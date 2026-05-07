«А что, если получится?» 5 упражнений, которые помогут раскрыть потенциал
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Как понять, что ваш потенциал раскрыт не полностью
Самый точный маркер нераскрытого потенциала — чувство неудовлетворенности своим образом жизни, говорит клинический психолог, коуч ICF Артем Ступак.
Это когда текущая жизнь и повседневные роли слабо совпадают с вашими глубинными ценностями и представлениями о «своем» пути.
Американский психолог Э. Тори Хиггинс еще в 1980-х годах разработала теорию самонесоответствия. Она выявила, что несоответствие между реальным «я» и желаемым или «истинным» собой снижает психологическое благополучие.
Например, вы можете быть успешны в том, чем занимаетесь, но периодически ловите себя на мысли, что можете больше. Или ощущаете себя не на своем месте, но не пытаетесь что-то поменять из страха, что не получится.
«Красные флаги» нераскрытого потенциала:
- Зависть
Ситуации, когда вы завидуете чужим достижениям или образу жизни, могут указывать на разрыв между вашим текущим положением и значимыми для вас ориентирами и идеалами. Это не «плохое» чувство само по себе, а сигнал о ваших ценностях и желаемых ролях.
- Обесценивание своих достижений
Если требования к себе высоки, а хвалить себя вы не привыкли, собственный успех вы можете воспринимать как «случайность», а решенные задачи как то, с чем «любой бы справился».
- Хроническая усталость
Длительная усталость без явной перегрузки, бессонница, стремление «заедать» напряжение или снимать его алкоголем могут быть маркером того, что человек играет бессмысленные для себя роли и не видит, как из настоящего прийти к тому будущему, которое ему на самом деле нужно.
Важно: хроническая усталость и изменения аппетита могут быть симптомами соматических и психических заболеваний. Если вас беспокоят такие симптомы, сначала стоит показаться врачу.
- Страх перемен
Если вопрос «Чего вы на самом деле хотите?» вызывает раздражение, ступор или желание сменить тему, возможно, вы старается избежать неопределенности и не хотите пересматривать привычное представление о себе. Это может стать «точкой входа» в работу с нераскрытым потенциалом.
Есть заблуждение, что раскрыть потенциал значит резко рвануть вперед. На самом деле быстрый старт может закончится разочарованием и выгоранием.
Устойчивые изменения формируются через повторяющиеся действия и привычки, а не за счет единичных «рывков».
Исследование австралийских ученых 2024 года показало, что привычки могут начать формироваться примерно через два месяца. Но это не универсальная цифра: у разных людей показатель значительно различается.
С чего начинается раскрытие потенциала
Потенциал — это ваши способности, качества, ценности и то, что для вас важно в жизни.
Раскрыть потенциал значит понять, в чем именно ваша сила и отличие:
- что у вас получается легче, чем у других;
- за что вас чаще всего отмечают;
- где вы показываете лучший результат.
И постепенно выстраивать жизнь в соответствии с этими знаниями.
Все эти ответы уже есть в вашем опыте. Но когда человек долго живет по инерции, фокус смещается на задачи и обязательства, а собственные сильные стороны уходят на второй план.
Потенциал проявляется, когда человек перестает жить по инерции и начинает опираться на свои сильные стороны. И главный вопрос здесь не «Могу ли я больше?», а «Где я продолжаю выбирать меньше, чем способен?».
Раскрыть потенциал можно только практикой: ставить цели, пробовать новые роли и постепенно строить тот образ жизни, который хочется.
Многие пытаются «разобраться в себе», но потенциал не раскрывается через размышления. Он раскрывается через действие. Пока нет задач, которые требуют нового уровня, этот уровень не включается.
Если вы готовы двинуться дальше, наши эксперты-коучи составили для вас инструкцию, как раскрыть потенциал.
5 упражнений на раскрытие потенциала
Только упражнениями потенциал не раскрыть, но они могут стать хорошим подспорьем, особенно в начале пути: помогут выявить сильные стороны и области, где ожидания и реальность не совпадают. Артем Ступак предлагает 5 эффективных практик.
Упражнение 1. «Колесо баланса»
Возьмите лист, нарисуйте круг, разделите на 8 секторов: здоровье, отношения, финансы, карьера, саморазвитие, хобби, творчество, духовность.
Можно дать этим секторам свои названия. Исходите из того, что важно и ценно конкретно вам.
Оцените каждый сектор от 0 до 10 — насколько вы реализованы в каждой сфере жизни. Главное, не хватайтесь за самый низкий сектор. Работайте с тем, где разрыв между «как есть» и «как хочу» вызывает самую сильную эмоциональную реакцию. Там ваша энергия.
Упражнение 2. «Три версии себя»
Сядьте в тишине и опишите на бумаге три варианта:
- кем вы были 5 лет назад;
- кто вы сейчас;
- кем вы будете через 5 лет, если ничего не поменяете.
Прочитайте вслух. Если третья версия вас пугает или расстраивает — это сигнал для изменений. Мозг начинает работать, когда видит разрыв между желаемым и инерционным сценарием.
Упражнение 3. «Дневник энергии»
Две недели подряд записывайте в течение дня: какое занятие дало энергию, какое забрало. Без оценок «правильно/неправильно».
Через 14 дней у вас на руках будет карта вашей подлинной мотивации. Потенциал всегда раскрывается через то, что дает энергию, а не через то, что «надо».
Упражнение 4. «Метод маленьких обязательств»
В системной работе важно не пытаться перевернуть жизнь «за выходные» или «с понедельника».
Сделайте маленький шаг, который, возможно, откладывали очень давно, но который вы точно осилите. Повторяйте эту практику 30 дней подряд.
Приучайте себя выходить из привычного образа жизни, мышления и действий. Мозг формирует новую нейронную связь, и дальше включается эффект домино.
Упражнение 5. «А что, если получится?»
Задавайте себе этот вопрос регулярно и отслеживайте, что вызывает у вас сопротивление, говорит Артем Ступак. Там, где сопротивление самое сильное, — там ваш реальный рост.
Мы привыкли бояться провала, но на самом деле большинство людей подсознательно боится успеха, потому что успех требует перестройки всей жизни, окружения, идентичности.
Что еще может помочь
Конкретные шаги чуть выше текущего уровня. Например:
- взять задачу сложнее, чем обычно;
- попробовать новый формат;
- взяться за дело, которое давно откладывали.
Если в процессе появляется напряжение — это значит, что вы вышли за пределы привычного. Именно в этой точке раскрывается потенциал и начинается реальный рост, говорит Юлия Кузнецова.
Важно всегда держать в голове, что потенциал — это мышца, которую надо по чуть-чуть тренировать каждый день. Но в процессе тренировок вы не становитесь кем-то другим. Наоборот: вы перестаете быть кем-то вместо себя, и приходите к гармоничному самоощущению.