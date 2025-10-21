Российские IT-компании попросили спасения от налогов

РИА Новости: IT-ассоциации просят не отменять нулевой налог на покупку своего ПО

Отечественные IT-объединения обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой не допустить отмены нулевого налога на покупку российского программного обеспечения (ПО). Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.

Авторами писем выступили Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, ассоциация «МИТ — Мы ИТ» и ассоциация «Руссофт». Они подчеркнули, что сохранение нынешних преференций гарантирует развитие IT-отрасли в существующих экономических условиях и ускорит переход на использование отечественных программных решений.

В противном случае компании потеряют более 100 миллиардов рублей выручки, а темпы роста упадут с 20-25 процентов в год до 3-5 процентов. Основной причиной провала станет отказ большого количества организаций от перехода на отечественное ПО. Банки, госорганы, бюджетные организации, малый бизнес не смогут себе позволить оплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) и прекратят сотрудничество.

В результате разработчики не смогут довести свои продукты до уровня, сравнимого с иностранными аналогами, которые по-прежнему массово используются в России, причем зачастую бесплатно. В свою очередь, IT-компаниям придется пойти на сокращение кадров, что приведет к оттоку квалифицированных специалистов из страны.

Участники рынка готовится смириться с повышением тарифа на страховые взносы до 15 процентов, потому что считают такой рост издержек допустимым, но отмена нулевого НДС выглядит для них критичной.

Ранее другие IT-объединения написали письмо президенту страны Владимиру Путину с просьбой не лишать их налоговых льгот. По их оценкам, если все задуманное Минфином в рамках повышения доходов бюджета реализуется, многие компании разорятся, что приведет к падению сбора налогов, а другие станут увольнять сотрудников. По итогу отрасль может потерять до 40 тысяч специалистов.