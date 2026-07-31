Можно ли застраховаться от БПЛА и почему стандартный полис не работает

Формально — можно. Но через обычный полис защиты имущества это не работает, и дальше вы поймете почему.

Отдельного продукта «страхование бизнеса от БПЛА» на российском рынке не существует. Ущерб от дронов страховщики относят к рискам «терроризм» и «диверсия» либо к «военным рискам». А вокруг этих категорий при классическом страховании выстроена система исключений.

По закону, страховщик освобождается от выплаты, если убыток связан с военными действиями. Страховые компании часто ссылаются именно на это норму, отказывая в компенсации после атаки БПЛА или падения обломков.

Что говорит Верховный суд

Позиция Верховного суда РФ дает бизнесу весомые аргументы. В определении от 3 февраля 2025 года суд рассмотрел ситуацию: предприятие из Белгородской области получило повреждения от атаки, следствие возбудило дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Страховая отказала, сославшись на «военные действия».

Верховный суд решил иначе. Военных действий в правовом смысле на территории не ведется, никакие соответствующие режимы на всей территории не действуют, а вред причинен противоправными действиями третьих лиц. Значит, норма статьи 964 ГК неприменима (за исключением новых субъектов РФ) и отказ в выплате незаконен.

Квалификация события

Физический ущерб сам по себе не означает автоматическую выплату. Решают два фактора: юридическая квалификация события правоохранительными органами и точные формулировки в вашем договоре.

Один и тот же прилет по вашему объекту может стать:

страховым случаем , если МВД или Следком выдадут справку с формулировкой «имущество повреждено в результате падения беспилотного летательного аппарата»;

не страховым случаем, если то же событие квалифицируют по ст. 205 УК РФ (теракт) или ст. 281 УК РФ (диверсия), а в договоре нет отдельного расширения на эти риски.

Сразу после происшествия любому бизнесу важно зафиксировать факт и масштаб ущерба: вызвать МЧС и полицию, сделать фото- и видеосъемку, провести инвентаризацию, сохранить все документы о стоимости пострадавшего имущества.

Если ваш товар хранился на складе маркетплейса, минимальный пакет документов будет отличаться, подробнее ниже.