Что такое ИП и ООО

Что такое индивидуальный предприниматель (ИП)

Индивидуальный предприниматель — это человек, который официально занимается бизнесом, но не создает для этого какую-либо компанию . Оформить ИП легко: регистрация занимает 3 рабочих дня, много документов не нужно.

Также для открытия не требуется уставный капитал — стартовая денежная сумма для ведения бизнеса.

После регистрации предприниматель получает право:

заключать договоры;

нанимать сотрудников;

открывать расчетные счета;

платить налоги по выбранному режиму;

То есть главное преимущество такой формы — простота .

Что такое ООО

Общество с ограниченной ответственностью — это компания, которая существует отдельно от своих владельцев . Участники владеют долями в бизнесе и принимают решения сообща — через собрания, голосования и другие механизмы, прописанные в уставе.

Именно поэтому ООО часто выбирают те, кто строит бизнес вместе с партнерами, планирует привлекать инвестиции или работать с крупными заказчиками.

Что важно знать об ООО: