Зарплатная гонка окончена. Кому из россиян стоит держаться покрепче за свою работу в 2026 году
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Что происходит на рынке труда
Главный итог 2025 года: рынок снова принадлежит работодателю. Если недавно компании буквально гонялись за кандидатами, то теперь правила игры изменились. Маятник качнулся в другую сторону: наем становится точечным, зарплаты стабилизировались.
Центробанк в декабрьском бюллетене подтверждает: напряжение на рынке труда спадает, а рост доходов замедляется.
Бизнес больше не спешит раздувать штат. Компании вкладываются в тех, кто уже работает, а новых сотрудников набирают точечно и неохотно.
По оценке HR-эксперта Юлии Янковской, вакансий за год стало меньше на 15–30%, а соискателей — больше на 10–20%. Конкуренция за места растет.
Но тут возникает вопрос. Росстат рапортует о рекордно низкой безработице — всего 2,2%. Если все при деле, почему тогда работу найти стало сложнее, а вакансий, по ощущениям, на всех не хватает?
Разгадка проста: безработица стала скрытой.
Чтобы не увольнять людей и не портить статистику, работодатели используют другие методы экономии. Сотрудников переводят на неполный рабочий день или сокращенную неделю. Формально человек трудоустроен, но его доход тает на глазах.
находятся в режиме простоя, неполной занятости или под угрозой увольнения.
Эксперты не исключают, что в 2026 году их число увеличится до 5 млн человек.
В этой ситуации люди, у которых вроде бы есть работа (но нет прежней зарплаты), начинают искать места получше. К ним добавляется молодежь и сотрудники закрывающихся фирм.
В итоге образуется огромная армия кандидатов. Конкуренция за каждое живое место резко растет, и вам придется соперничать именно с этим потоком желающих.
Где сейчас опасно менять работу
Если вы работаете в одной из перечисленных ниже сфер, ваше нынешнее место — ваша крепость. Сдавать ее без боя и четкого плана отступления рискованно: найти новую работу получше стало сложнее.
Офисный класс и креатив
Сложнее всего тем, чью работу легко автоматизировать или где стало слишком много выпускников онлайн-курсов. Бюджеты здесь режут, а требования к кандидатам космические. В зоне риска:
- маркетинг и SMM;
- HR и рекрутинг;
- административный персонал;
- проектные менеджеры;
- копирайтеры и дизайнеры;
- операторы колл-центров;
- менеджеры по продажам.
В этих сегментах работодатели стали гораздо избирательнее: на одну позицию претендует больше кандидатов, а требования растут.
Реальный сектор: стройка и производство
Здесь царит та самая «скрытая безработица». Компании в строительстве, гостиничном бизнесе и на производстве стараются не увольнять людей, но массово переводят их на неполный день и урезают премии. Новых вакансий здесь открывается критически мало.
По данным HeadHunter, конкуренция за вакансии в проблемных сферах достигла 22,3 пункта. Это означает, что норма превышена почти в 2 раза.
IT-сфера: конец легкой жизни
Принято считать, что айтишникам ничего не грозит. Это опасный миф. Рынок перегрет, но очень неравномерно.
По словам основателя IT-компании TIQUM и HR-агентства it_smiles Юрия Гизатуллина, в отрасли действительно не хватает около миллиона человек. Но ищут только «звезд».
Если вы:
- Джуниор (новичок), вам будет крайне тяжело. Компании проще «нанять» нейросеть, чем учить новичка.
- Специалист с узким функционалом — ваша позиция слабеет с каждым днем.
- Делаете рутинные задачи — автоматизация наступает вам на пятки.
Простой тест: если вашу работу можно передать другому человеку за неделю обучения (онбординга), то вы в небезопасности. Если нельзя — вы защищены.
Соискатели отлично чувствуют, что правила игры поменялись. Многие выбирают стратегию «лучше синица в руках». На рынке закрепились два тренда: люди готовы работать за меньшие деньги и все чаще возвращаются на старые места.
Кого отрывают с руками даже в кризис
Не везде картина мрачная. Пока в офисах и креативных агентствах идет давка, в других сферах за людьми буквально охотятся. Если вы хотите не просто «держаться», а укреплять свои позиции и зарабатывать больше, стоит смотреть именно в эту сторону.
Рабочие руки — «новое золото»
Самый острый дефицит сейчас там, где нужно работать руками. Сюда относится рабочий персонал, производство и логистика. В 2025 году почти 65% всех вакансий страны приходились именно на эти сферы, говорит генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева.
В логистике не хватает 1 млн человек. Особенно нужны водители, работники складов и управленцы цепями поставок.
Катастрофическая нехватка кадров и в сфере ЖКХ. Регионам нужны дворники, инженеры, слесари, сантехники и электрики. Проблема здесь классическая: работа тяжелая, профессии считаются непопулярными. Но есть и плюс: из-за дефицита зарплаты квалифицированных рабочих начинают расти и найти место можно буквально за день.
«Айтишники с мозгами»
Примерно в 30% узких и сложных направлений сохраняется жесткий дефицит. Компании готовы платить огромные деньги, но только тем, кто действительно умеет решать проблемы бизнеса.
Кого ищут:
- инженеров данных;
- специалистов по кибербезопасности;
- экспертов по автоматизации;
- разработчиков для промышленности.
В этом сегменте ценятся уже не просто навыки из резюме, а подтвержденная результативность в сложных условиях, цифровое портфолио и профессиональная репутация.
Чаще всего нужны люди на стыке компетенций. Это когда вы умеете не просто писать код, но и понимаете, как работает сам бизнес. Например: не просто настроили сервер, а понимаете, как это сэкономит компании миллионы рублей. Способность «сшивать» технологии и реальные деньги делает вас незаменимым.
Если вы работаете в одной из этих сфер или готовы переучиться — кризис вас не коснется. Для остальных у нас есть план действий.
Держаться за прошлое место или уходить
Допустим, вас не устраивает текущее место и вы хотите его сменить. Но вы работаете в той самой «неудачной» сфере, где людей много, а вакансий мало. Что делать?
Шаг 1. Узнайте свою реальную цену
Прежде чем писать заявление об увольнении, проведите разведку. Юрий Гизатуллин советует открыть резюме и сходить на 3–5 собеседований. Это нужно не для того, чтобы сбежать завтра же, а чтобы «померить температуру».
- Вам активно звонят?
- Зарплату предлагают выше или ниже вашей?
- Какие требования выдвигают?
Если откликов мало — это не приговор, а сигнал: уходить сейчас нельзя, нужно повышать квалификацию.
Шаг 2. Попытайтесь «починить» старую работу
Не спешите сжигать мосты. Иногда проще договориться, чем искать новое. Подойдите к начальству и честно обсудите ситуацию. Попросите новые задачи, перевод в другой отдел или обучение за счет компании.
Помните: работодателю сейчас тоже сложно и дорого искать замену. Возможно, он пойдет вам навстречу, чтобы удержать проверенного сотрудника.
Шаг 3. Сделайте нейросеть своим союзником
Рынок сегодня платит не за стаж в трудовой книжке, а за актуальность. Если вашу работу может делать алгоритм, научитесь управлять этим алгоритмом. Освойте AI-ассистенты для своей профессии. Пусть искусственный интеллект станет вашей «правой рукой», а не конкурентом.
Это больше не игрушки, а критерий отбора. Генеральный директор кадровой компании UTEAM Анна Крылова предупреждает: уже в 2026 году отсутствие навыков работы с ИИ начнет настораживать рекрутеров. Это касается не только IT, но и маркетинга, продаж и управления проектами.
Если вы не используете нейросети для ускорения работы, вы проигрываете кандидату, который это делает.
Шаг 4. Создайте «запасной аэродром»
Необязательно прыгать в неизвестность. Попробуйте совмещать основную работу с небольшими проектами на стороне.
Берите небольшие проектные задачи параллельно с основной работой. Это позволит мягко протестировать рынок, расширить источники дохода и снизить страх перед переменами. Если на основной работе что-то пойдет не так, у вас уже будет база клиентов.
Шаг 5. Уходите только с офером в кармане
Это главное правило на конец 2025 года. Никаких увольнений «в никуда» и громких хлопаний дверью. Принимайте решение об уходе только тогда, когда у вас на руках есть официальное предложение (офер) от нового работодателя, где прописаны зарплата и все условия. Это ваша единственная страховка.
Рынок стал жестче, но это не повод для паники. Это повод стать профессиональнее, хитрее и гибче. Выигрывает не тот, кто быстрее бежит, а тот, кто лучше подготовился к дистанции.