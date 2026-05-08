Кто я на самом деле? Почему ответить на этот вопрос важнее, чем найти свое предназначение
© Коллаж «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что такое идентичность простыми словами
Идентичность в психологии — это система представлений о себе, своих ролях, ценностях и месте среди других людей.
Другими словами, это то, как вы отвечаете на вопросы «Кто я?» и «Кому/чему я принадлежу?».
Из чего складывается ваше «Я»
Немецко-американский психолог Эрик Эриксон описывал идентичность как центральную задачу подросткового возраста.
Человек пробует разные роли — студента, друга, профессионала и т.д., и выбирает в них то, что ему подходит.
Если все проходит более-менее успешно, у него формируется стабильное восприятие себя. Если нет — возникает путаница.
Например: девочка Маша увлекается рисованием. Но родители настаивают, что она должна стать юристом.
По Эриксону, если она проигнорирует свою страсть, может возникнуть ролевое смешение.
Маша, возможно, станет хорошим юристом, но внутри у нее будет жить ощущение «я не настоящая».
Психолог Генри Тэджфел подробно исследовал еще один аспект идентичности — социальный.
Он говорил, что человек определяет себя и через принадлежность к разным группам тоже.
Например, я — врач, я — гражданин своей страны и т.д.
Люди стремятся поддерживать позитивный образ своей группы — и это усиливает их самоуважение, писал Тэджфел.
Из-за того, что идентичность — многокомпонентное понятие, ее часто путают с другими, на первый взгляд, близкими, но не равнозначными понятиями.
И это может быть опасно для поисков себя.
Идентичность, роль и предназначение — три разных вещи
В разговорах о поиске себя чаще всего путают идентичность, роль и предназначение. И именно в этой путанице кроется причина, почему люди могут годами тщетно искать себя и не находить.
Грань между ними порой тонкая, но она есть.
Идентичность — это «Кто я?». Сюда входит множество аспектов: ваши ценности, особенности характера, прошлый опыт, привязанности, способ воспринимать мир.
Роль — это «Что я делаю?». Это конкретная функция в конкретном контексте: профессия, статус, должность, семейная позиция.
Один человек одновременно носит десятки ролей. Например, на работе он менеджер, для своих детей — родитель, для родителей — ребенок, для друзей — близкий по духу и т.д.
Предназначение — это «Ради чего я живу?». Это ваши цели, жизненные смыслы и т.д. Что-то, к чему хочется двигаться, что хочется оставить после себя.
Можно хорошо знать себя, но не понимать, куда двигаться. И наоборот — упорно идти к цели, ощущая внутреннюю пустоту. Однако поиск предназначения без понимания своего «я» может любое дело жизни превратить в выполнение чужого сценария.
Почему опасно сливаться с ролью
Распространенная ошибка — подменить идентичность одной из ролей.
Зачастую такое происходит, когда человек прочно ассоциирует себя с делом, которым занимается или хочет заниматься.
Например, представляясь, он говорит: «Я — врач». Но это только его профессия, а не «весь» он.
Почему это может быть опасно?
Когда человек сращивает свою идентичность с единственной ролью (неважно, профессия это или какой-то другой статус), он, по сути, ставит все свое «Я» на одну карту.
Теперь представьте, что по какой-то причине эта роль перестала быть актуальной. Например, человека сократили или он вышел на пенсию.
Он не перестанет существовать, но внутри может переживать это именно как потерю всего себя.
Похожий кризис бывает в родительстве. Женщина много лет посвятила воспитанию детей и прочно ассоциировала себя с ролью матери.
Когда дети выросли и уехали из родительского дома, для нее это может стать большим кризисом идентичности. Вне роли матери она не знает, чем хочет заниматься, что любит, к чему стремится.
Если вы понимаете, что застреваете в привычной роли, возможно, пришло время поискать себя и в других сферах жизни тоже.
Например, завести хобби, новые знакомства — все, что может расширить ваши представления о себе.
Когда привычное «я» перестает работать: что такое кризис идентичности
Идентичность не формируется раз и навсегда. В течение жизни она меняется под влиянием разных факторов. Так возникает кризис идентичности.
Представьте, что вы собрали пазл из разных деталей: ваши ценности, социальные роли, прошлый опыт и т.д. И вдруг одна деталь потерялась.
Теперь, чтобы заполнить пустоту, нужно искать новую, и для этого иногда приходится пересобирать весь пазл.
Кризис идентичности — это когда старый пазл уже не складывается, а для нового не хватает деталей.
Возникает состояние глубокой неопределенности: «Я не знаю, кто я, чего хочу, куда иду».
Самые известные примеры временной потери идентичности — возрастные кризисы.
Но она меняется и под влиянием других факторов: болезней, переездов, смены работы.
Кризис идентичности необязательно связан с плохими событиями. Например, брак, рождение ребенка или большой выигрыш в лотерею тоже могут его спровоцировать.
Кризис наступает, когда старый ответ на вопрос «Кто я?» больше не дает сил. Прежняя история уже неактуальна, а новая еще не родилась. Распознать это состояние не всегда просто. Все начинается со смутного ощущения, что «что-то не так». Убеждения, которые раньше казались истиной (например, «я всегда успешен»), перестают работать. Иногда человек в надежде на облегчение резко меняет работу, город или партнера, но и это не помогает.
Психолог Евгения Шишкина называет еще три маркера кризиса идентичности:
- вы делаете все правильно, но не чувствуете, что это ваше, родное;
- вам трудно отказать, потому что вы не очень понимаете, чего хотите сами;
- любая критика не просто задевает, а будто выбивает почву из-под ног.
В норме кризис идентичности завершается прощанием со старыми частями и интеграцией новых: «Я больше не студент, теперь я работаю», «Я уже не только врач, но и родитель» и т.д.
Как найти себя: 3 упражнения от психологов
Упражнение «Кто я?»
Эту методику в 1950-х годах разработали социологи Манфред Кун и Томас Макпартленд. В оригинале она называется «Тест двадцати высказываний» (Twenty Statements Self Attitude Test, TST).
Задача за 12 минут написать 20 ответов на вопрос «Кто я?» в формате: «Я — это…».
Записывать нужно не раздумывая, первое, что будет приходить в голову.
Есть второй вариант этого упражнения. Ограничить не количество ответов, а только время.
Поставьте таймер на 15 минут и за это время запишите столько ответов на вопрос «Кто я?», сколько придет в голову.
Взгляните на пропорции. Сколько среди них социальных ролей (мать, менеджер, студент), сколько абстракций (человек, душа, частицы мира) и сколько по-настоящему личных определений (вспыльчивый, любопытный, «вечно опаздывающий»). Последняя группа — самая ценная. Именно там прячется живое «я», а не его социальные ожидания и чужие сценарии.
Упражнение «В меру...»
Выберите две черты, которыми вы в себе довольны, и две, которые в себе категорически не нравятся.
Попробуйте переосмыслить последние через формулу «в меру...». Например, не «трусливый», а «в меру осторожный», не «ленивый», а «в меру бережливый к своим ресурсам». Этот прием помогает принять свои «неудобные» качества и превратить их в инструменты.
Если такой самоанализ дается сложно (это тоже нормально), попробуйте другую вариацию.
Возьмите какое-то убеждение о себе. Например, «я лентяй». И попробуйте разглядеть его с разных сторон: «Точно ли это про вас? А почему? Что для вас значит лениться? Каких людей вы не считаете ленивыми?» и т.д.
Иногда люди могут автоматически вешать на себя ярлыки, не очень сверяясь с реальностью.
Упражнение «Чего я не сделаю никогда?»
Идентичность — это не только то, что вы делаете, но и то, чего вы не делаете.
Составьте список четких ограничений: «Я не работаю бесплатно», «Я не предаю друзей», «не общаюсь с людьми, которые меня обесценивают» и т.д.
Такие осознанные отказы зачастую рисуют реальные контуры личности, говорит Валерий Гут.
Обращаться к этим практикам может быть полезно время от времени, особенно если перестаете чувствовать себя опорно и устойчиво. Всегда полезно вернуться к себе настоящему.