Можно ли засудить за ИИ-контент, выдаваемый за реальный? Отвечают юристы

Что происходит с законом о маркировке ИИ

Пока закон о маркировке ИИ в России только находится в разработке. Еще в ноябре 2025 года депутаты Госдумы внесли инициативу, где предлагали обязать соцсети, видеохостинги и сайты помечать видео, фото, аудио и текст, созданные нейросетями. Требование о маркировке ИИ-контента даже вошло в рамочный законопроект о регулировании ИИ в России.

Однако 15 апреля 2026 года Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал отклонить законопроект об обязательной маркировке контента, сгенерированного ИИ.

Первый зампред IT-комитета Антон Горелкин пояснил решение так: «Учитывая, с какой скоростью появляется ИИ-контент, боюсь, что в момент принятия подобной нормы отмаркировать придется уже 90% всего интернета». Кроме того, отдельный законопроект якобы не нужен, если это требование таки будет в общем рамочном законе от правительства.