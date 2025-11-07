Экономика
12:50, 7 ноября 2025Экономика

Уволенные из-за ИИ сотрудники стали возвращаться в прежние офисы

Axios: 5,3 % лишившихся работы из-за ИИ сотрудников уже вернулись в те же офисы
Дмитрий Воронин

Фото: freepik / Freepik

Количество возвращающихся в прежние офисы сотрудников, уволенных до этого из-за замены их функций нейросетями, стало расти — показатель достиг 5,3 процента. Об этом со ссылкой на материалы занимающейся консалтингом в сфере HR компании Visier пишет Axios.

Как выяснили исследователи, проанализировавшие данные о 2,4 миллионах работников 142 компаний по всему миру, такие масштабы повторного найма указывают на то, что многие приступившие к увольнениям руководители «не успели разобраться» в том, чем им может помочь искусственный интеллект (ИИ). Об этом журналистам рассказала директор Visier Андреа Дерлер. В статье в связи с этим отмечается, что такое положение дел в целом отражает выводы недавнего исследования Массачусетского технологического института, согласно которым 95 процентов организаций не получают отдачи от своих инвестиций в ИИ.

Тем временем Bloomberg пишет, что из-за внедрения искусственного интеллекта и сокращения расходов в США стремительно растут масштабы массовых увольнений, число которых в октябре оказалось максимальным за 20 лет.

Количественно показатель «возможно, и растет», продолжают авторы публикации о «бумеранге увольнений», но пока получается, что «ИИ может и не стать тем инструментом сокращения численности персонала, каким его представляют». Более того, полагает Дерлер, инструмент может просто использоваться как «очень удобное объяснение увольнений».

Руководителям следует подумать о том, какие роли действительно может заменить ИИ и взвесить преимущества и риски отказа от «людей и их навыков» в пользу инфраструктуры нейросетей, считает она, напоминая, что, даже если подходить к вопросу исключительно с точки зрения сиюминутных трат, стоит помнить, что «увольнения никогда не бывают бесплатными». Так, по информации Orgvue, на каждый доллар, сэкономленный компанией на увольнениях, приходится 1,27 доллара с учетом часто упускаемых из виду расходов, таких как страховка, выходные пособия и многое другое.

Ранее стало известно, что 89 процентов опрошенных офисных работников в России готовы уступить часть своих задач искусственному интеллекту, а каждый пятый респондент хотел бы, чтобы ИИ стал его начальником.

