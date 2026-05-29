29 мая 2026, 03:00

5 тестов на профориентацию для тех, кто все еще не определился с карьерой

Часто профессию выбирают, ориентируясь на внешние факторы. Это может быть уровень зарплат в отрасли, советы родителей, планы друзей на будущее и даже тренды. Через пару лет после такого выбора можно обнаружить себя на нелюбимой работе, которая высасывает все силы и совсем не соответствует вашим наклонностям. Вместе с карьерным психологом мы подобрали 5 толковых тестов, которые помогут разобраться в ваших истинных интересах и способностях и понять, в каком направлении двигаться дальше.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Вы проголосовали — мы написали. Этот текст посвящен теме, которую наши читатели выбрали в голосовании.

Зачем нужны тесты на профориентацию

Психодиагностическое тестирование — это зеркало, которое помогает увидеть ваши истинные настройки: таланты, мотиваторы и особенности психики, рассказывает Мария Леонова, карьерный психолог и профориентолог.

Вот как работают тесты на профориентацию.

  • Снижают тревожность. Когда вы видите «черным по белому» свои сильные стороны, выбор становится осознанным, а не хаотичным.
  • Помогают найти фокус. Тесты отсеивают 80% неподходящих сфер, экономя годы проб и ошибок — ваши годы.
  • Дают глубинное понимание: они помогают понять не только кем работать, но и в какой среде (например, офис, фриланс, командная или одиночная работа).

В результате вы можете лучше познакомиться с собой, отринуть те внешние факторы, которые так или иначе на вас влияют, и получить полную картину вашей профессиональной личности.

5 тестов на профориентацию для всех

Big Five (Большая пятерка)

О чем тест: классика современной психологии. Оценивает пять фундаментальных черт личности:

  • экстраверсия — уровень вашей социальной активности, общей энергичности и общительности;
  • доброжелательность — дружелюбие, способность к сотрудничеству и сочувствию, умение прийти к согласию;
  • добросовестность — это уже уровень вашей самодисциплины, ответственности и целеустремленности;
  • нейротизм — ваша эмоциональная подвижность от стабильности до неустойчивости;
  • открытость опыту — восприимчивость к новым идеям и ваша креативность.

В интернете можно найти несколько вариаций теста «Большая пятерка». Все они содержат ряд утверждений, которые вам предстоит оценить на соответствие вашему характеру.

В тесте могут встречаться фразы по типу «Люди считают меня отзывчивым» или «Меня часто беспокоит мысль, что что-нибудь может случиться». Их вы и должны оценивать.

Ответы позволят узнать, к какому полюсу вы ближе в разрезе каждой фундаментальной личностной черты.

Какой результат получите: понимание своего темперамента и того, как вы взаимодействуете с миром. Он помогает оценить, комфортно ли вам будет в условиях высокого стресса, нужны ли вам люди или уединение.

16-факторный опросник Кеттелла (16 PF)

О чем тест: глубокий анализ личности. Измеряет 16 шкал (в том числе смелость, подозрительность, практичность, самоконтроль).

Как и в тесте «Большая пятерка», здесь у каждого фактора есть низкие и высокие значения. Вы так же оцениваете ряд утверждений, которые демонстрируют ваши склонности.

Например, вам могут предложить тезисы по типу «Я воздерживаюсь от критики людей и их взглядов» или «Строя планы на будущее, я часто рассчитываю на удачу».

Какой результат получите: развернутый «психологический портрет».

Это помогает понять, подходите ли вы под конкретную корпоративную культуру и способны ли вы выполнять задачи руководителя или лучше быть исполнителем и так далее.

Мария Леонова, карьерный психолог и профориентолог
Тест структуры интеллекта Амтхауэра (TSI)

О чем тест: уже не про личность, а про ваши когнитивные способности: логику, математические способности, вербальный интеллект, память, пространственное мышление. То есть про то, как вы мыслите.

Тест состоит из 9 разделов по 16–20 заданий в каждом. Каждый раздел посвящен одному типу задач:

  • логическому отбору;
  • исключению лишнего;
  • аналогиям;
  • классификации;
  • заданиям на счет;
  • числовым рядам;
  • выбору фигур;
  • задачам с кубиками;
  • запоминанию.

Ответы помогут выявить коэффициент вашего вербального, конструктивного и математического интеллекта.

Какой результат получите: вы узнаете свои «интеллектуальные профили». Например, если у вас высокий уровень пространственного мышления, вам стоит задуматься о работе в дизайне, инженерии или архитектуре, а не юриспруденции.

Методика Голомштока (Карта интересов)

О чем тест: опросник, который выявляет направленность интересов в более чем 20 сферах деятельности (техника, искусство, медицина, педагогика, бизнес и так далее).

Модификаций теста довольно много, в одном из последних представлены 175 вопросов. В них вы должны оценить, насколько вам нравится или не нравится чем-то заниматься. Всего есть 5 вариантов ответа: от «Очень нравится» до «Вызывает отторжение».

Например, вас могут спросить, как вы относитесь к химическим опытам, шитью или конструкторам.

Какой результат получите: выявляет области, к которым у вас лежит душа.

Это отличный инструмент для старта, чтобы понять, в какую сторону «копать» и какие сферы деятельности вызывают у вас наибольший энтузиазм.

Мария Леонова, карьерный психолог и профориентолог

Мотивационный профиль Ричи и Мартина

О чем тест: выявляет 12 ключевых мотиваторов (потребность в деньгах, признании, власти, творчестве, комфорте, структуре, самосовершенствованию и др.).

В этом тесте тоже нужно оценить утверждения на соответствие вашим убеждениям и склонностям. Всего в профиле чуть больше 30 вопросов. В каждом вам нужно распределить 11 баллов между 4 тезисами.

Например, утверждение может звучать так: «Я полагаю, что мог бы внести больший вклад на такой работе, где…» Вам нужно раздать 11 баллов между «вознаграждением», «хорошими взаимоотношениями с коллегами», «участием в принятии решений» и «личностным ростом».

Предположим, вы больше уважаете деньги и самосовершенствование — им отдаем по 4 балла. Еще 2 балла пойдут коллегам, а последний — принятию решений.

Какой результат получите: вы узнаете, что именно будет заставлять вас вставать по утрам. Например, если для вас критически важна «структура», то в хаотичном стартапе вы быстро выгорите, даже если работа интересная.

О чем нужно помнить

Ни один тест не дает однозначного ответа в духе «Вам лучше работать бухгалтером». Он лишь предоставляет вам данные для дальнейшего анализа.

Лучший эффект достигается, когда вы проходите комплекс (например: Голомшток + Ричи/Мартин + Амтхауэр). Тогда на стыке интересов (что хочу), мотивации (зачем хочу) и способностей (что могу) рождается идеальная профессиональная траектория.

Мария Леонова, карьерный психолог и профориентолог

Если чувствуете, что результаты противоречивы, то это абсолютно нормально. Часто это означает, что у вас есть потенциал в нескольких смежных областях и выбор остается за вашим опытом, образом жизни и образованием.

