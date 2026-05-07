Подписал и пожалел. Как работает период охлаждения по кредиту, страховке и не толькоРазбираемся вместе с юристами
Что такое период охлаждения и зачем он нужен
Период охлаждения — это установленный законом срок, в течение которого можно отказаться от услуги или товара. Он работает с кредитами и страховками.
При этом по той же логике можно отказываться от покупок в интернет-магазинах, но формально период охлаждения здесь не при чем, это разрешает закон о защите прав потребителей. Механизм похожий, основание другое — и сроки тоже отличаются.
Это тот редкий случай, когда закон дает нам официальное право на паузу и возможность передумать, не теряя при этом своих денег.
Период охлаждения помогает решить две задачи:
Защититься от мошенничества. У жертвы аферистов появляется время осознать, что взять кредит его убедили мошенники, а не «спецслужбы» и «Центробанк».
Отказаться от навязанных услуг. Если при оформлении займа в банке вам добавили ненужную страховку, вы можете расторгнуть этот договор уже после того, как ушли из отделения.
Сроки отказа от услуг и товаров
|Категория сделки
|Срок для отмены
|Кредиты и займы от 50 000 до 200 000 ₽
|4 часа
|Кредиты и займы свыше 200 000 ₽
|48 часов
|Страхование в дополнение к кредиту
|30 дней
|Добровольное страхование (каско, жизнь и др.)
|14 дней
|Товары, купленные в интернет-магазине (по закону о защите прав потребителей)
|7 дней после получения
Далее расскажем, как работает период охлаждения в каждом конкретном случае
Кредиты и займы
С 1 сентября 2025 года банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны выдерживать паузу между подписанием договора и зачислением денег на счет заемщика. Срок зависит от суммы:
- от 50 до 200 тысяч рублей — не менее 4 часов,
- свыше 200 тысяч — не менее 48 часов.
Есть исключения. Период охлаждения [не применяется](https://www.cbr.ru/faq/information_security/cooling-off_period/), если вы:
- берете кредит до 50 тысяч рублей;
- покупаете товары или услуги в кредит, лично присутствуя в магазине или организации.
- берете ипотеку, образовательный кредит или автокредит с перечислением средств дилеру — юридическому лицу;
- хотите получить кредит с поручителями или несколькими созаемщиками;
- хотите получить рефинансирование кредита без увеличения суммы долга;
- назначили уполномоченное лицо для подтверждения договора не позднее чем за 2 дня до его заключения.
По словам юриста Исмаила Исмаилова, смысл паузы — дать человеку время, а не замедлить каждую сделку.
Банк обязан уведомить заемщика о праве отказаться от кредита и указать, куда обращаться. Уведомление приходит на «Госуслуги» через квалифицированное бюро кредитных историй.
Как отказаться от кредита
Обратитесь в банк или МФО в течение периода охлаждения, напишите заявление об отказе от договора. Если деньги еще не поступили, договор расторгается без последствий. Если уже зачислены, у вас есть 14 дней на возврат потребительского кредита.
Но придется заплатить проценты за фактические дни пользования кредита.
А повлияет ли это на кредитную историю? Формально отказ от одобренного кредита не может быть основанием для снижения скорингового балла.
Но если человек *регулярно берет кредиты и тут же отказывается от них, банки смотрят на такого заемщика настороженно. Ему могут дать кредит по повышенной ставке или вовсе отказать в ссуде.
Частые запросы на получение кредитов с быстрым возвратом, отказы от одобренных займов в рамках периода охлаждения или постоянные запросы в бюро кредитных историй могут стать негативным фактором при оценке кредитоспособности заемщика. Импульсивные заемщики смогут получить кредит, однако банк может пересмотреть ставку в сторону увеличения или сократить кредитный лимит, осознавая риски работы таким клиентом.
Что делать, если кредит оформили мошенники
Допустим, вам ни с того ни с сего приходит уведомление о новом кредите, который вы не брали. Какой порядок действий?
- Сразу звоните на горячую линию банка, сообщаете об отказе от договора
- Пишете заявление. Понадобятся паспорт и номер договора.
- Дополнительно подайте заявление в полицию и уведомите бюро кредитных историй.
Проблема в том, что мошенники уже адаптировались, и период охлаждения спасает далеко не всегда, отметила юрист Евгения Боднар. Они могут удержать жертву в состоянии стресса все 48 часов, не давая ей даже возможности передумать.
Юрист Исмаилов называет это «эффектом храповика»: как только человек согласился на первый шаг, спровоцированный мошенником, каждый следующий дается легче. Они могут убедить даже снять самозапрет на кредиты — достаточно заявление. «Белым пятном» в этой схеме остаются остаются микрозаймы до 50 тысяч рублей — на них не распространяется период охлаждения.
Страховка, навязанная с кредитом
Часто вместе с кредитом россиянам предлагают застраховать жизнь, здоровье, или потерю работы. Страховку нередко включают в пакет документов так, что заемщик подписывает, не разобравшись. А стоимость полиса при этом включается в тело кредита — и на нее тоже набегают проценты.
Между тем у заемщика есть 30 дней с момента заключения договора, чтобы от нее отказаться.
Именно в сфере страхования создана наиболее успешная практика применения периода охлаждения. В первом полугодии 2025 года россияне расторгли со страховщиками 3,7 млн договоров.
рублей на такую сумму россияне расторгли договоры со страховщиками только в первом полугодии 2025 года, подсчитало Национальное рейтинговое агентство (НРА)
Порядок отказа от страховки регулируется указанием Центробанка. Чтобы вернуть деньги, нужно подать письменное заявление в страховую компанию — не в банк, а именно в страховую.
Если страховой случай за это время не наступил, премию обязаны вернуть в полном объеме .После окончания периода охлаждения — страховая вправе удержать часть пропорционально сроку действия полиса.
Но прежде чем отказываться от страховки, важно перечитать кредитный договор. Банки нередко прописывают условие, по которому без страховки ставка по кредиту автоматически вырастает — иногда на 3–5 процентных пунктов.
Экономя на страховом полисе, вы можете переплатить по самому кредиту. С ипотекой все еще строже: страхование предмета залога — то есть недвижимости — обязательно по закону, от него отказаться нельзя.
Страхование жизни и здоровья при ипотеке формально добровольное. Но если его нет, банк почти повышает ставку.
Добровольное страхование
Если вы самостоятельно оформили страховой полис и передумали — у вас есть 14 дней, чтобы отказаться от него без каких-либо последствий. Это стандартный период охлаждения для всех видов добровольного страхования физлиц: страхование жизни, имущества, здоровья, от несчастных случаев, гражданской ответственности.
Регулятор намеренно дал заемщикам больше времени именно потому, что страховка при кредите нередко оформляется в условиях давления: человек хочет получить деньги, менеджер торопит, отказаться психологически сложно.
Стандартных двух недель может быть слишком мало, чтобы спокойно взвесить необходимость страховки, изучить условия.
Исключения тоже есть. Период охлаждения не распространяется:
- на медицинское страхование иностранцев,
- на россиян, выезжающих за рубеж,
- на страхование профессиональной ответственности и на международные системы страхования автогражданской ответственности («Зеленая карта»).
Механизм отказа тот же, нужно писать заявление в страховую компанию. Если страховой случай в этот период не наступал — премию вернут полностью или частично в зависимости от даты обращения.
Интернет-магазины и цифровые подписки
Возврат товаров из интернет-магазинов регулирует закон о защите прав потребителей — но логика та же: у вас есть право передумать и отказаться от товара или услуги. По общему правилу товар надлежащего качества можно вернуть в течение 14 дней с момента покупки, если он не был в употреблении и сохранил товарный вид.
Для интернет-магазинов срок составляет 7 дней после получения.
Если продавец не предоставил письменную информацию о порядке и сроке возврата, этот срок автоматически увеличивается до 90 дней.
Сложнее с цифровыми продуктами — подписками, онлайн-курсами, стриминговыми сервисами. Здесь часто возникает спор о том, считается ли услуга оказанной в момент открытия доступа к платформе.
Исмаил Исмаилов обращает внимание на следующее правило: доказывать в суде, что услугу оказали качественно и в полном объеме, обязан продавец.
Допустим, у вас подписка на онлайн-кинотеатр или образовательный курс. Но вы даже не заходили в личный кабинет, не смотрели ни один урок и практически не пользовались сервисом. Предположим, вы или сам сервис это как-то зафиксировали.
Если вы посмотрели лишь 10% материалов или вообще ничего не смотрели, а продавец утверждает, что доступ был открыт, а значит услуга оказана в полном объеме, то есть хорошие шансы добиться решения суда в свою пользу.
Юрист советует в таких ситуациях фиксировать активность на платформе, сразу при обнаружении ненужной подписки обращаться к продавцу с письменным требованием о возврате, а при отказе — в Роспотребнадзор.
Также вы имеете право отказаться от цифрового продукта надлежащего качества в течение семи дней и потребовать полностью вернуть деньги.
Недвижимость
После волны исков по «схеме Долиной» в Госдуме и Генпрокуратуре предложили ввести период охлаждения и для сделок с недвижимостью — сроком 7 дней. Спикер Госдумы Вячеслав Володин публично поддержал инициативу, Генпрокуратура направила соответствующие поправки в закон.
Пока что их не приняли.
Главное
Период охлаждения — законное право передумать и не брать кредит и страховку. То же самое работает с покупками обычных товаров и подписками, но регулирует их закон о правах потребителей.
При займе от 50 до 200 тысяч рублей период охлаждение составит 4 часа. Если больше — 48 часов (2 дня).
На отказ от страховки при оформлении кредита дают 30 дней. В остальных случаях — 14 дней. Заявление нужно писать в страховую, а не в банк.
По общему правилу некоторые товары можно вернуть в магазин в течение 14 дней. Если покупали в интернете — дается 7 дней или 90, если продавец не уведомил о порядке возврата.
В случае с цифровыми подписками добиться возврата сложнее, но реально — особенно если вы не пользовались услугой и можете это подтвердить.