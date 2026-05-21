Инфляция в России замедлилась до минимума с конца 2022-го — что будет с ипотекой и кредитамиМнение экономиста
Замедление годовой инфляции
Как объяснил ЦБ, инфляция замедлилась в основном за счет продуктов. Стали медленнее дорожать овощи и фрукты, масло, жиры.
Также инфляция серьезно замедлилась в туризме и транспортной сфере и услугах связи. При этом в целом цены в сфере услуг растут стремительно — на 9,9% в годовом выражении.
Вторая дефляция за год
Вместе с этим Росстат уже второй раз в 2026 году зафиксировал дефляцию, она произошла на неделе с 13 по 18 мая и составила 0,02%. Первая наблюдалась с 28 апреля по 4 мая и была на том же уровне — 0,02%.
Снижение цен обеспечили огурцы и помидоры: в середине мая они подешевели на 10,9 и 8,6% соответственно.
Это сезонный фактор: весной тепличных овощей становится больше, поэтому цены на них падают.
Минус 0,02% — цифра небольшая, но важен сам тренд: еще месяц назад цены активно росли. Данные Росстата показывают, что в начале апреля недельный рост составлял 0,19%, затем три недели цены стояли на месте, а теперь официально пошли вниз.
При этом в годовом выражении инфляция все еще высокая. По оценке Минэкономразвития, на 4 мая она составила 5,6%. Это значит, что за последние 12 месяцев товары в России подорожали более чем на пять процентов, и одна неделя с дешевыми овощами общую картину не меняет.
Экономист Никита Мячин объясняет, что так бывает: несмотря на общий тренд (цены из года в год растут), если замерять инфляцию каждую неделю, можно обнаружить парадоксальное снижение цен из-за удешевления каких-то определенных категорий.
В данном случае — некоторых овощей.
Что это значит для россиян
Кажется, что если цены идут вниз, то это очень хорошо, по крайней мере для покупателей. Но на самом деле все сложнее.
С одной стороны, говорит экономист Мячин, если мы будем часто видеть новости о дефляции или рекордном замедлении инфляции — на этой неделе, на следующей, через месяц, — это будет говорить о том, что ключевая ставка, вероятно, слишком высока для роста экономики. И дальше ЦБ может ее снижать.
У него будет больше стимулов сделать ставку не 14%, а, скажем, 12% к концу года, пояснил эксперт.
Если говорить о российской экономике, текущие новости о снижении инфляции и даже дефляции — это скорее хорошо. Это сигнал к тому, что ставку, вероятно, будут снижать быстрее, чем мы ожидали. А значит, мы сможем гораздо быстрее взять ипотеку или кредит на автомобиль. Экономике от этого будет только легче и лучше, и нам с вами тоже, потому что снижение ставки означает, что цены перестали расти так быстро.
Вопрос только в устойчивости и силе тренда. Например, когда цены постоянно идут вниз — это уже не очень хорошо. Люди перестают тратить деньги. Зачем покупать телевизор или машину сегодня, если завтра они станут дешевле?
Отрицательная инфляция демотивирует инвестиции, а в долгосрочной перспективе это негативно для экономического роста.
Падение спроса запускает цепную реакцию, которая бьет по кошелькам обычных людей. Компании меньше зарабатывают, поэтому они вынуждены сокращать производство, резать зарплаты и увольнять сотрудников.
В итоге цены падают, но покупать товары людям становится не на что из-за растущей безработицы. Поэтому Центробанк, когда борется с инфляцией, стремится не к максимально низким ценам, а к их умеренному росту — около 4% в год.
Хорошая новость в том, что дефляция — это именно устойчивое падение цен, а не раз в год. Поэтому экономисты называют текущую ситуацию другим термином — дезинфляцией.
Что такое дезинфляция
Дезинфляция — это ситуация, когда цены продолжают расти, но делают это гораздо медленнее, чем раньше. Она может происходить, например, на фоне укрепления национальной валюты.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объясняет, что снижение показателя на 0,02% — это слишком мало для реальной дефляции. Тем более обеспечено оно удешевлением овощей, а не охлаждением всей экономики.
По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая белокочанная капуста выросла в цене на 2,8%, лук — на 1,3%.
Из непродовольственных товаров подорожали спички (на 1%) и топливо (+0,1%). А сильнее всего взлетели цены на отдых: поездки на Черноморское побережье прибавили сразу 8,5%.
Что делать с деньгами во время дефляции и инфляции
Текущее замедление цен может повлиять на решение Центробанка по ключевой ставке. Ближайшее заседание запланировано на 19 июня. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов предполагает, что ЦБ продолжит осторожно смягчать монетарную политику, то есть снижать ставку.
Наиболее вероятным шагом пока выглядит снижение ставки еще на 50 базисных пункта, до 14,0%. Более резкое снижение пока выглядит преждевременным из-за устойчивого роста цен в услугах, повышенных ожиданий населения и внешних рисков.
Если ставка пойдет вниз, за ней последуют проценты по вкладам и кредитам. Пока тренд на замедление инфляции сохраняется, аналитики советуют адаптировать под это свои финансовые планы.
Будьте готовы к сокращениям. При любом экономическом торможении (будь то дефляция или дезинфляция) возрастают риски увольнений. Если у вас есть кредиты с плавающей ставкой, оцените, потянете ли вы платеж, если доходы временно упадут.
Разделите сбережения на безопасные и рискованные. Из-за возможного снижения ставок доходность вкладов и облигаций начнет падать. Но на фоне общего торможения цен реальный доход от консервативных инструментов останется приемлемым.
Часть денег можно перевести в более рискованные активы — акции, фонды, но стоит помнить о высокой волатильности рынков.
Не откладывайте важные покупки в рублях в ожидании дальнейшего падения цен. Цены на разные категории товаров меняются неравномерно. То, что сегодня подешевели огурцы, не значит, что завтра станут дешевле смартфоны или иномарки.
Если вы копили на крупную покупку, сверьтесь с приоритетами и не ждите глобальной дефляции — ее, скорее всего, не будет.
