С деньгами на выход. Сколько вам должны заплатить при увольнении в 2026 году
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Какие выплаты положены в любом случае
Независимо от причины ухода работодатель обязан рассчитать вас в последний рабочий день. Вы точно получите обычную зарплату за отработанные дни, компенсацию за все неиспользованные отпуска и честно заработанные премии. А вот дополнительные оклады в виде выходного пособия по умолчанию не платят.
Когда речь заходит о компенсациях, в документах часто мелькает термин «средний заработок». Важно понимать, что это не ваш голый оклад. Чтобы его посчитать, бухгалтерия суммирует все ваши доходы за 12 месяцев, включая регулярные надбавки и премии, а затем делит на количество отработанных дней.
Но здесь кроется частая ошибка: социальные выплаты в эту формулу не входят. Оплаченные больничные или декретные при определении среднего заработка не учитывают. Поэтому итоговая цифра для расчета увольнительных часто отличается от той суммы, которую вы привыкли ежемесячно видеть на зарплатной карте.
ВАЖНО
Не забудьте про налоги. С компенсации за неизрасходованный отпуск удержат стандартные 13% НДФЛ.
А вот если вы с начальником договорились о выходном пособии, то сумма в пределах трех средних заработков налогом не облагается. Вы получите эти деньги на руки чистыми. Для работников Крайнего Севера этот лимит увеличен до 6 окладов.
Как формат увольнения меняет итоговую сумму
Если вы уходите сами, дополнительных денег не будет — компания отдаст только заработанное. При официальном сокращении штата закон гарантирует вам до трех средних заработков сверху. А увольнение по соглашению сторон — это переговоры, где вы сами договариваетесь с начальством о сумме отступных.
Что вы получите при уходе по собственному желанию
Закон не обязывает компанию платить вам выходное пособие. Но вы должны получить все премии и бонусы, если выполнили план. Главная проблема здесь — премии «на усмотрение руководства».
Во многих компаниях оклад составляет лишь часть дохода, а остальное выдают в виде добровольной надбавки. Если начальство решит сэкономить, оно может законно отказать в выплате премиальной части уходящему сотруднику.
Доказать свое право на эти деньги сложно, поэтому перед подачей заявления внимательно изучите внутреннее положение о премировании.
Какие деньги принесет официальное сокращение штата
Сокращение — долгая и очень накладная процедура для компании. Работодатель обязан предупредить вас за два месяца и выплатить средний месячный заработок при уходе. Если вы не найдете новую работу, компания добавит оплату еще за два месяца.
Именно поэтому руководство часто хитрит. Сотрудникам говорят о тяжелых временах и просят написать заявление по собственному желанию.
Для вас это абсолютно невыгодно: вы сразу теряете право на гарантии от компании. Никогда не спешите с заявлением, если речь идет о сокращении штата.
Сколько можно получить по соглашению сторон
Это идеальный вариант, когда компания сама просит вас уйти или закрывает должность. Размер выплат здесь не определен заранее. Вы и работодатель сами договариваетесь о компенсации и фиксируете ее в документе.
Чаще всего компании соглашаются выплатить от одного до трех средних заработков.
Например, если ваш средний доход составляет 60 тысяч рублей, то компенсация в два оклада даст вам дополнительно 120 тысяч рублей к стандартному расчету.
Выплата этих денег — не обязанность работодателя, а результат ваших переговоров.
Как обсуждать сумму отступных и правильно вести переговоры
Перед походом к начальству поднимите трудовой договор и положение об оплате. Иногда там изначально прописаны гарантии, о которых вы просто забыли. Поговорите с уже ушедшими коллегами — это даст вам лучшее представление о порядках в компании, чем любые законы.
В кабинете директора опирайтесь на факты. Напомните про свой стаж работы, наличие детей или время, которое уйдет на поиск новой должности в вашем городе.
Обязательно учитывайте, что при увольнении вы теряете не только деньги, но и льготы: медицинскую страховку, компенсацию проезда или бесплатное питание. Это весомый повод просить отступные.
Диалог можно выстроить так: «Я рассматриваю вариант увольнения по соглашению сторон. Хотел бы обсудить компенсацию — это поможет мне спокойно искать работу, а я взамен оперативно и без конфликтов передам текущие дела. Думаю, разумно обсудить сумму в районе двух средних заработков».
Работодателю часто проще заплатить, чем иметь дело с саботирующим и недовольным сотрудником.
Иногда руководитель отказывается платить и ставит ультиматум: «Или уходишь бесплатно сам, или найдем причину и уволим за нарушения».
Важно знать: одного желания директора мало. Увольнение по дисциплинарным причинам — это сложная бюрократическая процедура с актами и объяснительными. Если вы не совершали грубых проступков, суд легко отменит такое решение, восстановит вас и заставит компанию выплатить компенсацию.
Поэтому никогда не поддавайтесь панике и не подписывайте документы под давлением. Возьмите паузу и изучите претензии.
Когда вы понимаете свои права и не боитесь обсуждать условия, выше шансы уйти со справедливой денежной подушкой.