. Любопытство
Здесь действует правило «территория всегда богаче карты, ее изображающей».
Реальный мир намного разнообразнее нашего представления о нем. Мозг достаточно ленив: он выбирает несколько базовых идей о нас, мире и нашем взаимодействии и дальше предпочитает водить вас по знакомым дорожкам. И если на них вам не встречается удача (или вы ее не замечаете), значит, с них нужно сворачивать.
Благодаря любопытству можно в итоге стать участником большего количества событий — а значит, статистика успеха будет на вашей стороне.
Константин считает себя удачливым, а Иван убежден, что ему по жизни не везет. Обоим предстоит защитить рабочий проект.
Константин просыпается с мыслью: сегодня важный день и он пройдет хорошо. В душе он репетирует речь, чистит зубы с мыслями, что всех ослепит своей улыбкой. Перед выходом смотрит в окно и видит, что идет дождь. Это наводит его на мысль «Хорошая примета, дождь — это к удаче». Он берет зонт и отправляется на работу.
Уже в офисе выясняется, что флешка с презентацией осталась дома, но Константин вспоминает, что скидывал ее коллеге. Он радуется, что ничего страшного не случилось, и делится своей удачей с этим сослуживцем: «Представляешь, я флешку дома забыл, как хорошо, что я тебе этот файл скидывал».
Он уверенно заходит в конференц-зал, здоровается с присутствующими, защищает проект. Ему задают несколько сложных вопросов, но Константин не тушуется («Хорошие вопросы, коллеги зрят в корень»). После продуктивной дискуссии и удачной защиты он идет к себе в кабинет с мыслью «как удачно все сегодня сложилось».
Иван просыпается с мыслью: сегодня важный день, в котором что-нибудь точно пойдет не по плану. Умываясь, он прокручивает в голове сценарии, что и как именно может сорваться. Из-за тревоги у него начинают дрожать руки, и он режется. «Вот я неудачник», — думает он теперь.
Перед выходом Иван так занят своими мыслями, что не смотрит в окно и выбегает под дождь. Времени возвращаться за зонтом уже нет, так что в офис он приезжает промокшим. И снова негативные мысли: «Вот я неудачник, сегодня такой важный день, а я выгляжу по-идиотски».
В офисе он обнаруживает, что забыл дома флешку с презентацией («Кошмар, как можно быть таким растяпой»). Коллега замечает ужас в глазах Ивана и, выяснив, в чем дело, напоминает, что он скидывал ему презентацию. Иван благодарит, но думает: «Вот я дурак, сам не догадался».
Вымотанный, он вбегает в конференц-зал, спотыкается, краснеет, извиняется, забыв поздороваться, и быстро презентует проект («Чтобы никто не понял, что я волнуюсь»). От вопросов коллег тушуется, отвечает односложно и тихо. В итоге проект уходит на доработку.
Как стать более везучим: практические советы
1. Приобретайте новый опыт
Задача — выйти из привычного и автоматического: пообщаться с людьми, с которыми вам не пришло бы в голову поговорить, или на непривычные для вас темы, задать вопросы, которые вы обычно не задаете (в том числе и самому себе).
Можно изучить информацию из сферы, которая далека от ваших личных или профессиональных интересов либо специально послушать мнение людей, отличное от вашего привычного «информационного пузыря», и попробовать найти в нем рациональные зерна, с которыми вы могли бы согласиться.
Хорошие идеи часто рождаются на стыке областей или благодаря более разностороннему взгляду на задачу.
2. Практикуйтесь в поиске решений
Часто путь к решению задачи — не прямой и линейный, а иногда вообще лежит за ее пределами.
В качестве тренировки можно брать какую-нибудь жизненную задачу и продумывать разные сценарии — от самых очевидных до лихо закрученных, расписывая их по пунктам. А потом пофантазировать, что именно должно сложиться для того, чтобы эти решения могли воплотиться в жизнь: где вам уже достаточно ваших навыков и ресурсов, где их нужно больше, а где вам может потребоваться помощь и как и кто из ваших знакомых мог бы помочь.
3. Тренируйтесь мыслить нестандартно
Замечайте свои паттерны мышления и примеры автоматического поведения и постепенно внедряйте изменения.
- Представьте, что событие, которое вы оценили как плохое, случилось с очень удачливым человеком или каким-то другим человеком, отличающимся от вас. Как бы он его описал? Что бы заметил? Это тренирует когнитивную гибкость.
- Если вы застряли с задачей, спросите себя: «А как бы эту проблему решал человек из совершенно другой профессии (повар, дворник, режиссер, биолог...)?» Это уводит вас с привычной колеи мышления.
- Нарисуйте карту своей цели в виде лабиринта, а не стрелы. Отметьте на ней боковые ответвления, которым вы не придавали значения: возможно, среди них есть короткий обходной путь.
4. Пользуйтесь знакомствами
Окружающие вас люди и то, в каких вы с ними находитесь отношениях, — один из самых значимых факторов удачи. Ведь все в жизни происходит в социальном контексте.
Еще в 1970-х годах американский социолог Марк Грановеттер ввел понятие сильных и слабых связей.
Оказалось, что слабые связи (с соседями, знакомыми и коллегами), как правило, наиболее эффективны в поиске работы, информации или какой-то помощи. Все потому, что слабых связей у людей значительно больше.
5. Помните о неожиданных исходах
Вспомните три случая из жизни, когда провал или какой-то нейтральный выбор привел к чему-то неожиданно хорошему. Запишите их и держите под рукой — это противоядие от мысли «у меня никогда ничего не получается».
6. Смещайте фокус внимания
Заведите «Дневник маленьких везений»: каждый вечер записывайте 2–3 ситуации, где вам что-то случайно удалось, или ситуации, в которых вам улыбнулась удача. Не обесценивайте незначительные события. Через пару недель вы начнете замечать эти вещи в моменте, а не постфактум.
Если случилась неприятность, спросите у себя:
- Что в этой ситуации уже хорошо?
- Благодаря чему эта ситуация не хуже, чем могла бы быть?
- Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы стало чуть лучше?
Важно: это подходит далеко не для всех ситуаций, но в подходящих случаях такой разбор поможет расширить поле внимания и увидеть ценность полученного опыта. Подавлять негативные эмоции при этом точно не нужно — дайте им выход.
7. Отдыхайте
Регулярно расслабляйтесь и разрешайте мыслям просто бродить. В стрессе мозг еще охотнее отдает предпочтение привычному, поэтому очень важно снижать фоновое напряжение.
8. Скучайте
В очереди или в транспорте не доставайте телефон. Наблюдайте за людьми, вывесками, обрывками разговоров. Это небольшая практика расширения поля внимания, а также возможность столкнуться с чем-то новым для вас.
Устройте «день без контента»: никаких книг, видео, музыки и подкастов. Посмотрите, какие мысли приходят в образовавшейся тишине. Возможно, они смогут вас удивить.