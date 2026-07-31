Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
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Можно ли застраховаться от БПЛА и почему стандартный полис не работает
Формально — можно. Но через обычный полис защиты имущества это не работает, и дальше вы поймете почему.
Отдельного продукта «страхование бизнеса от БПЛА» на российском рынке не существует. Ущерб от дронов страховщики относят к рискам «терроризм» и «диверсия» либо к «военным рискам». А вокруг этих категорий при классическом страховании выстроена система исключений.
По закону, страховщик освобождается от выплаты, если убыток связан с военными действиями. Страховые компании часто ссылаются именно на это норму, отказывая в компенсации после атаки БПЛА или падения обломков.
Что говорит Верховный суд
Позиция Верховного суда РФ дает бизнесу весомые аргументы. В определении от 3 февраля 2025 года суд рассмотрел ситуацию: предприятие из Белгородской области получило повреждения от атаки, следствие возбудило дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Страховая отказала, сославшись на «военные действия».
Верховный суд решил иначе. Военных действий в правовом смысле на территории не ведется, никакие соответствующие режимы на всей территории не действуют, а вред причинен противоправными действиями третьих лиц. Значит, норма статьи 964 ГК неприменима (за исключением новых субъектов РФ) и отказ в выплате незаконен.
Квалификация события
Физический ущерб сам по себе не означает автоматическую выплату. Решают два фактора: юридическая квалификация события правоохранительными органами и точные формулировки в вашем договоре.
Один и тот же прилет по вашему объекту может стать:
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страховым случаем, если МВД или Следком выдадут справку с формулировкой «имущество повреждено в результате падения беспилотного летательного аппарата»;
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не страховым случаем, если то же событие квалифицируют по ст. 205 УК РФ (теракт) или ст. 281 УК РФ (диверсия), а в договоре нет отдельного расширения на эти риски.
Сразу после происшествия любому бизнесу важно зафиксировать факт и масштаб ущерба: вызвать МЧС и полицию, сделать фото- и видеосъемку, провести инвентаризацию, сохранить все документы о стоимости пострадавшего имущества.
Если ваш товар хранился на складе маркетплейса, минимальный пакет документов будет отличаться, подробнее ниже.
Нужно собрать минимальный пакет:
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Подтверждение приемки товара складом (дата, артикулы, количество). Критично для определения применимой редакции оферты.
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Скриншоты/выгрузки из личного кабинета о статусе товара до и после атаки.
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Официальный запрос в маркетплейс о месте нахождения товара, о результатах инвентаризации, о запрете списания и утилизации.
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Копии обращений и ответов маркетплейса (в т.ч. отказов).
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Если возможно — запрос в МЧС/МВД о факте и причинах утраты.
Страхование разных рисков: что такое РАТСП и РНПК
Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) объединяет 18 страховщиков с совокупной емкостью 17,9 млрд рублей (данные на июль 2026 года). Через пул участники распределяют между собой крупные риски терактов и диверсий, чтобы отдельная компания не осталась один на один с многомиллиардным убытком.
Атаки БПЛА страховщики признают страховыми случаями крайне редко. Основная проблема — юридическая квалификация события. Если компетентные органы квалифицируют инцидент как теракт или диверсию, стандартное покрытие не действует — эти риски исключаются из классических полисов. Поэтому включение в договор отдельного риска «терроризм» через РАТСП становится критически важным. При этом суды часто встают на сторону бизнеса, обязывая страховщиков выплачивать возмещение, но только если атака не подпадает под явные исключения, предусмотренные договором.
Крупнейший игрок пула, РНПК (перестраховщик, полностью принадлежащий Банку России), в конце июля 2026 года уведомил РАТСП о планах выйти из объединения.
На этом фоне РНПК готовит серьезные изменения. С 1 октября 2026 года планируется повышение тарифов на перестрахование рисков терроризма и диверсий. Кроме того, срок перестраховочного покрытия хотят сократить до трех месяцев, а страхование перерыва в деятельности (простоя) от атак БПЛА может стать и вовсе недоступным.
Полисы станут дороже, условия — жестче, а окно для оформления страховки на прежних условиях закрывается.
Можно застраховаться заранее от всех вариантов квалификации повреждения, но только через комбинированную оговорку с государственным перестрахованием, покрывающую: террористический акт, диверсию, падение обломков БПЛА, воздействие средств поражения. Именно к созданию такой системы с участием РНПК сейчас и движется рынок.
Какие убытки может покрывать страховка и что проверить перед подписанием договора
Допустим, вы решили застраховаться. Прежде чем звонить страховщику, стоит разобраться, какие убытки в принципе покрывает полис — и на какие пункты договора смотреть в первую очередь.
Что в принципе можно застраховать:
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Имущество. Здания, производственные помещения, оборудование, товарные остатки на складе, в цеху, в торговой точке. Это базовый и самый распространенный вид покрытия.
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Перерыв в деятельности (простой). Компенсация упущенной выгоды за время, пока предприятие не работает. Эту опцию предлагает примерно половина страховщиков, но после октября 2026 года она может исчезнуть из новых договоров.
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Ответственность перед третьими лицами. Если, например, пожар на вашем складе повредил имущество арендодателя или соседей.
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Товары на хранении у партнера. Ваш товар у третьих лиц (на складе партнера, у логистического оператора, на арендованных площадях, в пути)? Проверьте, распространяется ли покрытие на имущество, находящееся не на вашей территории.
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Товары в пути. Отдельный вид страхования грузов, который тоже может включать риск атаки БПЛА.
Что проверить в договоре до подписания:
1. Формулировка застрахованных рисков. Ищите прямое упоминание падения БПЛА, летательных аппаратов и их обломков, терактов и диверсий. Если в договоре только «стихийные бедствия» и «пожар» — атака дрона может не попасть в покрытие.
Эти два понятия при страховании имущества — не одно и то же.
«Падение летательного аппарата или его частей» — это стандартный страховой риск, который может быть включен в базовый полис.
«Атака БПЛА» — это целенаправленное применение дрона, которое может квалифицироваться как теракт или диверсия.
2. Территориальные ограничения. Уточните, не попадает ли ваш объект в зону, для которой покрытие ограничено или недоступно.
3. Размер франшизы. Франшиза — это сумма, которую вы покрываете сами. На рынке она стартует от 1 млн рублей. Чем выше франшиза, тем дешевле полис, но тем больше вы заплатите из своего кармана при наступлении страхового случая.
4. Лимит ответственности. Максимальная сумма, которую выплатит страховщик. По рыночным данным, лимиты по подобным рискам в большинстве случаев держат в диапазоне 1–2 млрд рублей. Для малого бизнеса суммы будут скромнее.
5. Агрегатный или неагрегатный лимит. Агрегатный лимит означает, что максимальная сумма выплат установлена на весь срок действия полиса. Если произошло два события — лимит делится между ними. Неагрегатный лимит устанавливается на каждый отдельный случай. Ряд страховщиков уже переходит на агрегатные лимиты — это менее выгодно для клиента.
6. Порядок фиксации страхового случая. Какие документы нужны для подтверждения? Кто должен зафиксировать ущерб? Обычно требуется справка от МЧС или полиции, постановление о возбуждении уголовного дела, акт инвентаризации, фото- и видеофиксация.
После серьезного повреждения имущества важно как можно скорее вызвать необходимые специальные службы, уведомить специалистов от страховой компании и корректно и внимательно собирать документы по затратам, одновременно советуясь со страховщиком о возможных действиях.
Справка
Добавление рисков БПЛА в договор имущественного страхования увеличивает стоимость полиса в среднем на 10–15%. Для малого бизнеса годовой полис может стоить от нескольких десятков тысяч рублей. Сумма несопоставима с потенциальными потерями товарных запасов и оборудования.
Как бизнесу застраховаться от БПЛА: пошаговая инструкция
Шаг 1. Определите, что именно нужно защитить
Составьте перечень имущества с актуальной стоимостью.
Включите здания, оборудование, товарные запасы, транспорт. Оцените потенциальный ущерб от простоя — сколько вы теряете за каждый день остановки. Это поможет выбрать правильный лимит ответственности и решить, нужно ли страховать перерыв в деятельности.
Стандартный пакет для андеррайтинга:
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документы на собственность;
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планы объекта;
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сведения о системах пожарной и антидроновой защиты;
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описание того, что хранится на объекте;
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история убытков за 3–5 лет.
Чем больше документов вы предоставите сразу, тем точнее будет тариф.
Шаг 2. Обратитесь к нескольким страховщикам
Обращайтесь параллельно минимум к 3–5 страховщикам. Разница в тарифах между компаниями по одному объекту сейчас может достигать двух-трех раз. Сравните не только цену, но и формулировки рисков, исключения, размер франшизы и порядок урегулирования.
Шаг 3. Привлеките юриста или страхового брокера
Один неточный термин может стоить вам миллионов рублей. На крупных объектах выгоднее работать через страхового брокера — он соберет предложения быстрее и заявит риск на индивидуальный андеррайтинг.
Для средних и малых компаний другой путь — обратиться напрямую к корпоративному отделу страховщика (не к розничному менеджеру) или привлечь юриста для проверки условий договора.
Шаг 4. Подготовьте инфраструктуру для фиксации страхового случая
Страховая выплата начинается не с полиса, а с доказательств. Заранее продумайте, как вы будете фиксировать ущерб.
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Установите камеры видеонаблюдения с записью на внешний сервер (чтобы запись не погибла вместе с объектом).
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Храните копии бухгалтерских документов, инвентаризационных описей и договоров в облаке.
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Подготовьте инструкцию для сотрудников: куда звонить, что фиксировать, какие документы собирать.
Шаг 5. Правильно оформите форс-мажорную оговорку в договорах с контрагентами
Это не напрямую про страхование, но критически важно для защиты бизнеса. Ущерб из-за БПЛА могут быть признана форс-мажором, но это не автоматический статус. Суды отказывают, если контракт подписан в условиях уже известной угрозы, если нет прямой связи между атакой и неисполнением обязательства, или если нет подтверждающих документов от госорганов и ТПП. Тем не менее грамотная оговорка в договоре повышает шансы на признание — главное не ограничиваться стандартной фразой «стихийные бедствия».
Что стоит прописать в контрактах:
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Расширенный перечень событий — не только «стихийные бедствия», но прямо указать «атаки беспилотных летательных аппаратов» и так далее.
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Порядок и сроки уведомления контрагента.
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Право на расторжение без штрафных санкций, если форс-мажор действует дольше установленного срока (например, 30 дней).
Альтернативные методы снижения ущерба (если страховые отказывают)
Выше мы говорили о подготовке к страховому случаю — фиксация ущерба, хранение документов, внутренние регламенты. Здесь речь о другом: как снизить сам ущерб или компенсировать потери, если страховая вам недоступна.
Физическая защита объекта
Рынок систем защиты от БПЛА быстро растет. Варианты различаются по сложности и стоимости.
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Защитные сетки и укрытия. Модульные сетки (например, «Паутина» способны выдерживать удары БПЛА массой до 200 кг на скорости 250 км/ч. Устанавливаются над критически важными объектами — производственными цехами, складами и так далее.
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Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ранее такое оборудование было доступно в основном через ЧОП, охраняющие стратегические объекты. В мае 2026 года бизнесу разрешили закупать комплексы РЭБ и радиолокационные станции напрямую у российских производителей ВПК. При этом приобретение средств подавления требует согласования с Минобороны, а радиоизлучающее оборудование подлежит регистрации.
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Более доступная альтернатива — системы обнаружения: акустические датчики, оптические сенсоры, RF-сканеры. Они не подавляют дрон, но дают время на эвакуацию. В отличие от средств подавления, пассивные системы обнаружения не создают радиопомех и свободно продаются на рынке.
Страховщики все тщательнее оценивают уровень защищенности объектов. Наличие систем обнаружения и подавления БПЛА, защитных сооружений, плана эвакуации может снизить стоимость полиса. Отсутствие базовых мер безопасности — наоборот, увеличить.
В июле 2026 года ФНС разъяснила: расходы компаний на приобретение средств защиты от атак БПЛА можно учитывать при расчете налога на прибыль. Если вы покупаете защитное оборудование стоимостью от 200 000 рублей, оно учитывается как основное средство, а расходы списываются через амортизацию.
Рассредоточение активов
Концентрация ключевых активов на одной площадке — максимальный риск. Это касается и товарных запасов на складе, и оборудования в одном цеху, и серверов в одном здании. Распределение запасов между несколькими площадками в разных регионах снижает вероятность потери всех активов в любом случае, не зависимо о каких внешних рисках идет речь. Логистика обойдется дороже, но это несопоставимо с потерей всех запасов разом.
Удар БПЛА — угроза непрерывности бизнеса. Заранее обеспечьте устойчивость цепи: составьте карту критически значимых объектов, оцените пропускную способность собственных и партнерских резервных мощностей, зарезервируйте их для ключевых отгрузок, срыв которых принесет максимальный урон. Проработайте транспортные маршруты при переключении на резервный объект, оцените допустимый срок работы цепи в перегруженном режиме. Распределите запасы наиболее значимых компонентов и товаров между несколькими площадками, нарастите запасы в торговой сети. А главное, просчитайте экономику переключения. Чем меньше решений придется принимать в момент кризиса, тем ниже будут потери.
Цифровое резервирование
Базовые меры:
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Регулярное резервное копирование всех критических данных в облако.
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Хранение копий учредительных документов, договоров, лицензий вне основного офиса.
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Электронный документооборот вместо бумажного.
Это не защитит от физического ущерба, но сохранит данные, необходимые для восстановления работы и получения компенсаций.
Обращение в ТПП для подтверждения форс-мажора
Если страховка не покрыла убытки и вы не можете исполнить контракт, обращение в Торгово-промышленную палату (ТПП) за сертификатом о форс-мажоре поможет в спорах с контрагентами. Сертификат ТПП не является обязательным по закону, но служит весомым доказательством в суде.
Для получения сертификата потребуется подать заявление и приложить копии актов от МЧС или полиции, копию договора, который невозможно исполнить, и описание причинно-следственной связи между произошедшим и невозможностью исполнения.
Налоговый учет убытков
Правильно оформленные документы по потерям помогут снизить налоги. Стоимость уничтоженного имущества и затраты на ликвидацию последствий можно учесть как внереализационные расходы и уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Для этого нужны справки от госорганов, акты инвентаризации, приказ о создании комиссии и отчет оценщика, если он привлекался.