Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:04, 18 сентября 2025Экономика

Россияне назвали признаки надежности работодателей

Talantix: Россияне доверяют компаниям с понятными прописанными условиями работы
Вячеслав Агапов

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Россияне называют ключевым условием доверия к компании детально и понятно прописанные условия вакансии. Признаки надежности работодателей назвали участники опроса CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru), копия исследования есть у «Ленты.ру».

Большая часть респондентов (70 процентов) называют главным признаком того, что компании можно доверять и что она действительно нуждается в сотруднике, детализированное описание вакансии. На втором месте оказались отзывы сотрудников и обратная связь (48 процентов), на третьем — узнаваемость бренда и репутация компании в интернете (38 процентов).

Порядка трети опрошенных ориентируются на скорость отклика: чем быстрее компания реагирует на сообщение соискателя, тем серьезнее она выглядит в его глазах. Для каждого пятого (19 процентов) важен тон общения рекрутера. Еще 17 процентов обращают внимание на оформление вакансии: наличие реальных фото и видео, использование фирменного стиля. Реже упоминались количество других вакансий от компании (15 процентов), прозрачность в том, как рекрутер получил резюме и контакты (11 процентов) и выбранный канал связи (6 процентов).

«Для соискателей важно понимать, что за компанией стоят реальные люди, процессы и ответственность. Подробное и грамотное описание вакансии, быстрая и уважительная коммуникация, репутация на рынке — это фундамент доверия», — пояснила Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова назвала самым благоприятным периодом для смены работы конец года. В это время на рынке труда идеальные условия для поиска работы создают сразу несколько благоприятных факторов: после летнего спада, связанного с сезоном отпусков, сентябрь и октябрь становятся месяцами активного рекрутинга. Компании возвращаются к полноценной работе, утверждают бюджеты и бизнес-планы на следующий год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе допустили скорую потерю ВСУ важнейшего города

    Россиянка сняла на видео десятки насекомых в чемодане на Бали и напугала подписчиков

    Мужчина забыл отключить микрофон во время совещания и разрушил свою репутацию

    Путин поручил шить военную форму из российских тканей

    Поставки подержанных автомобилей из одной страны резко взлетели

    Названа особенность ядерного арсенала США

    В США поставили точку в конфликте на Украине

    Россиянка завершила конфликт с бывшим мужем похищением ребенка

    Госдума одобрила законопроект об освобождении от платы за капремонт

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости