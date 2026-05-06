06 мая 2026, 03:00

Сколько вы стоите на рынке труда в 2026 году? Простой подсчет

Один из самых болезненных моментов на любых переговорах о зарплате — это молчание после того, как работодатель спрашивает: «А сколько вы хотите?» Большинство людей называют цифру интуитивно: на основании того, сколько получали раньше, сколько просит сосед или что написано в первых трех вакансиях в поиске. Но это не оценка, а догадка. Профессиональная оценка собственной стоимости — совсем другая история. Как же понять, сколько стоите именно вы? Узнали у HR-экспертов.
© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Этот материал появился благодаря вам: тема оказалась в лидерах голосования для читателей, мы изучили ее и теперь делимся результатами.

Изучите зарплаты на рынке

Первым делом возьмитесь за аналитику. Крупные рекрутинговые платформы, например HH, «Работа.ру», SuperJob и кадровые агентства, регулярно публикуют обзоры зарплат по отраслям, регионам и грейдам.

Чтобы картина была честной, соберите данные из 2–3 мест — так вы увидите реальный диапазон вознаграждения для вашей специализации.

Ольга Галай, руководитель департамента аутсорсинга процесса рекрутмента кадровой компании «Адвирос»

Популярные сайты — только старт вашего исследования, так что ограничиваться ими не стоит. Не лишним будет дополнительно изучить:

  • зарплатные обзоры крупных консалтинговых компаний и отраслевых ассоциаций;
  • профессиональные сообщества (где искать актуальную «народную» статистику, как не у заочных коллег и знакомых из вашей отрасли).

Наивысший пилотаж — тренировка на живых рекрутерах. Просто поговорите с 2–3 экспертами по подбору персонала, специализирующимися на вашей нише. Это, по сути, бесплатная консультация, которую многие почему-то игнорируют.

Константин Витеев, руководитель направления аутплейсмент и карьерного консультирования ANCOR

На этом этапе самая распространенная ошибка — отталкиваться от текущей зарплаты, подчеркивает Константин Витеев. Нужно понимать, что ваш нынешний доход — давняя договоренность между вами и вашим работодателем. И она отражает рынок прошлого, а не настоящего.

Проанализируйте спрос и предложение

Это, пожалуй, один из ключевых критериев в 2026 году, когда отдельные отрасли перегреты и искать работу в них особенно сложно.

Если на позицию 15 и более активных резюме — рынок «кандидата» превращается в рынок «работодателя».

Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работа.ру»

Отрасли сейчас можно разделить на две зоны: зеленую и красную.

  • Зеленая зона (высокая стоимость): рабочие и инженерные специальности (сварщики, электрики, токари, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики). На одного работодателя приходится всего 3,5–5 соискателей — это экстремальный и устойчивый дефицит. По данным исследования «Работа.ру», 65% работодателей уже заявили, что испытывают нехватку именно этих кадров.
  • Красная зона (низкая стоимость / необходимость борьбы за позицию): маркетинг, PR, HR, юристы общего профиля, офис-менеджмент. Здесь конкуренция зашкаливает — от 20 до 40 резюме на одну вакансию, отмечает Александр Ветерков. Работодатели могут «выбирать» и не спешить повышать зарплату.

Не забудьте оценить ситуацию с узкоспециализированными экспертами в вашей профессии. Даже в условиях общего охлаждения рынка всегда есть ниши с острой нехваткой кадров, и найти такую — лучшая стратегия, убеждены эксперты.

Что происходит с зарплатами в 2026 году: главное
  • «Зарплатная гонка» замедляется. Резкий рост зарплат, характерный для 2020–2023 годов, прекратился, рассказывает Ольга Галай из «Адвироса». Теперь работодатели не готовы перекупать сотрудников любой ценой. Они переходят к точечному подбору, где во главу угла ставятся реальные навыки и релевантный опыт, а не просто готовность платить больше.
  • Рост зарплат неравномерен. В 2026 году фокус сместился в пользу специалистов, которые напрямую влияют на выручку и устойчивость бизнеса.

Определитесь с географией

Рыночная стоимость определяется географией работодателя, а не местом вашего проживания и регистрации. При этом, если вы живете в небольшом региональном городе, вы больше не обязаны ориентироваться только на местные предложения — если вы можете работать удаленно.

Если ваша позиция требует физического присутствия, тогда придется конкурировать уже на локальном рынке. Именно его и нужно анализировать, а не смотреть на столичные цифры.

Еще один важный фактор — релокация. Это ваш переговорный козырь, ведь готовность к переезду улучшает предложения и нередко добавляет 20–30% к компенсации за счет надбавок и более высокого регионального уровня оплаты.

Константин Витеев

Профессионалы, готовые к вахте или переезду в дефицитные зоны (это в первую очередь Дальний Восток и Северный Кавказ), могут претендовать на зарплату в 1,5–2 раза выше среднерыночной — таковы данные «Работы.ру».

«Не забываете про региональные диспропорции. К примеру, в одном городе переизбыток юристов, в другом — хроническая нехватка. Это тоже информация для переговоров, обсуждения удаленки или релокации и т. д.», — добавляет Константин Витеев.

Подумайте об образовании

Диплом вуза по-разному влияет на вашу стоимость на рынке труда в зависимости от отрасли и уровня позиции. В технических и юридических сферах, банках и госструктурах базовое образование все еще имеет вес.

В цифровом направлении, маркетинге и стартап-экономике «корочка» уже не так важна.

Что действительно увеличивает вашу рыночную стоимость, так это известные и признанные рынком профессиональные сертификаты (например, PMP для менеджеров проектов, CFA для финансистов, правда, сейчас в России их так просто не получить).

Самый важный же критерий — актуальность знаний, которая играет большую роль, чем престиж. Так что свежий курс от отраслевого эксперта может сработать лучше, чем диплом одного из самых лучших университетов 15-летней давности.

И не забываем про смежные компетенции. Работающий с аналитикой данных маркетолог, строящий финансовые модели HR, разбирающийся в специфике IT юрист — такие «гибриды» стоят значительно дороже узких специалистов.

Константин Витеев

© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Оцените свой опыт

Сам по себе многолетний опыт — уже не достаточный аргумент. Для работодателя куда важнее умение решать сложные задачи, а не ваша трудовая сама по себе. Поэтому оценивать нужно именно достижения.

Подумайте:

  • с какими бюджетами вы работали;
  • сколько сотрудников было в подчинении;
  • какой объем продаж или проектов был в зоне вашей ответственности;
  • какие измеримые результаты вы можете предоставить.

Чем больше впечатляющих результатов наберется, тем на большую сумму вы сможете претендовать.

«И, конечно, отраслевая специфика. Есть ли в вашем опыте понимание конкретной индустрии — фармацевтики, ретейла, IT, производства? Отраслевая экспертиза — это отдельная ценность, за которую платят дополнительно», — отмечает Константин Витеев из Ancor.

Отберите уникальные навыки

Может считаться самым важным и одновременно самым недооцененным фактором. Специалисты с редкими, востребованными или трудно воспроизводимыми навыками диктуют рынку свои условия, а не принимают их.

Вот что это может быть:

  • знание иностранных языков, а лучше нескольких (например, английского и китайского — просто английским в 2026 году никого не удивишь);
  • технологические навыки на нетехнических должностях (предположим, менеджер, который не только руководит, но еще и работает с массивами данных);
  • управленческий опыт в условиях неопределенности (антикризисное управление всегда в дефиците).

И помним про навыки нетворкинга и репутации. К вам приходят клиенты «по рекомендации»? Или вы публичный эксперт хотя бы в узком профессиональном сообществе — это уже актив, который можно монетизировать.

Константин Витеев

Спросите у ИИ

Нелишним будет узнать у нейросети, во сколько она готова вас оценить. Ей понадобятся ваша должность, регион и опыт.

Подойдет подобный промпт:

«Я — продакт-менеджер с 4 годами опыта в финтехе. Работаю в Москве. Знаю SQL, Python, веду команду из 5 человек. Моя зарплата сейчас — 180 тысяч рублей.

Найди медиану по моей специальности в Москве в 2026 году. Оцени, какие из моих навыков сейчас наиболее ценны на рынке. Предложи реалистичный диапазон зарплат, которые я могу запрашивать на новой работе. Дай нижнюю и верхнюю границу. Укажи источники, на которые ты опираешься».

Перейдите к расчетам

Теперь, вооружившись заметками с наблюдениями, вы готовы прикинуть свою стоимость на рынке труда.

Можно воспользоваться следующим алгоритмом.

  1. Возьмите медианную зарплату по вашей специальности на сервисах hh.ru, «Работа.ру» или SuperJob. Это точка отсчета.
  2. Оцените состояние рынка. Если вакансий много, а кандидатов мало (рынок кандидата, так называемая зеленая зона), можно прибавить около 20%. Если рынок перенасыщен (массовые сокращения или много новичков, «красная» зона), оставьте все как есть или вычтите до 20%.
  3. Если у вас есть уникальный для сферы опыт, добавьте еще 10%.
  4. Прибавьте еще по 15–20% за каждый уникальный навык (действительно редкий, а не углубленную базу).
  5. Если у вас есть действительно релевантное и крайне актуальное образование, прибавьте еще около 10%. В большинстве случаев дипломы не сыграют особой роли.
  6. Если вы готовы к релокации, добавьте 20–30%. А если не прочь отправиться в регионы, где особенно остро стоит кадровый вопрос, то и все 50–100%.

Формула же будет такой.

Рыночная стоимость = медианная зарплата х состояние рынка х опыт х навыки х образование х готовность к релокации

  • Коэффициент состояния рынка: 0,8 для красной зоны, 1 для средних значений, 1,2 для зеленой.
  • Коэффициент опыта: 1,1 для особо нестандартного, 1 для базы.
  • Коэффициент навыков: 1 + (количество уникальных навыков х 0,15–0,2).
  • Коэффициент образования: 1 для стандарта и 1,1 для особо актуального.
  • Коэффициент готовности к релокации: 1 — если вы не готовы к переезду; 1,2–1,3 — если вы готовы к релокации; 1,5–2 — если вы готовы ехать в регионы с острым кадровым дефицитом.

Предположим, электрик Андрей из Тулы ищет работу и готов к переезду в отдаленные регионы. Медианная зарплата квалифицированного электрика 4–5-го разряда в среднем по РФ составляет около 70 тысяч рублей. Электрики находятся в зеленой зоне, поэтому смело умножаем на 1,2. Опыт у него неплохой, но ничего выдающегося, поэтому здесь коэффициент 1.

Андрей может похвастаться востребованными навыками: он умеет работать с контроллерами ПЛК и имеет допуск к высоковольтным сетям. Они позволят умножить сумму еще на 1,3. Образование у него самое обычное, так что здесь прибавки не будет. А вот за готовность к релокации в отдаленные субъекты он может умножить сумму на 2.

70 тысяч рублей х 1,2×1 х 1,3×2 = 218 400 тысяч рублей.

Сходите на собеседования

Один из самых эффективных способов узнать себе цену — начать ходить на собеседования, даже если вы не планируете менять работу прямо сейчас и даже если предложение показалось вам неинтересным. Такое общение сформирует вашу насмотренность и даст представление о рынке.

Если после озвучивания ваших ожиданий разговор прекращается, возможно, они завышены. Если вам сразу делают предложение, это сигнал, что вы можете просить больше.

Ольга Галай

Помните: человек, который называет сумму с аргументами, это переговорщик иного уровня. Работодатели чувствуют разницу между запросом, основанным на самооценке, и запросом, основанным на анализе. И нередко именно это определяет финальную цифру в предложении работы.

