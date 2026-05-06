Сколько вы стоите на рынке труда в 2026 году? Простой подсчет
Этот материал появился благодаря вам: тема оказалась в лидерах голосования для читателей, мы изучили ее и теперь делимся результатами.
Изучите зарплаты на рынке
Первым делом возьмитесь за аналитику. Крупные рекрутинговые платформы, например HH, «Работа.ру», SuperJob и кадровые агентства, регулярно публикуют обзоры зарплат по отраслям, регионам и грейдам.
Чтобы картина была честной, соберите данные из 2–3 мест — так вы увидите реальный диапазон вознаграждения для вашей специализации.
Популярные сайты — только старт вашего исследования, так что ограничиваться ими не стоит. Не лишним будет дополнительно изучить:
- зарплатные обзоры крупных консалтинговых компаний и отраслевых ассоциаций;
- профессиональные сообщества (где искать актуальную «народную» статистику, как не у заочных коллег и знакомых из вашей отрасли).
Наивысший пилотаж — тренировка на живых рекрутерах. Просто поговорите с 2–3 экспертами по подбору персонала, специализирующимися на вашей нише. Это, по сути, бесплатная консультация, которую многие почему-то игнорируют.
На этом этапе самая распространенная ошибка — отталкиваться от текущей зарплаты, подчеркивает Константин Витеев. Нужно понимать, что ваш нынешний доход — давняя договоренность между вами и вашим работодателем. И она отражает рынок прошлого, а не настоящего.
Проанализируйте спрос и предложение
Это, пожалуй, один из ключевых критериев в 2026 году, когда отдельные отрасли перегреты и искать работу в них особенно сложно.
Если на позицию 15 и более активных резюме — рынок «кандидата» превращается в рынок «работодателя».
Отрасли сейчас можно разделить на две зоны: зеленую и красную.
- Зеленая зона (высокая стоимость): рабочие и инженерные специальности (сварщики, электрики, токари, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики). На одного работодателя приходится всего 3,5–5 соискателей — это экстремальный и устойчивый дефицит. По данным исследования «Работа.ру», 65% работодателей уже заявили, что испытывают нехватку именно этих кадров.
- Красная зона (низкая стоимость / необходимость борьбы за позицию): маркетинг, PR, HR, юристы общего профиля, офис-менеджмент. Здесь конкуренция зашкаливает — от 20 до 40 резюме на одну вакансию, отмечает Александр Ветерков. Работодатели могут «выбирать» и не спешить повышать зарплату.
Не забудьте оценить ситуацию с узкоспециализированными экспертами в вашей профессии. Даже в условиях общего охлаждения рынка всегда есть ниши с острой нехваткой кадров, и найти такую — лучшая стратегия, убеждены эксперты.
- «Зарплатная гонка» замедляется. Резкий рост зарплат, характерный для 2020–2023 годов, прекратился, рассказывает Ольга Галай из «Адвироса». Теперь работодатели не готовы перекупать сотрудников любой ценой. Они переходят к точечному подбору, где во главу угла ставятся реальные навыки и релевантный опыт, а не просто готовность платить больше.
- Рост зарплат неравномерен. В 2026 году фокус сместился в пользу специалистов, которые напрямую влияют на выручку и устойчивость бизнеса.
Определитесь с географией
Рыночная стоимость определяется географией работодателя, а не местом вашего проживания и регистрации. При этом, если вы живете в небольшом региональном городе, вы больше не обязаны ориентироваться только на местные предложения — если вы можете работать удаленно.
Если ваша позиция требует физического присутствия, тогда придется конкурировать уже на локальном рынке. Именно его и нужно анализировать, а не смотреть на столичные цифры.
Еще один важный фактор — релокация. Это ваш переговорный козырь, ведь готовность к переезду улучшает предложения и нередко добавляет 20–30% к компенсации за счет надбавок и более высокого регионального уровня оплаты.
Профессионалы, готовые к вахте или переезду в дефицитные зоны (это в первую очередь Дальний Восток и Северный Кавказ), могут претендовать на зарплату в 1,5–2 раза выше среднерыночной — таковы данные «Работы.ру».
«Не забываете про региональные диспропорции. К примеру, в одном городе переизбыток юристов, в другом — хроническая нехватка. Это тоже информация для переговоров, обсуждения удаленки или релокации и т. д.», — добавляет Константин Витеев.
Подумайте об образовании
Диплом вуза по-разному влияет на вашу стоимость на рынке труда в зависимости от отрасли и уровня позиции. В технических и юридических сферах, банках и госструктурах базовое образование все еще имеет вес.
В цифровом направлении, маркетинге и стартап-экономике «корочка» уже не так важна.
Что действительно увеличивает вашу рыночную стоимость, так это известные и признанные рынком профессиональные сертификаты (например, PMP для менеджеров проектов, CFA для финансистов, правда, сейчас в России их так просто не получить).
Самый важный же критерий — актуальность знаний, которая играет большую роль, чем престиж. Так что свежий курс от отраслевого эксперта может сработать лучше, чем диплом одного из самых лучших университетов 15-летней давности.
И не забываем про смежные компетенции. Работающий с аналитикой данных маркетолог, строящий финансовые модели HR, разбирающийся в специфике IT юрист — такие «гибриды» стоят значительно дороже узких специалистов.
Оцените свой опыт
Сам по себе многолетний опыт — уже не достаточный аргумент. Для работодателя куда важнее умение решать сложные задачи, а не ваша трудовая сама по себе. Поэтому оценивать нужно именно достижения.
Подумайте:
- с какими бюджетами вы работали;
- сколько сотрудников было в подчинении;
- какой объем продаж или проектов был в зоне вашей ответственности;
- какие измеримые результаты вы можете предоставить.
Чем больше впечатляющих результатов наберется, тем на большую сумму вы сможете претендовать.
«И, конечно, отраслевая специфика. Есть ли в вашем опыте понимание конкретной индустрии — фармацевтики, ретейла, IT, производства? Отраслевая экспертиза — это отдельная ценность, за которую платят дополнительно», — отмечает Константин Витеев из Ancor.
Отберите уникальные навыки
Может считаться самым важным и одновременно самым недооцененным фактором. Специалисты с редкими, востребованными или трудно воспроизводимыми навыками диктуют рынку свои условия, а не принимают их.
Вот что это может быть:
- знание иностранных языков, а лучше нескольких (например, английского и китайского — просто английским в 2026 году никого не удивишь);
- технологические навыки на нетехнических должностях (предположим, менеджер, который не только руководит, но еще и работает с массивами данных);
- управленческий опыт в условиях неопределенности (антикризисное управление всегда в дефиците).
И помним про навыки нетворкинга и репутации. К вам приходят клиенты «по рекомендации»? Или вы публичный эксперт хотя бы в узком профессиональном сообществе — это уже актив, который можно монетизировать.
Спросите у ИИ
Нелишним будет узнать у нейросети, во сколько она готова вас оценить. Ей понадобятся ваша должность, регион и опыт.
Подойдет подобный промпт:
«Я — продакт-менеджер с 4 годами опыта в финтехе. Работаю в Москве. Знаю SQL, Python, веду команду из 5 человек. Моя зарплата сейчас — 180 тысяч рублей.
Найди медиану по моей специальности в Москве в 2026 году. Оцени, какие из моих навыков сейчас наиболее ценны на рынке. Предложи реалистичный диапазон зарплат, которые я могу запрашивать на новой работе. Дай нижнюю и верхнюю границу. Укажи источники, на которые ты опираешься».
Перейдите к расчетам
Теперь, вооружившись заметками с наблюдениями, вы готовы прикинуть свою стоимость на рынке труда.
Можно воспользоваться следующим алгоритмом.
- Возьмите медианную зарплату по вашей специальности на сервисах hh.ru, «Работа.ру» или SuperJob. Это точка отсчета.
- Оцените состояние рынка. Если вакансий много, а кандидатов мало (рынок кандидата, так называемая зеленая зона), можно прибавить около 20%. Если рынок перенасыщен (массовые сокращения или много новичков, «красная» зона), оставьте все как есть или вычтите до 20%.
- Если у вас есть уникальный для сферы опыт, добавьте еще 10%.
- Прибавьте еще по 15–20% за каждый уникальный навык (действительно редкий, а не углубленную базу).
- Если у вас есть действительно релевантное и крайне актуальное образование, прибавьте еще около 10%. В большинстве случаев дипломы не сыграют особой роли.
- Если вы готовы к релокации, добавьте 20–30%. А если не прочь отправиться в регионы, где особенно остро стоит кадровый вопрос, то и все 50–100%.
Формула же будет такой.
Рыночная стоимость = медианная зарплата х состояние рынка х опыт х навыки х образование х готовность к релокации
- Коэффициент состояния рынка: 0,8 для красной зоны, 1 для средних значений, 1,2 для зеленой.
- Коэффициент опыта: 1,1 для особо нестандартного, 1 для базы.
- Коэффициент навыков: 1 + (количество уникальных навыков х 0,15–0,2).
- Коэффициент образования: 1 для стандарта и 1,1 для особо актуального.
- Коэффициент готовности к релокации: 1 — если вы не готовы к переезду; 1,2–1,3 — если вы готовы к релокации; 1,5–2 — если вы готовы ехать в регионы с острым кадровым дефицитом.
Предположим, электрик Андрей из Тулы ищет работу и готов к переезду в отдаленные регионы. Медианная зарплата квалифицированного электрика 4–5-го разряда в среднем по РФ составляет около 70 тысяч рублей. Электрики находятся в зеленой зоне, поэтому смело умножаем на 1,2. Опыт у него неплохой, но ничего выдающегося, поэтому здесь коэффициент 1.
Андрей может похвастаться востребованными навыками: он умеет работать с контроллерами ПЛК и имеет допуск к высоковольтным сетям. Они позволят умножить сумму еще на 1,3. Образование у него самое обычное, так что здесь прибавки не будет. А вот за готовность к релокации в отдаленные субъекты он может умножить сумму на 2.
70 тысяч рублей х 1,2×1 х 1,3×2 = 218 400 тысяч рублей.
Сходите на собеседования
Один из самых эффективных способов узнать себе цену — начать ходить на собеседования, даже если вы не планируете менять работу прямо сейчас и даже если предложение показалось вам неинтересным. Такое общение сформирует вашу насмотренность и даст представление о рынке.
Если после озвучивания ваших ожиданий разговор прекращается, возможно, они завышены. Если вам сразу делают предложение, это сигнал, что вы можете просить больше.
Помните: человек, который называет сумму с аргументами, это переговорщик иного уровня. Работодатели чувствуют разницу между запросом, основанным на самооценке, и запросом, основанным на анализе. И нередко именно это определяет финальную цифру в предложении работы.