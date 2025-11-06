В США уволили рекордное количество работников

Bloomberg: Число уволенных в октябре американцев стало самым большим за 20 лет

Из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и сокращения расходов в США стремительно растут масштабы массовых увольнений. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на агентство по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas Inc.

В прошлом месяце американские компании объявили о самом большом сокращении рабочих мест. Это оказалось максимальным показателем за октябрь на протяжении последних двух десятилетий. Работы лишились 153 074 человека. Это почти в три раза больше, чем фиксировали в октябре 2024 года. В основном увольнения прокатились по технологическому сектору и сфере складского хозяйства.

Как гласит отчет Challenger, некоторые отрасли восстанавливаются после бума найма, вызванного пандемией, но это происходит на фоне внедрения ИИ, сокращения потребительских и корпоративных расходов и роста издержек, что приводит к затягиванию поясов и заморозке найма.

С января количество сокращений превысило миллион, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Также работодатели объявили о самом низком количестве планов найма с 2011 года. Такая статистика, как пишет агентство, противоречит недавнему заявлению председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что на рынке труда наблюдается лишь «постепенное охлаждение».

По данным Reuters, в сентябре американские компании объявили о более чем 25 тысячах сокращений. А в начале года логистическая компания UPS заявила об увольнении почти 50 тысяч человек. В Европе число сокращений превысило 20 тысяч.