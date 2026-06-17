Как можно по-разному прожить один и тот же день

Константин считает себя удачливым, а Иван убежден, что ему по жизни не везет. Обоим предстоит защитить рабочий проект.

Константин просыпается с мыслью: сегодня важный день и он пройдет хорошо. В душе он репетирует речь, чистит зубы с мыслями, что всех ослепит своей улыбкой. Перед выходом смотрит в окно и видит, что идет дождь. Это наводит его на мысль «Хорошая примета, дождь — это к удаче». Он берет зонт и отправляется на работу.

Уже в офисе выясняется, что флешка с презентацией осталась дома, но Константин вспоминает, что скидывал ее коллеге. Он радуется, что ничего страшного не случилось, и делится своей удачей с этим сослуживцем: «Представляешь, я флешку дома забыл, как хорошо, что я тебе этот файл скидывал».

Он уверенно заходит в конференц-зал, здоровается с присутствующими, защищает проект. Ему задают несколько сложных вопросов, но Константин не тушуется («Хорошие вопросы, коллеги зрят в корень»). После продуктивной дискуссии и удачной защиты он идет к себе в кабинет с мыслью «как удачно все сегодня сложилось».

Иван просыпается с мыслью: сегодня важный день, в котором что-нибудь точно пойдет не по плану. Умываясь, он прокручивает в голове сценарии, что и как именно может сорваться. Из-за тревоги у него начинают дрожать руки, и он режется. «Вот я неудачник», — думает он теперь.

Перед выходом Иван так занят своими мыслями, что не смотрит в окно и выбегает под дождь. Времени возвращаться за зонтом уже нет, так что в офис он приезжает промокшим. И снова негативные мысли: «Вот я неудачник, сегодня такой важный день, а я выгляжу по-идиотски».

В офисе он обнаруживает, что забыл дома флешку с презентацией («Кошмар, как можно быть таким растяпой»). Коллега замечает ужас в глазах Ивана и, выяснив, в чем дело, напоминает, что он скидывал ему презентацию. Иван благодарит, но думает: «Вот я дурак, сам не догадался».

Вымотанный, он вбегает в конференц-зал, спотыкается, краснеет, извиняется, забыв поздороваться, и быстро презентует проект («Чтобы никто не понял, что я волнуюсь»). От вопросов коллег тушуется, отвечает односложно и тихо. В итоге проект уходит на доработку.