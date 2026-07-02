Проблемы могут начаться даже раньше, чем налоговая обратит на вас внимание. Первым реагирует обслуживающий банк. Кредитные организации жестко контролируют переводы по закону 115-ФЗ («отмывочный» закон).

Если вы перечислите аванс контрагенту с признаками однодневки, банк-отправитель или банк-получатель почти наверняка приостановит транзакцию. Ваш счет могут заблокировать до выяснения обстоятельств, потребовав стопку бумаг для подтверждения экономического смысла операции. Работа бизнеса будет парализована за один день.

Самый опасный сценарий — попасть на субсидиарную ответственность. Если из-за контрактов с однодневками компании доначислят десятки миллионов рублей налогов и она не сможет их выплатить (пойдет под банкротство), эти долги не спишут. Их перевесят лично на генерального директора, учредителей, а иногда и на главного бухгалтера. Отвечать по долгам бизнеса придется личным имуществом: квартирами, машинами и средствами на банковских счетах.

По каким признакам можно узнать фирму-однодневку

ФНС систематизировала признаки технических компаний. Для удобства их можно разбить на четыре группы.

1. Регистрационные и корпоративные признаки

Первый уровень проверки — базовые данные компании через бесплатные сервисы ФНС.

Что проверять и где:

«Прозрачный бизнес» — статус компании, данные о руководителе и учредителях, среднесписочная численность, сумма уплаченных налогов, участие директора в других организациях. Если руководитель одновременно возглавляет десятки компаний — это массовый директор, один из ключевых признаков технической компании.

— статус компании, данные о руководителе и учредителях, среднесписочная численность, сумма уплаченных налогов, участие директора в других организациях. Если руководитель одновременно возглавляет десятки компаний — это массовый директор, один из ключевых признаков технической компании. ЕГРЮЛ — дата регистрации, история изменений, отметки о недостоверности сведений. Отметка о недостоверности адреса, руководителя или учредителей — серьезный сигнал: ФНС ставит ее по результатам собственных проверок.

— дата регистрации, история изменений, отметки о недостоверности сведений. Отметка о недостоверности адреса, руководителя или учредителей — серьезный сигнал: ФНС ставит ее по результатам собственных проверок. Реестр дисквалифицированных лиц — договор, подписанный дисквалифицированным директором, ничтожен; первичная документация по такой сделке автоматически под угрозой.

— договор, подписанный дисквалифицированным директором, ничтожен; первичная документация по такой сделке автоматически под угрозой. Реестр адресов массовой регистрации — адрес, по которому числятся десятки или сотни юрлиц, требует дополнительного подтверждения фактического присутствия компании.

2. Признаки отсутствия реальной деятельности

Следующий вопрос — есть ли у компании реальная база для исполнения договора, а не только комплект документов.

Что запросить у контрагента:

Штатное расписание или подтверждение численности персонала. Если компания берется выполнить строительные или транспортные работы, а в штате один директор — нужно объяснение: субподрядчики, аутстаффинг, ГПД.

Документы на технику, оборудование, склад: договоры аренды, свидетельства о праве собственности, лизинговые договоры. Компания должна объяснить, как именно будет исполнен договор.

Лицензии и допуски СРО — если деятельность лицензируется. Договор с нелицензированным исполнителем — прямой риск для обеих сторон.

На практике вы можете столкнуться с тем, что небольшие, но реальные компании откажутся давать штатное расписание или документы на склады, ссылаясь на «коммерческую тайну» или нежелание тратить время на бюрократию. Это нормально.

Если контрагент отказывается, ваша задача — зафиксировать сам факт запроса. Направьте официальное письмо на электронную почту с просьбой подтвердить наличие ресурсов, и сохраните их ответ (даже если это отказ). Для налоговой и судов это будет весомым аргументом: вы проявили коммерческую осмотрительность и сделали все, что могли зависеть от вас на этапе переговоров.

3. Финансово-экономические признаки

Бухгалтерскую отчетность можно посмотреть в открытом доступе на bo.nalog.ru (ГИР БО) и в «Прозрачном бизнесе».

На что обращать внимание:

Нулевые активы при значительной выручке. Отсутствие основных средств, запасов и дебиторской задолженности — признак транзитной компании.

Отсутствие основных средств, запасов и дебиторской задолженности — признак транзитной компании. Налоговая нагрузка ниже среднеотраслевой. ФНС ежегодно публикует среднеотраслевые показатели. Отклонение в разы от среднего — один из маркеров «технической» компании и критерий для включения в план выездных проверок.

ФНС ежегодно публикует среднеотраслевые показатели. Отклонение в разы от среднего — один из маркеров «технической» компании и критерий для включения в план выездных проверок. Условия сделки слишком выгодны без объяснения. Цена ниже рынка, сжатые сроки для большого объема работ, немедленная готовность подписать договор без уточнений — поводы насторожиться.

4. Цифровой след и деловая репутация

Даже небольшая компания, которая реально работает на рынке несколько лет, обычно оставляет следы в открытых источниках.

Что проверять:

Сайт, страницы в социальных сетях, упоминания в отраслевых источниках и СМИ. Полный «информационный вакуум» — один из признаков, на которые ФНС обращает внимание.

Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru): споры с налоговыми органами, заявления о банкротстве, системные долги перед контрагентами.

Банк данных исполнительных производств ФССП (fssp.gov.ru): крупная задолженность по исполнительным листам означает, что поступившие деньги могут быть немедленно списаны приставами.

Реестр недобросовестных поставщиков (на сайте ЕИС в сфере закупок).

Если сумма сделки существенная, зафиксируйте факт личных переговоров с представителем контрагента. Личная встреча с посещением офиса или производственных мощностей — весомое доказательство должной осмотрительности. Фотографии, переписка, протокол встречи будут работать на вас при проверке.

Как оценить совокупность рисков

ФНС и суды смотрят не на отдельные признаки, а на их совокупность. Ориентировочная логика оценки: