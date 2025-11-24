Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:00, 24 ноября 2025Экономика

Россияне признались в готовности «демпинговать» ради новой работы

Треть россиян готова уступить в вопросах зарплаты ради новой работы
Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Россияне признались в готовности уступить в вопросах зарплаты ради новой работы. Об этом заявили аналитики hh.ru, результаты проведенного компанией исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе опроса треть (28 процентов) граждан заявили, что готовы «демпинговать» при поиске новой работы. Наибольшую гибкость в зарплатных ожиданиях проявляют молодые специалисты без опыта работы: 58 процентов в этой группе готовы пойти на переговоры по уровню дохода с потенциальным работодателем.

Чаще всего к компромиссу по зарплате готовы соискатели в отраслях с активной текучкой кадров: в сфере услуг, туризме и гостиничном бизнесе. Более 40 процентов респондентов, которые трудятся в этих сегментах, часто соглашаются на стартовые позиции с меньшим окладом ради возможности войти в индустрию или сохранить занятость в низкий сезон. Также часто «демпингует» административный персонал (35 процентов), работники сферы транспорта и логистики (30 процентов). Наименьшая готовность к снижению запросов традиционно отмечается среди высококвалифицированных специалистов в дефицитных сферах, а это инженеры и технические специалисты производственной сферы (18 процентов), узкие профессии IT-сферы, например, в области кибербезопасности и Data Science (12 процентов).

Материалы по теме:
«Бумеранг увольнений» Работники по всему миру лишились должностей из-за ИИ. Почему их позвали обратно?
«Бумеранг увольнений»Работники по всему миру лишились должностей из-за ИИ. Почему их позвали обратно?
16 ноября 2025
Россию охватил «бабка-террор». Люди покупают квартиры, а потом остаются без жилья и денег. Почему так происходит?
Россию охватил «бабка-террор». Люди покупают квартиры, а потом остаются без жилья и денег.Почему так происходит?
13 ноября 2025

«Текущая ситуация на рынке труда демонстрирует его растущую поляризацию. С одной стороны, мы видим устойчивый спрос и рост зарплатных предложений для узкопрофильных специалистов и топ-менеджеров. С другой — значительная часть соискателей, особенно молодежь и те, кто меняет сферу деятельности, готова к маневренности, в том числе и в финансовых вопросах. Для работодателей это означает возможность привлечь мотивированных сотрудников на стартовые позиции с перспективой дальнейшего роста», — пояснила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Как выяснилось ранее, в России боязнь безработицы оказалась сильнее корпоративной лояльности. Больше половины (58 процентов) россиян считают нормальным искать новую работу, не уволившись со старой. Для 30 процентов такой вариант тоже приемлем, но при условии, что работодатель в курсе. Только три процента опрошенных находят некорректной такую практику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В мирный план США по Украине внесли изменения. Каковы результаты первого этапа переговоров в Женеве?

    Найдено природное средство для укрепления костей

    Марочко заявил о больших потерях ВСУ в боях у ЛНР

    В заднем проходе мужчины с запором нашли чашку

    Россияне признались в готовности «демпинговать» ради новой работы

    Желающих попробовать одну сексуальную практику людей предупредили о мерах предосторожности

    Раскрыта позиция США по трехсторонней встрече с Европой и Украиной

    Глава МИД Швейцарии приедет в Россию

    Стало известно о подготовке Европы к одному важному решению Трампа

    Астроном заявил о резкой смене курса «инопланетного корабля» в Солнечной системе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости