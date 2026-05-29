Пенсионеры с новыми иждивенцами

За каждого иждивенца (ребенка до 18 лет, студента очной формы до 23 лет, ребенка-инвалида, брата, сестру, внука) пенсионеру доплатят одну треть фиксированной выплаты — 3194 рубля. Учтут до трех иждивенцев. Совокупная прибавка может достичь 9584 рублей.

Что делать сейчас: подать заявление в Социальный фонд с документами, подтверждающими родство и нахождение человека на иждивении.

Сельские пенсионеры со стажем 30 лет

Неработающим пенсионерам, живущим в сельской местности и имеющим 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве, фиксированную выплату повысят на 25% — приблизительно на 2396 рублей в месяц.

Что делать сейчас : если сведения о стаже уже есть в системе СФР, перерасчет пройдет автоматически. Если нет — обратитесь в фонд с трудовой книжкой и архивными справками.

График выплат в июне 2026 года: когда придут пенсии?

Из-за празднования Дня России (12 июня) график выплат сдвинется:

Вместо 12−14 июня пенсии придут 11 июня ,

, Вместо 20−21 июня — 19 июня ,

, Вместо 27−28 июня — 26 июня.

Если получаете пенсию по почте, учтите, что график зависит от работы почтовых отделений. Выплачивают пенсию в период с 1 по 25 июня.