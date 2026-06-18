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12:52, 18 июня 2026Экономика

Российский бизнес пожаловался на потерю клиентов

«Газета.Ru»: Бизнесмены теряют клиентов из-за отсутствия работников разных поколений
Кирилл Луцюк

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom  

В России 37 процентов опрошенных бизнесменов заявили, что сотрудники разных возрастов обеспечивают более эффективную работу фирмы за счет сочетания различных взглядов, опыта и подходов к решению задач. Это показало исследование, проведенное «Т-Бизнес секреты». Его результаты процитировала «Газета.Ru».

При этом 21,1 процента руководителей команд, который состоят из представителей одной возрастной группы пожаловались, что регулярно сталкиваются со сложностями при работе с клиентами разных возрастов. Почти 32 процента заявили, что такие ситуации возникают время от времени.

Впрочем, как уточнили авторы исследования, коллективы, сформированные из людей одного поколения, довольно редки (7,5 процента). Чаще всего (49,6 процента), они состоят из сотрудников среднего возраста. На конторы, в которых по большей части трудится молодежь пришлось 21,6 процента случаев. Долю команд с преобладанием зрелых работников оценили в 15,7 процента.

Исследование также показало, что лучше всех с трудностями и неудачами справляются сотрудники 31-45 лет. Об этом заявили 36,4 процента опрошенных. На втором месте (23,3 процента) оказались люди в возрасте 46-60 лет.

В конце прошлого года финансовый аналитик Дмитрий Трепольский заявил, что российский рынок труда испытывает все большее давление из-за проблемы старения населения, которая усугубляется кадровым голодом. Он не исключил, что если уходящих сотрудников окажется некем заменить, то власти могут прибегнуть к повышению пенсионного возраста.

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