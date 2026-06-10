А вот если вы с начальником договорились о выходном пособии, то сумма в пределах трех средних заработков налогом не облагается. Вы получите эти деньги на руки чистыми. Для работников Крайнего Севера этот лимит увеличен до 6 окладов.

Как формат увольнения меняет итоговую сумму

Если вы уходите сами, дополнительных денег не будет — компания отдаст только заработанное. При официальном сокращении штата закон гарантирует вам до трех средних заработков сверху. А увольнение по соглашению сторон — это переговоры, где вы сами договариваетесь с начальством о сумме отступных.

Что вы получите при уходе по собственному желанию

Закон не обязывает компанию платить вам выходное пособие. Но вы должны получить все премии и бонусы, если выполнили план. Главная проблема здесь — премии «на усмотрение руководства».

Во многих компаниях оклад составляет лишь часть дохода, а остальное выдают в виде добровольной надбавки. Если начальство решит сэкономить, оно может законно отказать в выплате премиальной части уходящему сотруднику.

Доказать свое право на эти деньги сложно, поэтому перед подачей заявления внимательно изучите внутреннее положение о премировании.

Какие деньги принесет официальное сокращение штата

Сокращение — долгая и очень накладная процедура для компании. Работодатель обязан предупредить вас за два месяца и выплатить средний месячный заработок при уходе. Если вы не найдете новую работу, компания добавит оплату еще за два месяца.