Россияне признались в готовности «демпинговать» ради новой работы

Треть россиян готова уступить в вопросах зарплаты ради новой работы

Россияне признались в готовности уступить в вопросах зарплаты ради новой работы. Об этом заявили аналитики hh.ru, результаты проведенного компанией исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе опроса треть (28 процентов) граждан заявили, что готовы «демпинговать» при поиске новой работы. Наибольшую гибкость в зарплатных ожиданиях проявляют молодые специалисты без опыта работы: 58 процентов в этой группе готовы пойти на переговоры по уровню дохода с потенциальным работодателем.

Чаще всего к компромиссу по зарплате готовы соискатели в отраслях с активной текучкой кадров: в сфере услуг, туризме и гостиничном бизнесе. Более 40 процентов респондентов, которые трудятся в этих сегментах, часто соглашаются на стартовые позиции с меньшим окладом ради возможности войти в индустрию или сохранить занятость в низкий сезон. Также часто «демпингует» административный персонал (35 процентов), работники сферы транспорта и логистики (30 процентов). Наименьшая готовность к снижению запросов традиционно отмечается среди высококвалифицированных специалистов в дефицитных сферах, а это инженеры и технические специалисты производственной сферы (18 процентов), узкие профессии IT-сферы, например, в области кибербезопасности и Data Science (12 процентов).

«Текущая ситуация на рынке труда демонстрирует его растущую поляризацию. С одной стороны, мы видим устойчивый спрос и рост зарплатных предложений для узкопрофильных специалистов и топ-менеджеров. С другой — значительная часть соискателей, особенно молодежь и те, кто меняет сферу деятельности, готова к маневренности, в том числе и в финансовых вопросах. Для работодателей это означает возможность привлечь мотивированных сотрудников на стартовые позиции с перспективой дальнейшего роста», — пояснила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Как выяснилось ранее, в России боязнь безработицы оказалась сильнее корпоративной лояльности. Больше половины (58 процентов) россиян считают нормальным искать новую работу, не уволившись со старой. Для 30 процентов такой вариант тоже приемлем, но при условии, что работодатель в курсе. Только три процента опрошенных находят некорректной такую практику.

