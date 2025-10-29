Волна массовых увольнений обрушилась на мировую экономику

Reuters: Компании по всему миру увольняют людей десятками тысяч

Компании по всему миру наращивают темпы сокращения рабочих мест. На это обратило внимание Reuters.

Агентство подсчитало, что, например, в сентябре американские компании объявили о более чем 25 тысячах сокращений. А в начале года логистическая компания UPS заявила об увольнении почти 50 тысяч человек. В Европе число сокращений превысило 20 тысяч. Основная часть здесь пришлась на компанию Nestle, которая на прошлой неделе решила сократить 16 тысяч человек.

Комментируя эту ситуацию, генеральный директор нью-йоркской компании 50 Park Investments Адам Сархан увидел в этом признаки замедления экономики. Он напомнил, что массовых увольнений не бывает, когда она сильна.

Причины сокращений оказываются различными. В некоторых компаниях, например Target и Nestle, новые генеральные директора стремятся реструктурировать свою деятельность. Компания Carter's, производитель детской одежды, сокращает 15 процентов офисных должностей, поскольку ей приходится бороться с высокими импортными пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом.

Любопытно, что такие компании, как Amazon и Target, предпочитают увольнять не рабочих, трудящихся в цехах и на фабриках, а «белых воротничков», которые оказались главными жертвами автоматизации, проводимой за счет искусственного интеллекта. Некоторые аналитики считают, что действия Amazon могут быть ранним признаком более глубоких структурных изменений, поскольку компании стремятся оправдать миллиарды, потраченные на инструменты ИИ. Почти 80 процентов руководителей говорят, что находятся под сильным давлением со стороны советов директоров и инвесторов, требующих доказать, что искусственный интеллект экономит деньги и увеличивает прибыль. Сокращения в Target коснутся восьми процентов персонала, в то время как в Amazon сокращения затронут всего 14 тысяч должностей из полутора миллионов сотрудников.

Экономисты констатировали, что рынок труда застрял в «фазе низкого найма и низкого увольнения», поскольку компании потихоньку сокращают численность персонала, не замещая вакантные должности. Если темпы увольнений ускорятся, это может еще больше подорвать доверие потребителей и экономику США в целом, которая и без того находится под давлением из-за тарифов и инфляции, превышающей целевые показатели Федеральной резервной системы.

«Компании затаили дыхание, надеясь понять, что происходит», — сказала экономист Indeed Hiring Lab Эллисон Шривастава.

В России в период с 2022 по 2025 год хотя бы раз лишились работы 13 процентов IT-специалистов, при этом 55 процентов из этого количества указали, что попали под сокращение.