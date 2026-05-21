Замедление годовой инфляции

Как объяснил ЦБ, инфляция замедлилась в основном за счет продуктов. Стали медленнее дорожать овощи и фрукты, масло, жиры.

Также инфляция серьезно замедлилась в туризме и транспортной сфере и услугах связи. При этом в целом цены в сфере услуг растут стремительно — на 9,9% в годовом выражении.

Вторая дефляция за год

Вместе с этим Росстат уже второй раз в 2026 году зафиксировал дефляцию, она произошла на неделе с 13 по 18 мая и составила 0,02%. Первая наблюдалась с 28 апреля по 4 мая и была на том же уровне — 0,02%.

Снижение цен обеспечили огурцы и помидоры: в середине мая они подешевели на 10,9 и 8,6% соответственно.

Это сезонный фактор: весной тепличных овощей становится больше, поэтому цены на них падают.