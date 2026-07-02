ФНС проверит, с кем вы связались. Как не нарваться на фирму-однодневку в 2026 годуПроявляем осмотрительность
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Что за фирмы-однодневка и зачем их создают
Термин «фирма-однодневка» — неформальный. Его не найти в Налоговом кодексе, но встречается в материалах ФНС и в деловой практике — применительно к техническим компаниям, через которые оформляют сомнительные сделки.
С такой компанией может столкнуться любой предприниматель в обычной работе. Например, «однодневкой» может оказать поставщик, предложивший выгодные условия, или кто-нибудь в цепочке субподрядчиков.
На бумаге у такой компании может быть почти все, что есть у обычного бизнеса: регистрация, директор, расчетный счет. Но за этим набором может не быть сотрудников, техники, склада, офиса, производственной базы.
Такие структуры обычно используют для того, чтобы:
- формально закрыть сделку,
- скрыть реального исполнителя,
- создать видимость хозяйственной операции,
- получить необоснованную налоговую выгоду,
- заявить вычеты по НДС без реальной операции,
- обналичить денежные средства
- скрыть реальных участников бизнеса.
компаний поймали за сомнительными операциями в первом квартале 2026 года. Всех их исключили из ЕГРЮЛ.
ФНС давно рассматривает однодневки как системную проблему — и борется с ними. Прилетает и тем, кому не посчастливилось взаимодействовать с такими компаниями.
Как ФНС находит однодневки
Чтобы находить однодневки, инспекторы используют перекрестные сопоставления данных, риск-модели и автоматический анализ связей между компаниями.
Вот несколько красных флагов для ФНС:
- У бизнеса резко растут вычеты по НДС или расходы по сомнительной цепочке контрагентов.
- В сделке участвуют компании с признаками массовой регистрации, слабой отчетностью или отсутствием ресурсов для ведения деятельности.
- Данные по отчетности и движению документов не бьются между участниками одной цепочки.
- Контрагент декларирует крупные объемы работ, но не показывает сотрудников, технику или реальные следы деятельности.
Чем сотрудничество с фирмой-однодневкой грозит бизнесу
Последствиях зависят от вашей системы налогообложения.
- Для компаний на ОСНО главный удар — это отказ в вычетах по НДС и налогу на прибыль. Налоговая расценит, что вы незаконно сэкономили, и доначислит налоги, добавив к ним штрафы (от 20% до 40% от суммы недоимки) и пени.
- Для бизнеса на УСН 15% («Доходы минус расходы») риски в том, что инспекция «снимет» расходы по фиктивным сделкам, следовательно — налог и штрафы будут пересчитаны в сторону увеличения.
- Для тех, кто работает на УСН 6% или патенте, прямых налоговых претензий по расходам не будет. Но возникает другая, чисто финансовая беда: однодневка может просто раствориться с вашим авансом без поставки товара и оказания услуг. Взыскать долг через суд не получится — на счетах у таких фирм пусто.
Вот два примера из жизни.
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В октябре 2025 года суд Поволжского округа признал недействительными все вычеты производственной компании по четырем подрядчикам: инспекция установила, что печати всех четырех организаций хранились в одном офисе, движение товаров не совпадало с документами, а объем списанных материалов не соответствовал объему производства. Компании доначислили НДС и налог на прибыль — по всем трем инстанциям решение осталось в силе.
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Владелец бизнес-центра платил клининговой компании 2 млн рублей в месяц и принимал НДС к вычету. Когда выяснилось, что подрядчик использовался для обналичивания и не платил налоги, инспекция выставила собственнику требование об уплате 2,4 млн рублей НДС — отдельно от уже перечисленных денег, без какого-либо возврата.
Все зависит от того, что именно вы сможете доказать. Для ФНС и судов важны реальность сделки, фактическое исполнение обязательств и то, предпринимала ли компания шаги для проверки контрагента.
Более жесткие последствия начинаются там, где проверяющие видят уже не просто слабую проверку, а признаки сознательной схемы.
За последние пять лет акцент в спорах по однодневкам сместился. Раньше инспекция собирала «досье недобросовестности» контрагента — номинальный директор, нет персонала, минимальные налоги, — и этого часто хватало для доначислений. Сейчас сначала смотрят, была ли операция реальной и кто фактически ее исполнил, а потом — преследовал ли налогоплательщик цель уйти от налога или знал, что перед ним техническая компания.
Сам по себе «плохой» контрагент уже не приговор, если сделка реальна, а налогоплательщик вел себя как разумный участник оборота
Проблемы могут начаться даже раньше, чем налоговая обратит на вас внимание. Первым реагирует обслуживающий банк. Кредитные организации жестко контролируют переводы по закону 115-ФЗ («отмывочный» закон).
Если вы перечислите аванс контрагенту с признаками однодневки, банк-отправитель или банк-получатель почти наверняка приостановит транзакцию. Ваш счет могут заблокировать до выяснения обстоятельств, потребовав стопку бумаг для подтверждения экономического смысла операции. Работа бизнеса будет парализована за один день.
Самый опасный сценарий — попасть на субсидиарную ответственность. Если из-за контрактов с однодневками компании доначислят десятки миллионов рублей налогов и она не сможет их выплатить (пойдет под банкротство), эти долги не спишут. Их перевесят лично на генерального директора, учредителей, а иногда и на главного бухгалтера. Отвечать по долгам бизнеса придется личным имуществом: квартирами, машинами и средствами на банковских счетах.
По каким признакам можно узнать фирму-однодневку
ФНС систематизировала признаки технических компаний. Для удобства их можно разбить на четыре группы.
1. Регистрационные и корпоративные признаки
Первый уровень проверки — базовые данные компании через бесплатные сервисы ФНС.
Что проверять и где:
- «Прозрачный бизнес» — статус компании, данные о руководителе и учредителях, среднесписочная численность, сумма уплаченных налогов, участие директора в других организациях. Если руководитель одновременно возглавляет десятки компаний — это массовый директор, один из ключевых признаков технической компании.
- ЕГРЮЛ — дата регистрации, история изменений, отметки о недостоверности сведений. Отметка о недостоверности адреса, руководителя или учредителей — серьезный сигнал: ФНС ставит ее по результатам собственных проверок.
- Реестр дисквалифицированных лиц — договор, подписанный дисквалифицированным директором, ничтожен; первичная документация по такой сделке автоматически под угрозой.
- Реестр адресов массовой регистрации — адрес, по которому числятся десятки или сотни юрлиц, требует дополнительного подтверждения фактического присутствия компании.
2. Признаки отсутствия реальной деятельности
Следующий вопрос — есть ли у компании реальная база для исполнения договора, а не только комплект документов.
Что запросить у контрагента:
- Штатное расписание или подтверждение численности персонала. Если компания берется выполнить строительные или транспортные работы, а в штате один директор — нужно объяснение: субподрядчики, аутстаффинг, ГПД.
- Документы на технику, оборудование, склад: договоры аренды, свидетельства о праве собственности, лизинговые договоры. Компания должна объяснить, как именно будет исполнен договор.
- Лицензии и допуски СРО — если деятельность лицензируется. Договор с нелицензированным исполнителем — прямой риск для обеих сторон.
На практике вы можете столкнуться с тем, что небольшие, но реальные компании откажутся давать штатное расписание или документы на склады, ссылаясь на «коммерческую тайну» или нежелание тратить время на бюрократию. Это нормально.
Если контрагент отказывается, ваша задача — зафиксировать сам факт запроса. Направьте официальное письмо на электронную почту с просьбой подтвердить наличие ресурсов, и сохраните их ответ (даже если это отказ). Для налоговой и судов это будет весомым аргументом: вы проявили коммерческую осмотрительность и сделали все, что могли зависеть от вас на этапе переговоров.
3. Финансово-экономические признаки
Бухгалтерскую отчетность можно посмотреть в открытом доступе на bo.nalog.ru (ГИР БО) и в «Прозрачном бизнесе».
На что обращать внимание:
- Нулевые активы при значительной выручке. Отсутствие основных средств, запасов и дебиторской задолженности — признак транзитной компании.
- Налоговая нагрузка ниже среднеотраслевой. ФНС ежегодно публикует среднеотраслевые показатели. Отклонение в разы от среднего — один из маркеров «технической» компании и критерий для включения в план выездных проверок.
- Условия сделки слишком выгодны без объяснения. Цена ниже рынка, сжатые сроки для большого объема работ, немедленная готовность подписать договор без уточнений — поводы насторожиться.
4. Цифровой след и деловая репутация
Даже небольшая компания, которая реально работает на рынке несколько лет, обычно оставляет следы в открытых источниках.
Что проверять:
- Сайт, страницы в социальных сетях, упоминания в отраслевых источниках и СМИ. Полный «информационный вакуум» — один из признаков, на которые ФНС обращает внимание.
- Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru): споры с налоговыми органами, заявления о банкротстве, системные долги перед контрагентами.
- Банк данных исполнительных производств ФССП (fssp.gov.ru): крупная задолженность по исполнительным листам означает, что поступившие деньги могут быть немедленно списаны приставами.
- Реестр недобросовестных поставщиков (на сайте ЕИС в сфере закупок).
Если сумма сделки существенная, зафиксируйте факт личных переговоров с представителем контрагента. Личная встреча с посещением офиса или производственных мощностей — весомое доказательство должной осмотрительности. Фотографии, переписка, протокол встречи будут работать на вас при проверке.
Как оценить совокупность рисков
ФНС и суды смотрят не на отдельные признаки, а на их совокупность. Ориентировочная логика оценки:
|Зона риска
|Признаки
|🔴 Высокий риск
|Отметка о недостоверности в ЕГРЮЛ; массовый директор; нулевая численность при крупном контракте; налоговая нагрузка в разы ниже отраслевой; заявление о банкротстве
|🟡 Умеренный риск
|Минимальный уставный капитал; ОКВЭД не вполне совпадает с предметом сделки; нет сайта и цифрового следа; выручка несопоставима с объемом сделки
|🟢 Низкий риск
|Компания работает более 3 лет; уплачивает налоги в соответствии со среднеотраслевыми показателями; есть персонал, активы, лицензии; нет отметок о недостоверности и долгов
Один-два признака из «желтой» зоны — повод для углубленной проверки и запроса дополнительных документов. Несколько признаков «красной» зоны в совокупности — основание либо отказаться от сделки, либо существенно усилить документирование реальности исполнения.
Как снизить риски после подписания договора
Если отрасль сама по себе рискованная — например, строительство, подрядные цепочки или логистика, — после проверки контрагента также важно фиксировать весь процесс работы.
Полезно сохранять:
- подробную переписку по существу работ;
- документы по движению товара и транспортных средств;
- акты с понятным описанием результата;
- фотографии, видео и иные подтверждения фактического исполнения;
- документы, которые показывают реальную хозяйственную деятельность.
Что важно запомнить
Фирма-однодневка — это реальный риск для компании, которая не проверяет своих партнеров. Чем сложнее и дороже сделка, тем внимательнее нужно смотреть на контрагента еще до подписания договора.
Самая разумная стратегия — не надеяться на удачу, а выстроить понятную процедуру проверки. Если компания умеет заранее замечать признаки фирмы-однодневки, документировать свою осмотрительность и подтверждать реальность сделки, у нее намного больше шансов избежать налоговых рисков и тяжелых последствий.