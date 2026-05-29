Что изменится для россиян в плане денег в июне: чек-лист для семей, пенсионеров и ИП.
Кому повысят пенсию с 1 июня 2026 года?
С 1 июня 2026 года повысят пенсии четырем категориям пенсионеров. Часть получит деньги автоматически, часть должна подать заявление.
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет
Фиксированная выплата удвоится с 9584 до 19 169 рублей. Дополнительно назначат надбавку за уход — 1413 рублей. В целом пенсия увеличится на 10 998 рублей.
Перерасчет пройдет автоматически по данным Соцфонда.
Люди с инвалидностью I группы
Тем, кому в мае установили первую группу инвалидности, также удвоят фиксированную выплату до 19 169 рублей. Надбавка на уход назначается автоматически.
Важно
Если человеку уже исполнилось 80 лет, вторую прибавку за инвалидность не начислят. Удвоение происходит только один раз.
Пенсионеры с новыми иждивенцами
За каждого иждивенца (ребенка до 18 лет, студента очной формы до 23 лет, ребенка-инвалида, брата, сестру, внука) пенсионеру доплатят одну треть фиксированной выплаты — 3194 рубля. Учтут до трех иждивенцев. Совокупная прибавка может достичь 9584 рублей.
Что делать сейчас: подать заявление в Социальный фонд с документами, подтверждающими родство и нахождение человека на иждивении.
Сельские пенсионеры со стажем 30 лет
Неработающим пенсионерам, живущим в сельской местности и имеющим 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве, фиксированную выплату повысят на 25% — приблизительно на 2396 рублей в месяц.
Что делать сейчас: если сведения о стаже уже есть в системе СФР, перерасчет пройдет автоматически. Если нет — обратитесь в фонд с трудовой книжкой и архивными справками.
График выплат в июне 2026 года: когда придут пенсии?
Из-за празднования Дня России (12 июня) график выплат сдвинется:
- Вместо 12−14 июня пенсии придут 11 июня,
- Вместо 20−21 июня — 19 июня,
- Вместо 27−28 июня — 26 июня.
Если получаете пенсию по почте, учтите, что график зависит от работы почтовых отделений. Выплачивают пенсию в период с 1 по 25 июня.
Новая семейная налоговая выплата: налоговый кешбэк для родителей
С 1 июня 2026 года начинается прием заявлений на новую меру поддержки работающих семей — ежегодную семейную налоговую выплату. Это по сути налоговый кешбэк: государство возвращает часть НДФЛ, который родители платили с зарплаты.
По факту ставка НДФЛ для такой семьи снижается с 13% до 6%. Разница в 7 процентных пунктов возвращается как семейная налоговая выплата.
Пример
Если мама заработала в 2025 году 780 000 рублей:
НДФЛ по обычной ставке составит 101 400 рублей
НДФЛ по льготной ставке — 46 800 рублей
Выплата маме: 54 600 рублей.
Если оба родителя подходят по условиям, выплату считают каждому отдельно и суммируют.
Кому положена выплата?
Право на льготу возникает при одновременном выполнении условий:
1. У семьи минимум два ребенка
- Родные, усыновленные или опекаемые дети,
- До 18 лет или до 23 лет при очном обучении в вузе, колледже, техникуме.
2. Хотя бы один из родителей платит НДФЛ по ставке 13%
-
Это зарплата по трудовому договору, доходы ИП на ОСНО, авторские вознаграждения.
-
Самозанятые на налоге на профдоход и ИП на УСН без параллельного НДФЛ не подходят.
3. Доход семьи — ниже прожиточного
Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания.
- Складываем все доходы семьи за год
- Делим на количество членов семьи,
- Делим на 12 месяцев,
- Если результат ≤ 1,5 ПМ — семья подходит.
Пример
У семьи из 4 человек в Иркутске 1,5 прожиточного минимума — это 30 112 рублей.
Посмотрим заработок родителей и проверим, подходит ли она условиям:
Папа: 50 000 руб./месяц x 12 = 600 000 руб./год
Мама: 45 000 руб./месяц x 12 = 540 000 руб./год
Всего: 1 140 000 рублей
Среднедушевой доход: 1 140 000 / 4 / 12 = 23 750 рублей. Доход в пределах лимита, семья может оформить выплату
4. Гражданство и проживание
Родители и дети должны быть гражданами РФ и проживать в стране. Также родители должны быть налоговыми резидентами России.
5. Отсутствие долгов по алиментам
У родителей не должно быть никаких задолженностей по алиментам.
6. Отсутствие дорогого и большого имущества
Основание для отказа в выплате — это наличие нескольких жилых объектов с превышением нормы площади, нескольких домов или гаражей, слишком большого участка, нескольких или одного дорогостоящего автомобиля.
Какие доходы учитывают при расчете?
Включаются почти все официальные доходы:
- Зарплата по трудовому договору, премии, надбавки
- Доходы ИП на ОСНО
- Авторские вознаграждения и гонорары
- Пособия и пенсии
- Алименты (если учитываются в регионе)
- Доходы от аренды и продажи имущества.
- Материнский капитал,
- Единовременные выплаты при рождении ребенка,
- Разовые адресные выплаты от региона,
- Компенсации вреда здоровью.
Как получить выплату?
Заявления принимаются с 1 июня по 1 октября 2026 года.
Подать заявление можно:
-
Онлайн через «Госуслуги» (требуется подтвержденный аккаунт).
-
Лично в отделении СФР.
-
Через МФЦ.
Какие документы нужны:
- Паспорт и СНИЛС заявителя,
- Реквизиты банковского счета,
- Свидетельства о рождении всех детей,
- Студентам 18−23 лет — справка об очном обучении.
Заявление будут рассматривать до 10 рабочих дней. Если все хорошо, деньги перечислят до конца октября 2026 года.
Зарплата: как оплатят выходные на День России?
12 июня — День России, официальный нерабочий праздничный день. В 2026 году он выпадает на пятницу, получается три выходных подряд: 12, 13 и 14 июня.
11 июня — сокращенный рабочий день
День накануне праздника — предпраздничный. По Трудовому кодексу (ст. 95) рабочий день сокращается на один час. В четверг, 11 июня, работать нужно на час меньше обычного.
Что делать, если работодатель отказывается сокращать день? Это нарушение ТК РФ. Подайте письменное требование работодателю. Если положительно не отреагирует, обратитесь в трудовую инспекцию или прокуратуру.
Если вызовут на работу 12 июня
Вызвать на работу в праздничный день можно только в исключительных случаях:
- Непрерывные производства,
- Аварии,
- Срочные работы,
- Обслуживание населения.
В праздничный день заплатить должны не менее чем в двойном размере (по двойной ставке или окладу). Либо же в одинарном размере с предоставлением отдыха в другой день (по выбору работника).
При сменном графике
Если по графику сотрудника смена приходится на 12 июня, этот день работодатель должен оплатить не менее чем в двойном размере.
По желанию работника двойную оплату можно также заменить отгулом.
Госпошлина за номер телефона вырастет до 100 рублей
С 1 июня 2026 года повысятся пошлины за ресурсы нумерации для операторов связи в два раза:
- За один телефонный номер: с 50 до 100 рублей
- За код идентификации сетей мобильной связи: с 3,25 млн до 6,5 млн рублей
Предыдущее повышение было 12 лет назад, в 2014 году.
Повлияет ли это на цены на услуги?
Вероятно, прямого влияния на планы развития операторов в регионах не будет, так как операторам выделено больше номеров, чем есть спрос на услуги.
Но возможно, что кто-то из операторов переложит дополнительные расходы на клиента.
В России ждут снижения ключевой ставки ЦБ до 14%
На июньском заседании Центробанк с высокой вероятностью снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 14,5% до 14%.
Причина в хорошей динамике по инфляции:
-
Недельная инфляция ушла в легкую дефляцию; краткосрочные темпы роста цен близки к нулю.
-
В апреле инфляция составила всего 0,14%, а в апреле 2025 года была 0,4% — это существенное замедление.
-
Базовая инфляция держится в диапазоне 2−3% в годовом исчислении.
По оценке главного экономиста Газпромбанка, сохранение ставки на уровне 14,5% выглядит менее вероятным, чем ее снижение.
Какие есть сценарии?
По мнению аналитиков, ЦБ может выбрать между снижением на 0,25 и 0,5 процентного пункта, либо вообще никак не изменить ставку.
Что это означает простых россиян?
Снижение ключевой ставки постепенно приводит к падению коммерческих ставок по кредитам. Текущая рыночная ставка по ипотеке остается высокой — 19–20%.
Жилье станет доступнее, когда рыночная ставка опустится до 12%, считает гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков.
Ожидания на конец года
В базовом сценарии, по мнению экспертов, ключевая ставка к концу 2026 года может достичь именно тех самых 12%, если внешние условия останутся благоприятными.
Рост цен на автомобили
С июня 2026 года в России ожидается дальнейший рост цен на новые и подержанные автомобили. По прогнозам аналитиков:
- Массовые модели подорожают примерно на 3,5%
- Премиальные модели могут вырасти в среднем на 7%
Почему растут цены?
Основные транспортные коридоры для ввоза автомобилей в Россию изменились: машины теперь доставляют не из Европы напрямую, а через Турцию, ОАЭ и Китай. Это увеличивает расстояние, количество перегрузок и стоимость доставки.
А еще влияет вот что:
-
Страховые компании учитывают повышенные риски при перевозке, стоимость полисов растет.
-
Колебания курса рубля по отношению к юаню и другим валютам влияют на стоимость импортных авто.
-
Повышенный утилизационный сбор на некоторые марки.
-
Пока еще высокая ключевая ставка ЦБ ограничивает спрос.
Cовет: Следите за акциями дилеров и учитывайте будущие расходы на обслуживание и кредитование.
ИП с доходом больше 20 млн рублей могут сменить налоговый режим до начала июня
1 июня — последний день, когда нужно сообщить в налоговую о смене режима налогообложения. Если пропустить этот срок, придется работать на менее выгодном режиме весь год.
Кого это касается?
Ситуация 1. Если в 2025 году вы работали на патенте (ПСН) и заработали больше 20 млн рублей:
-
До 1 июня 2026 года уведомите налоговую о переходе на УСН.
-
Тогда УСН будет применяться с 1 января 2026 года (задним числом).
-
Требования для УСН должны соблюдаться.
Ситуация 2. В декабре 2025 года вы одновременно работали на ПСН и УСН или перешли с патента на упрощенку с 1 января 2026 года.
Что делать:
-
Если доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, до 1 июня смените объект налогообложения УСН.
-
Например, перейдите с «доходов» на «доходы минус расходы».
Что нужно сделать прямо сейчас: подать уведомление о смене режима в налоговую инспекцию до 1 июня. После этого пересчитайте налоги с начала года и уточните отчетность.
Если этого не сделать, ИП лишится патента, перейдет на ОСНО и будет платить НДС и налог на доходы по повышенным ставкам.
Льгота для ресторанов на УСН
До 31 декабря 2026 года рестораторы на УСН могут не платить НДС. Льгота действует с 1 апреля 2026 года, причем от налога освобождают даже если зарплаты работников за 2025 год были ниже среднеотраслевых.
Условия:
- Доходы за прошлый год не превышают 60 миллионов рублей,
- Из них 70% должны быть профильными (ресторанный бизнес),
Но за 1 квартал НДС все равно придется заплатить.
1 июня истекает срок подачи отчета об иностранных счетах (ОДДС)
Физическим лицам — резидентам до 1 июня нужно отчитаться за 2025 год о движении денег по счетам, открытым в иностранных банках.
То есть обязательно отчитаться нужно, если в 2025 год у вас открыты счета (вклады) в иностранных банках или организациях финансового рынка.
Либо, если вы делали электронные переводы поставщиков платежных услуг (например, международные платежные системы.
Кому отчитываться не нужно?
Не предоставляется отчет, если:
- Вы были за пределами России в совокупности более 183 дней в 2025 году
- Банк расположен на территории ЕАЭС или государства, обменивающегося с Россией финансовой информацией, И сумма по счету не превысила 600 тыс. рублей
- Остаток на конец года не превысил 600 тыс. рублей И движения по счету не было
Как подать отчет?
Отчет можно подать тремя способами:
-
Через «Личный кабинет для физических лиц» (самый быстрый вариант).
-
Лично в офисе приема ФНС.
-
По почте.
При подаче отчета иностранная валюта пересчитывается в рубли по курсу ЦБ по состоянию на 31 декабря 2025 года.
Главное, что делать прямо сейчас: чек-лист по категориям
|Кто вы
|Что сделать до 1 июня
|Сроки
|Пенсионер, которому исполнилось 80 лет
|Ничего не делать — перерасчет пройдет автоматически. Проверьте, пришла ли прибавка в начале июня
|1 июня
|Пенсионер с инвалидностью I группы
|Ничего не делать — перерасчет пройдет автоматически. Данные придут из медико-социальной экспертизы
|1 июня
|Пенсионер с новыми иждивенцами
|Подайте заявление в СФР с документами о родстве
|До 1 июня (лучше сразу после открытия приема)
|Сельский пенсионер со стажем 30 лет
|Если данные о стаже в системе — ничего. Если нет — обратитесь в СФР с трудовой книжкой
|До 1 июня
|Работающий родитель с двумя+ детьми
|Подайте заявление на семейную налоговую выплату через Госуслуги, МФЦ или СФР. Первый раз — с 1 по 1 октября
|1 июня — 1 октября
|ИП на патенте с доходом > 20 млн в 2025 году
|Уведомьте налоговую о переходе на УСН. Пересчитайте налоги с начала года
|До 1 июня
|ИП на УСН, который хочет сменить объект
|Подайте уведомление о смене объекта налогообложения
|До 1 июня
|Физлицо с счетом в иностранном банке
|Подайте отчет об иностранных счетах (ОДДС) в ФНС
|До 1 июня
|Все работающие по ТК
|Проверьте, что 11 июня — сокращенный день (на 1 час меньше). Если работодатель отказывается — обратитесь в ГИТ
|11 июня
|Клиенты банков
|Следите за объявлениями о снижении ставок по кредитам и вкладам (ожидается снижение ключевой ставки)
|Июнь 2026
|Потенциальные покупатели авто
|Следите за акциями дилеров — цены растут
|До 1 июня
