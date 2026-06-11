Бизнес
10 июня 2026, 21:00

Как выбрать между ИП и ООО в 2026 году и не пожалеть

Особенности оформления, уплаты налогов и ответственности при банкротстве
Выбор между ИП и ООО кажется очевидным только до момента регистрации бизнеса. Первый вариант — не обязательно оптимален для малого бизнеса, а второй не всегда означает мороку с документами и большие налоги. Мало того, налоговый режим у них может вообще не отличаться. При этом цена ошибки по-прежнему велика: когда бизнес уже вовсю работает, менять формат намного сложнее. Вместе с юристом разобрались, чем отличаются ИП и ООО в 2026 году и как безошибочно определить, что подойдет именно вам.
Как выбрать между ИП и ООО в 2026 году и не пожалеть

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Что такое ИП и ООО

Что такое индивидуальный предприниматель (ИП)

Индивидуальный предприниматель — это человек, который официально занимается бизнесом, но не создает для этого какую-либо компанию. Оформить ИП легко: регистрация занимает 3 рабочих дня, много документов не нужно.

Также для открытия не требуется уставный капитал — стартовая денежная сумма для ведения бизнеса.

После регистрации предприниматель получает право:

  • заключать договоры;
  • нанимать сотрудников;
  • открывать расчетные счета;
  • платить налоги по выбранному режиму;

То есть главное преимущество такой формы — простота.

Что такое ООО

Общество с ограниченной ответственностью — это компания, которая существует отдельно от своих владельцев. Участники владеют долями в бизнесе и принимают решения сообща — через собрания, голосования и другие механизмы, прописанные в уставе.

Именно поэтому ООО часто выбирают те, кто строит бизнес вместе с партнерами, планирует привлекать инвестиции или работать с крупными заказчиками.

Что важно знать об ООО:

  • это юридическое лицо — отдельный субъект права;
  • участников может быть несколько, у каждого своя доля;
  • минимальный уставный капитал ООО — 10 000 рублей;
  • требуется юридический адрес и устав.

Основные отличия между ИП и ООО

КритерийИПООО
СтатусФизическое лицоЮридическое лицо
УчредителиОдин человекОдин или несколько участников
Уставный капиталНе требуетсяМинимум 10 000 рублей
УставНе нуженОбязателен
Юридический адресНе нуженОбязателен
Срок регистрации3 рабочих дня3 рабочих дня

Главные различия между ИП и ООО

Особенности регистрации бизнеса

Обе формы сегодня можно зарегистрировать онлайн — через сайт ФНС или «Госуслуги». Но по объему документов и требованиям ИП заметно проще.

Ответственность и риски ИП и ООО

ИП отвечает по своим обязательствам всем имуществом. Это означает, что долги бизнеса придется покрывать за свой счет: деньгами, машиной, квартирой и т. д.

Участники ООО по общему правилу рискуют только суммой своей доли в уставном капитале. Именно поэтому ООО часто выбирают в сферах с высокими финансовыми рисками: строительство, логистика, торговля с отсрочками платежей. Но здесь есть нюанс.

С точки зрения закона ООО действительно безопаснее в плане ответственности. Но на практике, согласно устоявшейся судебной позиции, учредителей, генеральных директоров и бенефициаров (реальных выгодоприобретателей) давно привлекают к субсидиарной ответственности по долгам общества в пределах всего размера финансовых потерь кредиторов.

Сергей Сорокин
юрист, бизнес-консультант. Эксперт в области авторского и корпоративного права, налогообложения.

Другими словами, суд может взыскать долги компании с ее владельцев и руководителей лично — если докажет, что они виноваты в банкротстве или злоупотребили своим положением.

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Какие налоги платят ИП и ООО

«У ИП налогов меньше» — устаревший стереотип , подчеркнул Сергей Сорокин. По мнению эксперта, он сформировался во время налоговой реформы начала 2000-х годов, когда у ИП действительно были более льготные условия.

Многие, возможно, помнят «вменялку» — так в разговорной речи называли единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Этого налога уже давно нет. Сегодня коммерческая деятельность с точки зрения налогообложения мало чем отличается для ИП и для ООО, за исключением некоторых нюансов. Но они не критичны при выборе организационно-правовой формы.

Сергей Сорокин
юрист

Гораздо важнее для предпринимателя — налоговый режим. Причем ИП и ООО могут работать на одних и тех же режимах:

  • УСН «Доходы» — 6% с выручки (базовая ставка);
  • УСН «Доходы минус расходы» — 15% с прибыли (базовая ставка); подходит, когда расходы составляют 60% и больше от выручки;
  • ОСНО — общая система с НДС; нужна тем, кто работает с крупными контрагентами-плательщиками НДС;
  • ЕСХН — для сельхозпроизводителей.

Важно


С 2025 года упрощенцы с доходом свыше 60 млн рублей в год обязаны платить НДС. А с 1 января 2026 года этот порог для предпринимателей на УСН был снижен в три раза — до 20 млн в год. Если доход — от 20 до 250 млн рублей, ставка НДС составит 5%, от 250 до 450 млн рублей — 7%. Это касается и ИП, и ООО на УСН.

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Бухгалтерия и отчетность

По административной нагрузке ИП выигрывает у ООО практически всегда. ИП не нужно вести полноценный бухгалтерский учет, проводить собрания участников и оформлять корпоративные решения на каждый шаг. Минимум формальностей — максимум времени на сам бизнес.

К ООО требования по отчетности строже: обязательный бухучет, годовая отчетность, протоколы собраний и решения участников.

Чем больше компания — тем больше бумаг. Расходы на бухгалтера или аутсорс бухгалтерии при ООО ощутимо выше.

© Создано при помощи нейросети

Преимущества и недостатки ИП

Преимущества

  • просто регистрировать;
  • закрыть ИП можно по упрощенной форме за несколько дней.
  • за аналогичные административные или налоговые нарушения штрафы для ИП в среднем в 5−10 раз меньше, чем у ООО;
  • предприниматель сам принимает все решения, не согласовывая их с партнерами;
  • деньги с расчетного счета можно в любой момент перевести на личную карту — без дивидендов, протоколов и налогов сверху.
  • можно применить патентную систему налогообложения (ПСН), которая по некоторым направлениям самая выгодная.

На УСН «Доходы» можно уменьшить налог на 100% страховых взносов, если нет сотрудников.

Недостатки

  • ответственность всем имуществом, включая личное;
  • фиксированные страховые взносы — в 2026 году это 57 390 рублей в год, плюс 1% с дохода свыше 300 000 рублей. Платить нужно, даже если бизнес не принес ни рубля;
  • нельзя взять партнера в бизнес через долю — только договором или трудовыми отношениями;
  • некоторые заказчики и банки предпочитают работать с юридическими лицами;
  • ряд видов деятельности (например, продажа алкоголя оптом или банковские услуги) для ИП закрыт.

Преимущества и недостатки ООО

  • ограниченная ответственность в случае долгов;
  • удобно делить бизнес с партнерами через доли в уставном капитале. Долю в компании можно продать, подарить или передать по наследству, что упрощает смену собственников и преемственность бизнеса;
  • проще привлекать инвестиции и входить в сделки с крупными структурами;
  • более высокий уровень доверия со стороны банков, госзаказчиков и корпоративных клиентов;
  • нет фиксированных страховых взносов «за себя», как у ИП.

ООО проще привлекать капитал. Индивидуальный предприниматель не может взять инвестора или партнера. ООО же может пригласить дополнительных участников или продать им дополнительные доли, паи для привлечения капитала.

Евгений Сумароков
к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса, Финансовый университет при Правительстве РФ

Недостатки

  • участника ООО могут привлечь к субсидиарной ответственности;
  • нужен юридический адрес и уставный капитал (минимум 10 000 рублей);
  • обязательный бухгалтерский учет и годовая отчетность;
  • все решения по бизнесу оформляются через протоколы и документы: смена директора, выход участника, распределение прибыли и т. д.;
  • основные способы вывода денег — через дивиденды (раз в квартал) или зарплату директора — оба варианта облагаются налогами;
  • закрыть ООО сложнее и дольше, чем ИП: ликвидация занимает от 3 месяцев до года, она требует множества процедур: уведомления налоговой службы и контрагентов, расчетов с кредиторами и сотрудниками, подготовки промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

ООО регулируются более строго, чем индивидуальные предприниматели, и сталкиваются с дополнительными и постоянными затратами, что делает их деятельность более дорогой по сравнению с ИП.

Евгений Сумароков
к.э.н.

Тенденции 2026 года

Влияние цифровизации на выбор формы бизнеса

Раньше оформление ООО отпугивало сложной регистрацией и объемной отчетностью, а теперь многие процессы одинаково доступны для обеих форм бизнеса:

  • онлайн‑регистрация через Госуслуги или сайт ФНС:
  • подача документов с электронной подписью;
  • отсутствие госпошлины при электронной подаче (экономия 800 руб. для ИП и 4000 руб. для ООО);
  • срок регистрации — 3 рабочих дня.

Чтобы открыть расчетный счет, достаточно онлайн‑заявки и электронной подписи, идентификация возможна через видеозвонок.

Также развивается онлайн‑бухгалтерия — сервисы автоматически формируют декларации, рассчитывают налоги, напоминают о сроках сдачи и отправляют отчетность в госорганы (ФНС, СФР, Росстат).

Облачные инструменты для управления бизнесом (CRM‑системы, онлайн‑кассы, сервисы автоматизации) — работают для любой формы бизнеса.

Налоги и льготы для ИП и ООО в 2026 году

Что есть для ИП

  • Налоговые каникулы. Новые предприниматели на УСН и патенте могут два года вообще не платить налог с доходов (льгота действует до конца 2026 года).
  • Сниженные ставки УСН. Местные власти в регионах могут уменьшать стандартный налог для приоритетных отраслей — обычно это IT, строительство, туризм и производство.
  • Личные налоговые вычеты. На общей системе (ОСНО) можно уменьшить налоги за счет расходов на бизнес, покупку жилья, лечение или учебу детей.
  • Послабления по НДС. Предприниматели могут не платить НДС, даже если их доход за прошлый год превысил лимит в 20 млн рублей, если речь идет о превышении за счет процентов по вкладам.

Что есть для ООО

  • Нулевой НДС для гостиниц. Льгота на заселение гостей и аренду туристических объектов действует до 2030 года.
  • Освобождение от НДС при продаже медицинских услуг и товаров из правительственного перечня № 1042.
  • Пониженный НДС при продаже лекарств и медицинских изделий из перечня № 688.
  • Льготные страховые взносы для некоторых сфер. Компании из сферы обрабатывающего производства, транспорта и электроники платят взносы за сотрудников по сниженным тарифам.

Какие льготы действуют и для ИП, и для ООО

Отмена НДС для общепита до конца 2026 года. Кафе и рестораны, чей доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей, полностью освобождены от этого налога с 1 апреля до окончания 2026 года.

Как выбрать между ИП и ООО?

Определенные виды бизнеса можно регистрировать только как юрлицо. Например, если вы планируете продавать крепкий алкоголь, нужно открывать ООО или АО: ИП могут продавать только слабоалкогольные напитки.

Ответьте себе также на эти вопросы:

  • Будете работать в одиночку или с партнерами?
  • Нужны ли инвестиции на старте или в процессе?
  • Планируете ли работать с крупными компаниями или госзаказчиками?
  • Какой оборот ожидается через год-два?
  • Есть ли риск крупных долгов или судебных претензий?

Проще зарегистрироваться в качестве ИП, если вы не планируете набирать большой штат сотрудников и развивать филиальную сеть, а также не планируете привлекать инвесторов в уставный капитал или вести совместный бизнес с партнерами и родственниками, считает юрист.

ООО с самого начала даст больше возможностей, если бизнес будет с партнерами, предполагает большой рост, сложную структуру и привлечение инвестиций.

Если деятельность совсем простая (например, репетиторство, пошив одежды на дому и т. д.) и вы не планируете нанимать сотрудников, ведя работу исключительно самостоятельно, то регистрировать ИП не нужно. В этом случае достаточно зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) — то есть стать самозанятым.

Сергей Сорокин
юрист

Главное

  • ИП — оптимальный выбор для самостоятельного бизнеса с минимальной бюрократией и простым управлением.

  • ООО подходит для проектов с партнерами, инвестициями, масштабированием и работой с крупными клиентами.

  • Разница в налогах между ИП и ООО в 2026 году минимальна — важнее правильно выбрать налоговый режим.

  • Главное отличие форм — уровень ответственности, возможности привлечения партнеров и сложность администрирования.

  • Благодаря цифровизации регистрация, отчетность и управление бизнесом стали значительно проще как для ИП, так и для ООО.

  • Выбирать форму бизнеса стоит исходя не из текущих задач, а из того, каким вы видите проект через 3−5 лет.

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