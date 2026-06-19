Штрафы для маркетплейсов, рекордные тарифы РЖД и дорогой дизель. Главное о бизнесе за неделю

За неделю сразу три важных события для продавцов на маркетплейсах: правительство одобрило штрафы за ценовое давление на селлеров, Союз электронной торговли потребовал снизить комиссии для тех, кто не участвует в акциях, а Конституционный суд уточнил, когда платформа отвечает за контрафакт, а когда — нет.

Маркетплейсы заплатят за давление на продавцов до 400 000 рублей

Правительство одобрило поправки к КоАП, которые вводят административную ответственность для маркетплейсов. Теперь за ценовое давление на продавцов платформам грозят реальные штрафы.

Конкретно: если маркетплейс снижает рейтинг продавца, ухудшает его позиции в поиске или блокирует карточки товара только потому, что тот отказался участвовать в акции — это нарушение.

Штраф за каждый такой случай — до 400 000 рублей.