5. Контроль контента и ограничение функций

Сервисы должны:

блокировать противоправный контент;

не допускать манипуляции пользователями и навязывания определенного мировоззрения;

учитывать «традиционные ценности».

Этот пункт — одно из ключевых отличий российской модели регулирования от европейской, отмечают юристы. И он же может стать камнем преткновения.

На Западе, например, дискриминацией могут считать просьбу сгенерировать изображение счастливой семьи из белокожих мужчины и женщины — некоторые нейросети прямо отказывают на такие запросы. А в России, напротив, какие-то вариации семьи, кроме классической м+ж, могут счесть нарушением законов против ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) и дискриминацией традиционных ценностей.

Такая разница подходов создает риски, что какие-то модели просто не пройдут фильтр цензуры.

6. Изменения в авторском праве

С точки зрения авторского права закон фиксирует важный принцип: результаты, созданные с помощью ИИ, могут охраняться — но только если они действительно оригинальны, объяснил юрист Антон Палюлин.

Здесь он опирается на уже существующую логику Гражданского кодекса. В российском праве объектом авторских прав считается только результат творческого труда человека. Например, фотографии защищаются — но не любые, а те, где есть выбор автора: композиция, свет, ракурс, момент съемки. А вот снимок документа или кадр с камеры наблюдения — это просто фиксация факта, без творчества, и под защиту не попадает.

Эту же границу закон переносит на ИИ. Ключевой вопрос — есть ли в результате вклад человека. Если пользователь просто нажал кнопку — с защитой будут проблемы. Если же он работает как автор — придумывает промпты, отбирает, комбинирует и дорабатывает результат, — такие работы могут считаться произведением. Но как это доказывать — большой вопрос .

Отдельно закрепляется право использовать чужие материалы для обучения ИИ без согласия правообладателя — если доступ к ним получен законно. Для креативных индустрий это двойственная история: с одной стороны, работы художников, писателей и музыкантов могут использоваться для обучения моделей, с другой — собственные ИИ-результаты при наличии творческого вклада тоже получают защиту.