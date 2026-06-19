Штрафы для маркетплейсов, рекордные тарифы РЖД и дорогой дизель. Главное о бизнесе за неделю

Штрафы для маркетплейсов, рекордные тарифы РЖД и дорогой дизель. Главное о бизнесе за неделю13–19 июня
Маркетплейсы под давлением: штрафы, комиссии и контрафакт
За неделю сразу три важных события для продавцов на маркетплейсах: правительство одобрило штрафы за ценовое давление на селлеров, Союз электронной торговли потребовал снизить комиссии для тех, кто не участвует в акциях, а Конституционный суд уточнил, когда платформа отвечает за контрафакт, а когда — нет.
Маркетплейсы заплатят за давление на продавцов до 400 000 рублей
Правительство одобрило поправки к КоАП, которые вводят административную ответственность для маркетплейсов. Теперь за ценовое давление на продавцов платформам грозят реальные штрафы.
Конкретно: если маркетплейс снижает рейтинг продавца, ухудшает его позиции в поиске или блокирует карточки товара только потому, что тот отказался участвовать в акции — это нарушение.
Штраф за каждый такой случай — до 400 000 рублей.
- Технические нарушения — от 20 000–50 000 рублей.
- Ограничение доступа к личному кабинету — до 500 000 рублей.
- Затягивание рассмотрения жалобы дольше 15 дней — до 500 000 рублей.
Бизнес поправки в целом поддержал. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сказал, что именно такой подход отрасль предлагала еще год назад. Представители Ozon и RWB назвали документ сбалансированным.
Но президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов предупреждает: все будет зависеть от того, как закон станут применять на практике. «Важно, чтобы новые нормы получили единообразное толкование как со стороны регулятора, так и со стороны участников рынка», — говорит он.
Поправки разработало Минэкономразвития. Они дополняют закон о платформенной экономике, который приняли в июле 2025 года и который вступает в силу 1 октября 2026-го. Штрафы заработают тогда же.
Срок давности по нарушениям в сфере платформенной экономики увеличат с 60 до 90 дней — расследование цифровых дел требует времени. А проверка информации в карточке товара через государственные базы данных заработает чуть позже — с 1 января 2027 года. Системе нужно «подружиться» сразу с 12 государственными информационными системами.
Продавцы хотят платить меньше комиссий
Союз электронной торговли обратился в ФАС с неожиданным предложением: обязать маркетплейсы снижать комиссию тем продавцам, которые отказываются участвовать в акциях.
Логика простая: часть комиссии идет на финансирование скидок. Если продавец в акции не участвует — зачем ему платить за чужой дисконт?
от стоимости товара — такова сейчас совокупная финансовая нагрузка на продавцов маркетплейсов, по оценке Союза электронной торговли.
Союз также указывает на другую проблему: маркетплейсы меняют размер скидки несколько раз в течение одного дня. Из-за этого покупатели массово отменяют заказы — страдают и продавцы, и пункты выдачи. Предложение: фиксировать скидку на весь период акции.
Wildberries инициативу раскритиковал, назвав ее административным вмешательством в рынок. В компании говорят, что прямой связи между комиссией и размером скидки нет.
Ozon занял более мягкую позицию и предложил законодательно закрепить источники финансирования дисконтов и ограничить максимальный размер комиссии.
ФАС письмо получила и пообещала рассмотреть.
Конституционный суд объяснил, когда маркетплейс отвечает за контрафакт, а когда — нет
Конституционный суд вынес решение, которое давно ждал рынок: платформа не несет ответственности за продажу контрафакта, если не знала о нарушении. Но если продавец уже попадался на таком — площадка обязана проявлять особую осторожность.
Поводом стал иск компании «Мир хобби» к Wildberries на 9,2 млн рублей. Один из продавцов на платформе торговал поддельной настольной игрой «Мафия. Вся семья в сборе» — с украденными иллюстрациями и дизайном упаковки. Арбитражные суды истцу отказали. КС постановил пересмотреть дело.
- Платформа не знала о нарушении интеллектуальных прав.
- Продажи контрафактного товара прекращены.
- Информация о нем больше не распространяется.
Решение КС важно для тысяч правообладателей: теперь у них есть четкий ориентир, в каких случаях претензии к платформе имеют смысл, а в каких — нет.
Малый бизнес теряет доходы: почему предприниматели уходят в тень
Реальные доходы российских предпринимателей падают впервые почти за два года. По данным НИУ ВШЭ, в первом квартале 2026 года они снизились на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Номинально — то есть без поправки на инфляцию — доходы выросли на 1,5%, до 2,145 трлн рублей. Но инфляция съела весь этот прирост.
Для сравнения: год назад, в первом квартале 2025-го, реальные предпринимательские доходы росли на 10,7%. До этого падение фиксировали только в «ковидный» 2020 год.
микро- и малых предприятий завершили первый квартал 2026 года без прибыли или ушли в прямой убыток — данные опросов Торгово-промышленной палаты России.
Почему бизнес перестал зарабатывать
Причин несколько, и они накапливались постепенно.
С 1 января 2026 года НДС вырос с 20 до 22%. Одновременно для компаний на упрощенной и патентной системах налогообложения снизили лимит выручки — с 60 до 20 млн рублей в год. Для большинства малого и среднего бизнеса отменили пониженные страховые взносы.
«Многие компании не смогли оперативно перестроиться, ошиблись с выбором налоговых режимов и столкнулись с существенно возросшей фискальной нагрузкой», — говорит вице-президент ТПП Елена Дыбова.
Добавьте к этому дорогие кредиты, рост аренды и логистики, кадровый голод. Безработица в стране — около 2,3%, и, чтобы удержать сотрудников, бизнес вынужден повышать зарплаты. В результате доходы перетекают от владельцев к наемным работникам.
Сильнее всего давление ощущают торговля, услуги, общепит и мелкое производство. По данным исследования «Опоры России», среди 6500 предпринимателей из всех регионов менее половины респондентов за последний квартал смогли переложить рост издержек на покупателя — цены уже некуда поднимать.
Часть предпринимателей уже реагирует на давление неочевидными способами. Одни закрывают официальные юридические лица и уходят в наличный оборот. Другие искусственно дробят бизнес, чтобы сохранить льготные налоговые статусы.
«Ресурсы адаптации истощены», — констатирует Дыбова. По ее прогнозу, давление на реальные доходы от предпринимательства сохранится и во втором полугодии 2026-го. Директор исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Венера Шайдуллина видит и более долгосрочный риск: слабые доходы малого бизнеса усиливают разрыв между ним и крупными игроками. Рынки будут консолидироваться в пользу сетей и платформ.
Вице-президент ТПП Елена Дыбова считает, что бизнесу нужна правовая передышка: разрешить до конца года скорректировать налоговый режим без штрафов, заморозить пороги по патентной системе, отказаться от логики пошагового контроля и наказаний за любые нарушения.
Тарифы РЖД сдерживают экспорт: кто заплатит за железные дороги
Железнодорожные тарифы растут вдвое быстрее инфляции — и это уже бьет по экспорту угля, металлов и стройматериалов, пишет «Лента.ру».
— на столько выросли железнодорожные тарифы с января 2022 по апрель 2026 года. Инфляция за тот же период — около 40%.
Показательный пример: по расчетам NEFT Research, на направлении Ерунаково — Находка Восточная цена угля с 2022 по 2026 год упала на 58% — с 15 700 до 6500 рублей за тонну. Тариф РЖД за тот же период вырос более чем вдвое: с 1600 до 3600 рублей за тонну.
Рост тарифов угрожает всей экономике. Когда часть экспортных поставок уходит в минус, страна теряет не только объемы перевозок. Следом падают валютная выручка, налоги, загрузка портов и смежных производств.
В РЖД говорят: кто-то должен оплачивать воспроизводство инфраструктуры и локомотивного парка. Железная дорога конкурирует с автомобильным транспортом, инфраструктура которого субсидируется государством, — и это неравные условия.
Эксперты называют такие выходы из ситуации:
- Сохранить текущую модель с точечной донастройкой. Минус: система продолжит реагировать на проблемы через новые надбавки и индексации.
- Вернуть дифференциацию по платежеспособности грузов — то есть снова считать, насколько конкретный груз может «потянуть» тариф. Это исторически близко к тому, как система работала раньше.
- Новая смешанная модель: тариф становится частью промышленной и инфраструктурной политики. Долгосрочные контракты, гарантированные объемы, отдельное обсуждение инфраструктурной составляющей — и господдержка там, где РЖД выполняет государственные задачи.
По оценке NEFT Research, именно третья модель способна изменить саму логику: если тарифная политика сохраняет рентабельность массового экспорта, страна получает дополнительную выручку и налоги — и эти деньги могут возвращаться в развитие инфраструктуры.
Пока происходит обратное: тариф дает РЖД краткосрочный прирост дохода с тонны, но подрывает грузовую базу в долгосрочной перспективе.
Господдержка для бизнеса: почему деньги не доходят до тех, кому нужны
Государство выделяет миллиарды на поддержку малого и среднего бизнеса — но предприниматели их просто не находят. Исследование Media Instinct Prime (есть в распоряжении редакции) показало: система настолько запутана, что поиск нужной меры поддержки превращается в отдельный проект.
меры господдержки для МСП рассеяны по 87 порталам. При этом полностью актуальные данные есть только у 20% из них.
Проблема в том, что найти среди них нужную почти невозможно. «Для одного предпринимателя часто нужны всего 1–2 релевантные меры, но найти именно их среди тысяч программ сложно», — говорится в исследовании. Бизнес хочет не каталог, а персональный подбор: по ИНН, отрасли, региону и стадии развития.
Авторы исследования предлагают конкретное решение: передать распределение мер поддержки от государства банкам. Основания для этого есть: 46% предпринимателей уже знают банки как источник информации о господдержке.
Банки — главный кандидат на роль агентов поддержки. Государство в этом случае могло бы сравнивать эффективность банков по распределению и росту налоговой отдачи от всего пакета получателей каждого банка. Такой подход сделает принципы распределения и контроля существенно проще и прозрачнее.
Дизель для аграриев и утечки данных через ИИ: что еще важно
- Дизель подорожал вдвое. Для аграриев юга России с 30 апреля оптовая цена дизеля выросла на 42% — до почти 98 000 рублей за тонну, с доставкой в хозяйство уже переваливает за 100 000 рублей. Аналитики называют сразу несколько причин, среди них: сезонный спрос, рост мировых цен на нефть и дорогая логистика. При этом ФАС уже поручила своим территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива сельскохозяйственным производителям в период сезонных полевых работ.
В ведомстве уточнили, что усиление контроля направлено на обеспечение стабильного снабжения аграриев топливом в период проведения сезонных работ.
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Сотрудники сливают корпоративные секреты в публичные нейросети — и компании об этом не знают. За 2025 год объем конфиденциальной информации, которую сотрудники передают в публичные ИИ-системы, вырос более чем в 30 раз. В запросы попадают договоры, финансовые отчеты, персональные данные клиентов. При этом у 60% организаций нет никакой политики по использованию ИИ-инструментов. Особый риск — разработчики, которые отправляют фрагменты внутреннего кода во внешние сервисы.
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Разновозрастные команды работают эффективнее — так считает каждый третий руководитель. По данным исследования «Т-Бизнес секреты», 37% предпринимателей уверены: сочетание разного опыта и взглядов дает лучший результат. Коллективы из людей одного возраста — редкость, всего 7,5% компаний. Лучше всего с трудностями справляются сотрудники 31–45 лет — так считают 36% опрошенных.