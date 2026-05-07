Обесценивание своих достижений

Если требования к себе высоки, а хвалить себя вы не привыкли, собственный успех вы можете воспринимать как «случайность», а решенные задачи как то, с чем «любой бы справился».

Хроническая усталость

Длительная усталость без явной перегрузки, бессонница, стремление «заедать» напряжение или снимать его алкоголем могут быть маркером того, что человек играет бессмысленные для себя роли и не видит, как из настоящего прийти к тому будущему, которое ему на самом деле нужно.

Важно: хроническая усталость и изменения аппетита могут быть симптомами соматических и психических заболеваний. Если вас беспокоят такие симптомы, сначала стоит показаться врачу.

Страх перемен

Если вопрос «Чего вы на самом деле хотите?» вызывает раздражение, ступор или желание сменить тему, возможно, вы старается избежать неопределенности и не хотите пересматривать привычное представление о себе. Это может стать «точкой входа» в работу с нераскрытым потенциалом.