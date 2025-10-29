Экономика
13:53, 29 октября 2025Экономика

Названа доля попавших под сокращение в России айтишников

«Ведомости»: 55 % лишившихся работы IT-специалистов в РФ попали под сокращение
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В период с 2022-го по 2025 год хотя бы раз лишались работы 13 процентов российских IT-специалистов, при этом 55 процентов из этого количества указали, что попадали под сокращения. Об этом со ссылкой на совместное исследование рекрутинговой платформы hh.ru и компании «Инфосистемы джет» пишут «Ведомости».

В опросе участвовали 1,5 тысячи человек из разных отраслей и регионов России. Чаще всего о сокращении говорили жители Москвы (56 процентов из общего числа уволенных) и жители крупных городов (70 процентов).

Если оценивать по сферам деятельности, то чаще всего с сокращениями сталкивались представители продуктовых команд (61 процент) и разработчики (61 процент), а наиболее активно прибегает к таким мерам бизнес для сфер транспорта (42 процента) и образования (38 процентов). Проще всего айтишникам удержаться в госсекторе (13 процентов), маркетинге (17 процентов) и промышленности (19 процентов).

За минувший год на увольнения чаще всего жаловались сотрудники по IT-инфраструктуре (20 процентов), а вот специалисты поддержки лучше других удерживались на работе (91 процент).

Как отмечается в материале, на рынке труда в IT сформировался явный дисбаланс. За лето работодатели разместили более 44 тысяч вакансий, при этом соискатели обновили 260 тысяч резюме. В результате процесс подбора специалистов стал заметно продолжительнее. Компании получили возможность тщательнее подходить к найму и искать тех, кто нужен.

Кроме того, эксперты отмечают, что можно говорить о прекращении роста числа сотрудников, теперь компании, напротив, сокращают численность IT-персонала и сворачивать амбициозные проекты. В следующем году ситуация, скорее всего, будет ухудшаться, а сокращения в первую очередь коснутся тех сотрудников и подразделений, которые не влияют напрямую на выручку бизнеса или не успели доказать свою эффективность.

Ранее отечественные IT-объединения попросили правительство и Госдуму не допустить отмены нулевого налога на покупку российского программного обеспечения (ПО). По их оценкам, в результате такого решения, многие компании обанкротятся, другие вынуждены будут остановить развитие, что в совокупности приведет к отъезду из страны десятков тысяч квалифицированных специалистов.

По предварительным данным, власти выразили готовность пересмотреть этот пункт и исключить его из поправок в Налоговый кодекс, которые проходят чтения в Госдуме.

