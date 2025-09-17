Россияне назвали признаки надежности работодателей

Россияне называют ключевым условием доверия к компании детально и понятно прописанные условия вакансии. Признаки надежности работодателей назвали участники опроса CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru), копия исследования есть у «Ленты.ру».
Большая часть респондентов (70 процентов) называют главным признаком того, что компании можно доверять и что она действительно нуждается в сотруднике, детализированное описание вакансии. На втором месте оказались отзывы сотрудников и обратная связь (48 процентов), на третьем — узнаваемость бренда и репутация компании в интернете (38 процентов).
Порядка трети опрошенных ориентируются на скорость отклика: чем быстрее компания реагирует на сообщение соискателя, тем серьезнее она выглядит в его глазах. Для каждого пятого (19 процентов) важен тон общения рекрутера. Еще 17 процентов обращают внимание на оформление вакансии: наличие реальных фото и видео, использование фирменного стиля. Реже упоминались количество других вакансий от компании (15 процентов), прозрачность в том, как рекрутер получил резюме и контакты (11 процентов) и выбранный канал связи (6 процентов).
«Для соискателей важно понимать, что за компанией стоят реальные люди, процессы и ответственность. Подробное и грамотное описание вакансии, быстрая и уважительная коммуникация, репутация на рынке — это фундамент доверия», — пояснила Марина Хадина, директор по развитию Talantix.
Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова назвала самым благоприятным периодом для смены работы конец года. В это время на рынке труда идеальные условия для поиска работы создают сразу несколько благоприятных факторов: после летнего спада, связанного с сезоном отпусков, сентябрь и октябрь становятся месяцами активного рекрутинга. Компании возвращаются к полноценной работе, утверждают бюджеты и бизнес-планы на следующий год.