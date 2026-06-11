Как выбрать между ИП и ООО в 2026 году и не пожалетьОсобенности оформления, уплаты налогов и ответственности при банкротстве
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Что такое ИП и ООО
Что такое индивидуальный предприниматель (ИП)
Индивидуальный предприниматель — это человек, который официально занимается бизнесом, но не создает для этого какую-либо компанию. Оформить ИП легко: регистрация занимает 3 рабочих дня, много документов не нужно.
Также для открытия не требуется уставный капитал — стартовая денежная сумма для ведения бизнеса.
После регистрации предприниматель получает право:
- заключать договоры;
- нанимать сотрудников;
- открывать расчетные счета;
- платить налоги по выбранному режиму;
То есть главное преимущество такой формы — простота.
Что такое ООО
Общество с ограниченной ответственностью — это компания, которая существует отдельно от своих владельцев. Участники владеют долями в бизнесе и принимают решения сообща — через собрания, голосования и другие механизмы, прописанные в уставе.
Именно поэтому ООО часто выбирают те, кто строит бизнес вместе с партнерами, планирует привлекать инвестиции или работать с крупными заказчиками.
Что важно знать об ООО:
- это юридическое лицо — отдельный субъект права;
- участников может быть несколько, у каждого своя доля;
- минимальный уставный капитал ООО — 10 000 рублей;
- требуется юридический адрес и устав.
Основные отличия между ИП и ООО
|Критерий
|ИП
|ООО
|Статус
|Физическое лицо
|Юридическое лицо
|Учредители
|Один человек
|Один или несколько участников
|Уставный капитал
|Не требуется
|Минимум 10 000 рублей
|Устав
|Не нужен
|Обязателен
|Юридический адрес
|Не нужен
|Обязателен
|Срок регистрации
|3 рабочих дня
|3 рабочих дня
Главные различия между ИП и ООО
Особенности регистрации бизнеса
Обе формы сегодня можно зарегистрировать онлайн — через сайт ФНС или «Госуслуги». Но по объему документов и требованиям ИП заметно проще.
Ответственность и риски ИП и ООО
ИП отвечает по своим обязательствам всем имуществом. Это означает, что долги бизнеса придется покрывать за свой счет: деньгами, машиной, квартирой и т. д.
Участники ООО по общему правилу рискуют только суммой своей доли в уставном капитале. Именно поэтому ООО часто выбирают в сферах с высокими финансовыми рисками: строительство, логистика, торговля с отсрочками платежей. Но здесь есть нюанс.
С точки зрения закона ООО действительно безопаснее в плане ответственности. Но на практике, согласно устоявшейся судебной позиции, учредителей, генеральных директоров и бенефициаров (реальных выгодоприобретателей) давно привлекают к субсидиарной ответственности по долгам общества в пределах всего размера финансовых потерь кредиторов.
Другими словами, суд может взыскать долги компании с ее владельцев и руководителей лично — если докажет, что они виноваты в банкротстве или злоупотребили своим положением.
Какие налоги платят ИП и ООО
«У ИП налогов меньше» — устаревший стереотип , подчеркнул Сергей Сорокин. По мнению эксперта, он сформировался во время налоговой реформы начала 2000-х годов, когда у ИП действительно были более льготные условия.
Многие, возможно, помнят «вменялку» — так в разговорной речи называли единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Этого налога уже давно нет. Сегодня коммерческая деятельность с точки зрения налогообложения мало чем отличается для ИП и для ООО, за исключением некоторых нюансов. Но они не критичны при выборе организационно-правовой формы.
Гораздо важнее для предпринимателя — налоговый режим. Причем ИП и ООО могут работать на одних и тех же режимах:
- УСН «Доходы» — 6% с выручки (базовая ставка);
- УСН «Доходы минус расходы» — 15% с прибыли (базовая ставка); подходит, когда расходы составляют 60% и больше от выручки;
- ОСНО — общая система с НДС; нужна тем, кто работает с крупными контрагентами-плательщиками НДС;
- ЕСХН — для сельхозпроизводителей.
Важно
С 2025 года упрощенцы с доходом свыше 60 млн рублей в год обязаны платить НДС. А с 1 января 2026 года этот порог для предпринимателей на УСН был снижен в три раза — до 20 млн в год. Если доход — от 20 до 250 млн рублей, ставка НДС составит 5%, от 250 до 450 млн рублей — 7%. Это касается и ИП, и ООО на УСН.
Бухгалтерия и отчетность
По административной нагрузке ИП выигрывает у ООО практически всегда. ИП не нужно вести полноценный бухгалтерский учет, проводить собрания участников и оформлять корпоративные решения на каждый шаг. Минимум формальностей — максимум времени на сам бизнес.
К ООО требования по отчетности строже: обязательный бухучет, годовая отчетность, протоколы собраний и решения участников.
Чем больше компания — тем больше бумаг. Расходы на бухгалтера или аутсорс бухгалтерии при ООО ощутимо выше.
Преимущества и недостатки ИП
Преимущества
- просто регистрировать;
- закрыть ИП можно по упрощенной форме за несколько дней.
- за аналогичные административные или налоговые нарушения штрафы для ИП в среднем в 5−10 раз меньше, чем у ООО;
- предприниматель сам принимает все решения, не согласовывая их с партнерами;
- деньги с расчетного счета можно в любой момент перевести на личную карту — без дивидендов, протоколов и налогов сверху.
- можно применить патентную систему налогообложения (ПСН), которая по некоторым направлениям самая выгодная.
На УСН «Доходы» можно уменьшить налог на 100% страховых взносов, если нет сотрудников.
Недостатки
- ответственность всем имуществом, включая личное;
- фиксированные страховые взносы — в 2026 году это 57 390 рублей в год, плюс 1% с дохода свыше 300 000 рублей. Платить нужно, даже если бизнес не принес ни рубля;
- нельзя взять партнера в бизнес через долю — только договором или трудовыми отношениями;
- некоторые заказчики и банки предпочитают работать с юридическими лицами;
- ряд видов деятельности (например, продажа алкоголя оптом или банковские услуги) для ИП закрыт.
Преимущества и недостатки ООО
- ограниченная ответственность в случае долгов;
- удобно делить бизнес с партнерами через доли в уставном капитале. Долю в компании можно продать, подарить или передать по наследству, что упрощает смену собственников и преемственность бизнеса;
- проще привлекать инвестиции и входить в сделки с крупными структурами;
- более высокий уровень доверия со стороны банков, госзаказчиков и корпоративных клиентов;
- нет фиксированных страховых взносов «за себя», как у ИП.
ООО проще привлекать капитал. Индивидуальный предприниматель не может взять инвестора или партнера. ООО же может пригласить дополнительных участников или продать им дополнительные доли, паи для привлечения капитала.
Недостатки
- участника ООО могут привлечь к субсидиарной ответственности;
- нужен юридический адрес и уставный капитал (минимум 10 000 рублей);
- обязательный бухгалтерский учет и годовая отчетность;
- все решения по бизнесу оформляются через протоколы и документы: смена директора, выход участника, распределение прибыли и т. д.;
- основные способы вывода денег — через дивиденды (раз в квартал) или зарплату директора — оба варианта облагаются налогами;
- закрыть ООО сложнее и дольше, чем ИП: ликвидация занимает от 3 месяцев до года, она требует множества процедур: уведомления налоговой службы и контрагентов, расчетов с кредиторами и сотрудниками, подготовки промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
ООО регулируются более строго, чем индивидуальные предприниматели, и сталкиваются с дополнительными и постоянными затратами, что делает их деятельность более дорогой по сравнению с ИП.
Тенденции 2026 года
Влияние цифровизации на выбор формы бизнеса
Раньше оформление ООО отпугивало сложной регистрацией и объемной отчетностью, а теперь многие процессы одинаково доступны для обеих форм бизнеса:
- онлайн‑регистрация через Госуслуги или сайт ФНС:
- подача документов с электронной подписью;
- отсутствие госпошлины при электронной подаче (экономия 800 руб. для ИП и 4000 руб. для ООО);
- срок регистрации — 3 рабочих дня.
Чтобы открыть расчетный счет, достаточно онлайн‑заявки и электронной подписи, идентификация возможна через видеозвонок.
Также развивается онлайн‑бухгалтерия — сервисы автоматически формируют декларации, рассчитывают налоги, напоминают о сроках сдачи и отправляют отчетность в госорганы (ФНС, СФР, Росстат).
Облачные инструменты для управления бизнесом (CRM‑системы, онлайн‑кассы, сервисы автоматизации) — работают для любой формы бизнеса.
Налоги и льготы для ИП и ООО в 2026 году
Что есть для ИП
- Налоговые каникулы. Новые предприниматели на УСН и патенте могут два года вообще не платить налог с доходов (льгота действует до конца 2026 года).
- Сниженные ставки УСН. Местные власти в регионах могут уменьшать стандартный налог для приоритетных отраслей — обычно это IT, строительство, туризм и производство.
- Личные налоговые вычеты. На общей системе (ОСНО) можно уменьшить налоги за счет расходов на бизнес, покупку жилья, лечение или учебу детей.
- Послабления по НДС. Предприниматели могут не платить НДС, даже если их доход за прошлый год превысил лимит в 20 млн рублей, если речь идет о превышении за счет процентов по вкладам.
Что есть для ООО
- Нулевой НДС для гостиниц. Льгота на заселение гостей и аренду туристических объектов действует до 2030 года.
- Освобождение от НДС при продаже медицинских услуг и товаров из правительственного перечня № 1042.
- Пониженный НДС при продаже лекарств и медицинских изделий из перечня № 688.
- Льготные страховые взносы для некоторых сфер. Компании из сферы обрабатывающего производства, транспорта и электроники платят взносы за сотрудников по сниженным тарифам.
Какие льготы действуют и для ИП, и для ООО
Отмена НДС для общепита до конца 2026 года. Кафе и рестораны, чей доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей, полностью освобождены от этого налога с 1 апреля до окончания 2026 года.
Как выбрать между ИП и ООО?
Определенные виды бизнеса можно регистрировать только как юрлицо. Например, если вы планируете продавать крепкий алкоголь, нужно открывать ООО или АО: ИП могут продавать только слабоалкогольные напитки.
Ответьте себе также на эти вопросы:
- Будете работать в одиночку или с партнерами?
- Нужны ли инвестиции на старте или в процессе?
- Планируете ли работать с крупными компаниями или госзаказчиками?
- Какой оборот ожидается через год-два?
- Есть ли риск крупных долгов или судебных претензий?
Проще зарегистрироваться в качестве ИП, если вы не планируете набирать большой штат сотрудников и развивать филиальную сеть, а также не планируете привлекать инвесторов в уставный капитал или вести совместный бизнес с партнерами и родственниками, считает юрист.
ООО с самого начала даст больше возможностей, если бизнес будет с партнерами, предполагает большой рост, сложную структуру и привлечение инвестиций.
Если деятельность совсем простая (например, репетиторство, пошив одежды на дому и т. д.) и вы не планируете нанимать сотрудников, ведя работу исключительно самостоятельно, то регистрировать ИП не нужно. В этом случае достаточно зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) — то есть стать самозанятым.
Главное
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ИП — оптимальный выбор для самостоятельного бизнеса с минимальной бюрократией и простым управлением.
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ООО подходит для проектов с партнерами, инвестициями, масштабированием и работой с крупными клиентами.
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Разница в налогах между ИП и ООО в 2026 году минимальна — важнее правильно выбрать налоговый режим.
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Главное отличие форм — уровень ответственности, возможности привлечения партнеров и сложность администрирования.
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Благодаря цифровизации регистрация, отчетность и управление бизнесом стали значительно проще как для ИП, так и для ООО.
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Выбирать форму бизнеса стоит исходя не из текущих задач, а из того, каким вы видите проект через 3−5 лет.