5 тестов на профориентацию для тех, кто все еще не определился с карьерой
Зачем нужны тесты на профориентацию
Психодиагностическое тестирование — это зеркало, которое помогает увидеть ваши истинные настройки: таланты, мотиваторы и особенности психики, рассказывает Мария Леонова, карьерный психолог и профориентолог.
Вот как работают тесты на профориентацию.
- Снижают тревожность. Когда вы видите «черным по белому» свои сильные стороны, выбор становится осознанным, а не хаотичным.
- Помогают найти фокус. Тесты отсеивают 80% неподходящих сфер, экономя годы проб и ошибок — ваши годы.
- Дают глубинное понимание: они помогают понять не только кем работать, но и в какой среде (например, офис, фриланс, командная или одиночная работа).
В результате вы можете лучше познакомиться с собой, отринуть те внешние факторы, которые так или иначе на вас влияют, и получить полную картину вашей профессиональной личности.
5 тестов на профориентацию для всех
Big Five (Большая пятерка)
О чем тест: классика современной психологии. Оценивает пять фундаментальных черт личности:
- экстраверсия — уровень вашей социальной активности, общей энергичности и общительности;
- доброжелательность — дружелюбие, способность к сотрудничеству и сочувствию, умение прийти к согласию;
- добросовестность — это уже уровень вашей самодисциплины, ответственности и целеустремленности;
- нейротизм — ваша эмоциональная подвижность от стабильности до неустойчивости;
- открытость опыту — восприимчивость к новым идеям и ваша креативность.
В интернете можно найти несколько вариаций теста «Большая пятерка». Все они содержат ряд утверждений, которые вам предстоит оценить на соответствие вашему характеру.
В тесте могут встречаться фразы по типу «Люди считают меня отзывчивым» или «Меня часто беспокоит мысль, что что-нибудь может случиться». Их вы и должны оценивать.
Ответы позволят узнать, к какому полюсу вы ближе в разрезе каждой фундаментальной личностной черты.
Какой результат получите: понимание своего темперамента и того, как вы взаимодействуете с миром. Он помогает оценить, комфортно ли вам будет в условиях высокого стресса, нужны ли вам люди или уединение.
16-факторный опросник Кеттелла (16 PF)
О чем тест: глубокий анализ личности. Измеряет 16 шкал (в том числе смелость, подозрительность, практичность, самоконтроль).
Как и в тесте «Большая пятерка», здесь у каждого фактора есть низкие и высокие значения. Вы так же оцениваете ряд утверждений, которые демонстрируют ваши склонности.
Например, вам могут предложить тезисы по типу «Я воздерживаюсь от критики людей и их взглядов» или «Строя планы на будущее, я часто рассчитываю на удачу».
Какой результат получите: развернутый «психологический портрет».
Это помогает понять, подходите ли вы под конкретную корпоративную культуру и способны ли вы выполнять задачи руководителя или лучше быть исполнителем и так далее.
Тест структуры интеллекта Амтхауэра (TSI)
О чем тест: уже не про личность, а про ваши когнитивные способности: логику, математические способности, вербальный интеллект, память, пространственное мышление. То есть про то, как вы мыслите.
Тест состоит из 9 разделов по 16–20 заданий в каждом. Каждый раздел посвящен одному типу задач:
- логическому отбору;
- исключению лишнего;
- аналогиям;
- классификации;
- заданиям на счет;
- числовым рядам;
- выбору фигур;
- задачам с кубиками;
- запоминанию.
Ответы помогут выявить коэффициент вашего вербального, конструктивного и математического интеллекта.
Какой результат получите: вы узнаете свои «интеллектуальные профили». Например, если у вас высокий уровень пространственного мышления, вам стоит задуматься о работе в дизайне, инженерии или архитектуре, а не юриспруденции.
Методика Голомштока (Карта интересов)
О чем тест: опросник, который выявляет направленность интересов в более чем 20 сферах деятельности (техника, искусство, медицина, педагогика, бизнес и так далее).
Модификаций теста довольно много, в одном из последних представлены 175 вопросов. В них вы должны оценить, насколько вам нравится или не нравится чем-то заниматься. Всего есть 5 вариантов ответа: от «Очень нравится» до «Вызывает отторжение».
Например, вас могут спросить, как вы относитесь к химическим опытам, шитью или конструкторам.
Какой результат получите: выявляет области, к которым у вас лежит душа.
Это отличный инструмент для старта, чтобы понять, в какую сторону «копать» и какие сферы деятельности вызывают у вас наибольший энтузиазм.
Мотивационный профиль Ричи и Мартина
О чем тест: выявляет 12 ключевых мотиваторов (потребность в деньгах, признании, власти, творчестве, комфорте, структуре, самосовершенствованию и др.).
В этом тесте тоже нужно оценить утверждения на соответствие вашим убеждениям и склонностям. Всего в профиле чуть больше 30 вопросов. В каждом вам нужно распределить 11 баллов между 4 тезисами.
Например, утверждение может звучать так: «Я полагаю, что мог бы внести больший вклад на такой работе, где…» Вам нужно раздать 11 баллов между «вознаграждением», «хорошими взаимоотношениями с коллегами», «участием в принятии решений» и «личностным ростом».
Предположим, вы больше уважаете деньги и самосовершенствование — им отдаем по 4 балла. Еще 2 балла пойдут коллегам, а последний — принятию решений.
Какой результат получите: вы узнаете, что именно будет заставлять вас вставать по утрам. Например, если для вас критически важна «структура», то в хаотичном стартапе вы быстро выгорите, даже если работа интересная.
О чем нужно помнить
Ни один тест не дает однозначного ответа в духе «Вам лучше работать бухгалтером». Он лишь предоставляет вам данные для дальнейшего анализа.
Лучший эффект достигается, когда вы проходите комплекс (например: Голомшток + Ричи/Мартин + Амтхауэр). Тогда на стыке интересов (что хочу), мотивации (зачем хочу) и способностей (что могу) рождается идеальная профессиональная траектория.
Если чувствуете, что результаты противоречивы, то это абсолютно нормально. Часто это означает, что у вас есть потенциал в нескольких смежных областях и выбор остается за вашим опытом, образом жизни и образованием.