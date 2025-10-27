Экономика
07:01, 27 октября 2025Экономика

Работодатели в России стали чаще вкладываться в сотрудников

Работодатели в РФ стали чаще вкладываться в сотрудников из-за дефицита кадров
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

На фоне дефицита кадров и усиления конкуренции за квалифицированных специалистов работодатели в России стали чаще вкладываться в развитие сотрудников. Об этом заявили аналитики hh.ru (копия исследования есть у «Ленты.ру»).

В условиях, когда стоимость найма выросла в разы, бизнесу становится выгоднее не только искать новых
сотрудников, а развивать и удерживать уже работающих. Поэтому компании все активнее закладывают в бюджеты средства на проверку и расширение навыков персонала. Медиана годовых инвестиций в это составляет 50-100 тысяч рублей — такие объемы позволяют снижать затраты на подбор, повышать вовлеченность команды и закрывать кадровые потребности за счет внутреннего роста.

Как отмечают аналитики, четверть компаний (24 процента) тратит на развитие сотрудников до 50 тысяч рублей в год. Порядка 15 процентов расходует от 50 до 100 тысяч, а 13 процентов — от 100 до 500 тысяч рублей. Крупные расходы при этом остаются редкостью: лишь восемь процентов работодателей тратят на эти цели от 500 тысяч рублей и более ежегодно.

В опросе приняли участие 724 представителя российских компаний, включая 117 работодателей из ИТ-сферы.

«Компании понимают: выгоднее вырастить нужного специалиста внутри, чем бесконечно искать нового. Все больше работодателей делают акцент на оценке навыков — это помогает точнее подбирать кандидатов, понимать, насколько действующие сотрудники соответствуют задачам бизнеса, и выстраивать программы их дальнейшего развития. Такой подход не только экономит ресурсы, но и укрепляет команду, повышает вовлеченность и снижает текучесть персонала. Компании, которые инвестируют в оценку, обучение и внутренний рост сотрудников, быстрее закрывают вакансии, удерживают сильных специалистов и формируют команду, способную расти вместе с бизнесом в долгосрочной перспективе», — пояснила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова.

Как показал опрос CRM-системы для рекрутинга Talantix, россияне называют ключевым условием доверия к компании детально и понятно прописанные условия вакансии. На втором месте оказались отзывы сотрудников и обратная связь (48 процентов), на третьем — узнаваемость бренда и репутация компании в интернете (38 процентов).

