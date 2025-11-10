Экономика
08:43, 10 ноября 2025Экономика

Стало известно о возвращении россиян на прежнее место работы

«Ведомости»: 38 % россиян заявили об опыте возвращения на прежнее место работы
Дмитрий Воронин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Более трети (38 процентов) опрошенных россиян заявили о наличии опыта возвращения на прежнее рабочее место, еще 45 процентов респондентов знакомы с такими коллегами. Об этом стало известно из материалов исследования, проведенного в октябре сервисом для развития бизнеса Calltouch, с которыми ознакомились «Ведомости».

Как выяснилось по результатам опроса 1018 работников и соискателей и 805 представителей предприятий, соответствующий опыт имеет в том числе треть отечественных топ-менеджеров.

Среди работников наиболее распространенной причиной возвращения считается неудача с поиском более удачного варианта трудоустройства. Такой ответ дали 49 процентов из них. В компаниях же назвали ключевыми стимулами вернуться на прежнее место новые проекты и комфортные условия труда, а также трудности с собственным бизнесом или фрилансом.

По мнению опрошенных, чаще всего люди возвращаются к прежнему работодателю в сфере торговли, а также в медицине, IT и промышленности.

По словам руководителя HR-направления Calltouch Марины Михайловой, видит в указанном тренде возможность в том числе усилить экспертизу за счет того, что «люди, которые поработали в другом месте, на других проектах, привносят новое видение в привычные процессы и более эффективно решают задачи». В свою очередь директор по организационному развитию hh.ru Елена Петрова называет главными драйвером возвращения прежде уволившихся выраженный кадровый голод в условиях рекордно низкой безработицы, с которым таким образом борются компании.

Ранее сообщалось, что в мире стало расти количество возвращающихся в прежние офисы сотрудников, уволенных до этого из-за замены их функций нейросетями.

