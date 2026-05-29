Зачем нужны тесты на профориентацию

Психодиагностическое тестирование — это зеркало, которое помогает увидеть ваши истинные настройки: таланты, мотиваторы и особенности психики , рассказывает Мария Леонова, карьерный психолог и профориентолог.

Вот как работают тесты на профориентацию.

Снижают тревожность . Когда вы видите «черным по белому» свои сильные стороны, выбор становится осознанным, а не хаотичным.

Помогают найти фокус . Тесты отсеивают 80% неподходящих сфер, экономя годы проб и ошибок — ваши годы.

Дают глубинное понимание: они помогают понять не только кем работать, но и в какой среде (например, офис, фриланс, командная или одиночная работа).

В результате вы можете лучше познакомиться с собой, отринуть те внешние факторы, которые так или иначе на вас влияют, и получить полную картину вашей профессиональной личности.

5 тестов на профориентацию для всех

Big Five (Большая пятерка)

О чем тест: классика современной психологии. Оценивает пять фундаментальных черт личности:

экстраверсия — уровень вашей социальной активности, общей энергичности и общительности;

доброжелательность — дружелюбие, способность к сотрудничеству и сочувствию, умение прийти к согласию;

добросовестность — это уже уровень вашей самодисциплины, ответственности и целеустремленности;

нейротизм — ваша эмоциональная подвижность от стабильности до неустойчивости;

открытость опыту — восприимчивость к новым идеям и ваша креативность.

В интернете можно найти несколько вариаций теста «Большая пятерка». Все они содержат ряд утверждений, которые вам предстоит оценить на соответствие вашему характеру.